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В РФ создают добровольческий батальон, чтобы защищать Курскую область, - британская разведка

Загін Барс-Курськ у Курській області

Власти Курской области России объявили о создании добровольческого отряда "Барс-Курск" для "поддержания правопорядка" в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Солдаты созданного батальона должны служить только в Курской области по шестимесячному контракту

По данным британской разведки, подразделения боевого армейского резерва в основном являются легкими пехотными формированиями, в которых отсутствует интегрированная артиллерия или бронетехника. В настоящее время по всей России насчитывается более 30 таких отрядов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российских наемников выводят из Буркина-Фасо для перебрасывания в Курскую область, - Le Monde

"Создание добровольческого отряда "БАРС-Курск" почти наверняка является ответом России на украинское вторжение в Курскую область России, которое началось 6 августа 2024 года. Маловероятно, что добровольный отряд будет создан и сможет поддержать какую-либо российскую военную активность в Курской области в течение следующего месяца. Хотя Россия, вероятно, пытается наращивать свои силы в Курске, пока приоритет отдается Покровскому направлению на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19129) Великобритания (4943) внешняя разведка (374) Курск (1088)


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Топ комментарии
+10
Добровольчєскій батальйон "200".
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30.08.2024 13:31
+9
Ну створюйте, створюйте.
Як там їх барси, скунси, тигри, вівці чи шось на кшталт цого.
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30.08.2024 13:32
+8
Еге, там всі аж вистрибують іх сімейних трусів, щоб потрапити у той батальон жмуриків.
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30.08.2024 13:33
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Добровольчєскій батальйон "200".
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30.08.2024 13:31 Ответить
Двухсоторосси
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30.08.2024 13:50 Ответить
для "підтримання правопорядку"

памагітє, мєстні "Пьятьорочку" грабют !

.
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30.08.2024 14:16 Ответить
Ну створюйте, створюйте.
Як там їх барси, скунси, тигри, вівці чи шось на кшталт цого.
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30.08.2024 13:32 Ответить
Ага!
.
А в якості табельного озброєння особовому складу тих підрозділів даватимуть... на пєрвойе - капусту с вадой, на втаройе - капусту бєз вади, а на трєтьйе - воду бєз капусти (іншими словами - персональну хімічну зброю ).
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30.08.2024 23:08 Ответить
Еге, там всі аж вистрибують іх сімейних трусів, щоб потрапити у той батальон жмуриків.
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30.08.2024 13:33 Ответить
БАРС (боевой армейский резерв страны) проект Минобороны действующий с 2021-го года, осуществляющий рекрутинг во всех регионах. В Курской области набор проводится с 2023-го года.
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30.08.2024 13:40 Ответить
Батальон "Гумус".
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30.08.2024 13:51 Ответить
Ахмат сіла
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30.08.2024 13:53 Ответить
чого смієтесь ? рашисти відбили Крєнєво..
Смішно ?
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30.08.2024 14:06 Ответить
Бійці готові до бою!
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30.08.2024 14:17 Ответить
Ага,видя какой в области стоит грандиозный шухер так все местные и ломанулись в военкомат как и в партизаны перед этим.
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30.08.2024 14:43 Ответить
 
 