Российских наемников выводят из Буркина-Фасо для перебрасывания в Курскую область, - Le Monde
Российские наемники из бригады "Медведи", связанной с Минобороны РФ, выходит из Буркина-Фасо в Африке. Их возвращают, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
По данным издания, эта группа численностью около ста человек, которая прибыла в столицу африканского государства Уагадугу в мае, обеспечивала охрану ряда ключевых фигур, в частности, вероятно, главы хунты, капитана Ибрагима Траоре. Он пришел к власти в результате государственного переворота в сентябре 2022 года.
Отмечается, что официальной причиной отъезда российских наемников из Африки, всего через три месяца после прибытия, является участие в российских оборонительных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в Курской области.
По оценкам Le Monde, в Буркина-Фасо дислоцировано около 300 российских наемников.
Издание связалось с командиром бригады "медведей" Виктором Ермолаевым через Telegram 22 августа после того, как Украина начала вторжение в Курскую область.
Ермолаев также сказал Le Monde, что подразделение "не имеет связи с Минобороны России".
Однако, есть свидетельства, что с ней контактировали некоторые руководители российского оборонного ведомства. Так, 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который сейчас курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь в Перевальном в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.
Справка
Бригада "Медведи" была сформирована в марте 2023 года и входит в состав российской военной группировки "Редут", которая является частной военной компанией.
Хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо наладили тесные оборонные и дипломатические связи с Россией. После переворотов в этих странах был создан Альянс государств Сахеля.
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Це новина вдвічі дивна - бо "вагнерів" дуже швидко можна взяти у більбофюрера.
Фейк.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39813 За что боролись, на то и…
«Вставай страна бАлшой-бАлшой,
Вставай на смертный драка!
Бери ружье сАвсем кривой,
Стреляй фашиста ср*ка!»
Как уже хорошо известно, на защиту и оборону Курской волости брошены, в том числе, и совсем экзотически силы и средства. Например срочники, которые вообще не понимают, как они могли оказаться в такой ситуации, если сам царь клятвенное обещал, что они ни в коем случае не окажутся на войне. Сразу за ними, а вернее, за их спинами, выступает сводный отряд эстрадно-циркового училища, имени Лампы Аладдина, а только что стало известно о том, что к ним планирует присоединиться и более другое воинство. По крайней мере, их пресса говорит о том, что прямо сейчас прилагаются усилия для формирования новых отрядов:
«Власти Курской области создадут добровольческий отряд для «поддержания правопорядка» на территориях, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов».
И чтобы ни у кого не вызывало сомнения, что этот фольксштурм может оказаться ещё более способным, чем кадыровские рыцари TikTok-а, им решено присвоить грозное название, по имени кровожадного хищника. Собственно говоря, гауляйтер по этому поводу сказал следующее:
«Обсудили создание добровольческого отряда "Барс - Курск". Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области. Основная функция отряда - обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области».
Здесь не зря такое количество цитат, в них на себя обращает внимание заявленная цель этих отрядов, а именно - поддержание правопорядка. Трудно сказать, как такие деятели будут поддерживать правопорядок, если на них выскочит бронетранспортер, БМП или танк. Возможно, они противопоставят бронетехнике отборной мат, или же используют пустую стеклотару из-под настойки боярышника, но скорее всего, речь идёт не о том, чтобы противостоять ВСУ, а даже наоборот.
Дело в том, что в прифронтовых населённых пунктах со стороны противника в последние дни стоит просто образцовое мародёрство. Грабежами занимаются все, начиная от кадыровцев и собственных военных до местных жителей, которые решили воспользоваться моментом и серьёзно поправить свое материальное положение. Подобной информации уже настолько много, что на неё приходится реагировать. Причём, если описания подобных инцидентов можно списать на слухи, то видео из камер наблюдения уже никуда не денешь, на них прекрасно видно, кто занимается мародёрством. Ну и плюс к тому, их паблики сейчас завалены вот такими комментариями:
Здесь нет ничего нового, поскольку население россии всегда любило мародерствовать, и неважно где и когда. Лишь бы для этого созрели соответствующие условия, а именно - власть ослабла, а в лучшем случае - сбежала, что и произошло в указанных населённых пунктах. Именно поэтому там и нужно присутствие такого ополчения, для пресечения мародёрства. Но практика показывает, что именно такое ополчение будет грабить с двойным усердием, поскольку над ними не будет никакого контроля. Ну что же, местным жителям останется только молиться на ВСУ, чтобы те прекратили эту вакханалию. С другой стороны, тут можно сказать лишь одно: за что боролись, на то и напоролись.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39813
Віримо?
Еквівалентна 100 танкам.
Давайте, хоч здохнете в рідних ******.
Народам Африки мы облегчает путь.
(Лозунг времен Совка".
Тільки наші ССО та Туареги їм звизди дають, інші дротять на слово "ескалація"