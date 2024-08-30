В РФ создают добровольческий батальон, чтобы защищать Курскую область, - британская разведка

Власти Курской области России объявили о создании добровольческого отряда "Барс-Курск" для "поддержания правопорядка" в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Солдаты созданного батальона должны служить только в Курской области по шестимесячному контракту

По данным британской разведки, подразделения боевого армейского резерва в основном являются легкими пехотными формированиями, в которых отсутствует интегрированная артиллерия или бронетехника. В настоящее время по всей России насчитывается более 30 таких отрядов.

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"Создание добровольческого отряда "БАРС-Курск" почти наверняка является ответом России на украинское вторжение в Курскую область России, которое началось 6 августа 2024 года. Маловероятно, что добровольный отряд будет создан и сможет поддержать какую-либо российскую военную активность в Курской области в течение следующего месяца. Хотя Россия, вероятно, пытается наращивать свои силы в Курске, пока приоритет отдается Покровскому направлению на востоке Украины", - говорится в сообщении.