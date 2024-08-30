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Российских наемников выводят из Буркина-Фасо для перебрасывания в Курскую область, - Le Monde

Російських найманців повертають із Буркіна-Фасо до Курської області

Российские наемники из бригады "Медведи", связанной с Минобороны РФ, выходит из Буркина-Фасо в Африке. Их возвращают, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, эта группа численностью около ста человек, которая прибыла в столицу африканского государства Уагадугу в мае, обеспечивала охрану ряда ключевых фигур, в частности, вероятно, главы хунты, капитана Ибрагима Траоре. Он пришел к власти в результате государственного переворота в сентябре 2022 года.

Отмечается, что официальной причиной отъезда российских наемников из Африки, всего через три месяца после прибытия, является участие в российских оборонительных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в Курской области.

Также читайте: Россия вербует наемников из Индонезии на войну против Украины, - росСМИ

По оценкам Le Monde, в Буркина-Фасо дислоцировано около 300 российских наемников.

Издание связалось с командиром бригады "медведей" Виктором Ермолаевым через Telegram 22 августа после того, как Украина начала вторжение в Курскую область.

Ермолаев также сказал Le Monde, что подразделение "не имеет связи с Минобороны России".

Однако, есть свидетельства, что с ней контактировали некоторые руководители российского оборонного ведомства. Так, 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который сейчас курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь в Перевальном в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мали, Буркина-Фасо и Нигер пожаловались на Украину в Совет безопасности ООН

Справка

Бригада "Медведи" была сформирована в марте 2023 года и входит в состав российской военной группировки "Редут", которая является частной военной компанией.

Хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо наладили тесные оборонные и дипломатические связи с Россией. После переворотов в этих странах был создан Альянс государств Сахеля.

Читайте также: Россия продолжает вербовать граждан Кубы, обещает щедрые выплаты и гражданство РФ, - Bloomberg

Автор: 

армия РФ (19129) Африка (278) наемники рф (2077) Курск (1088)


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Топ комментарии
+14
Вот вам и ответ кто стоит за всеми террористами мира. кремль- ето колыбель всего мирового терроризма. Уничтожить кремль- покончить со всеми мировыми войнами и терактами. А тот кто не дает уничтожить рашистскую ********* тот кто боится распада рашки- тот является пособником террористов и имеет с етого дивиденты.
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30.08.2024 09:24
+12
Щось я сумніваюся у великому бажанні цих гавриків їхати здихати в курську область. Це не перед папуасами щоки надувати.
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30.08.2024 09:27
+6
А хто в них питає про згоду?
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30.08.2024 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Вот вам и ответ кто стоит за всеми террористами мира. кремль- ето колыбель всего мирового терроризма. Уничтожить кремль- покончить со всеми мировыми войнами и терактами. А тот кто не дает уничтожить рашистскую ********* тот кто боится распада рашки- тот является пособником террористов и имеет с етого дивиденты.
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30.08.2024 09:24 Ответить
Це так. А з іншого боку, тероризм - перше пугало для західного світу, і було б дивно, якби ті, хто там при владі, не користувалися цим для досягнення власних цілей. Лякаючи власний народ терористами, можна багато чого витворяти. А коли ще тих терористів спонсорує хтось інший - взагалі норм, головне, щоб ця "гра" не вийшла за певні межі. От тому і боряться з тим тероризмом так, на півшишечки. На жаль, людина - підла скотина, і завжди знайдеться той, хто захоче возвеличитися за рахунок інших.
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30.08.2024 09:47 Ответить
Щось я сумніваюся у великому бажанні цих гавриків їхати здихати в курську область. Це не перед папуасами щоки надувати.
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30.08.2024 09:27 Ответить
А хто в них питає про згоду?
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30.08.2024 09:33 Ответить
Черговий вкид кацапні - звичайно "вагнера" з буркі-на-фасо не поїдуть БЕЗКОШТОВНО воювати на Курщині.
Це новина вдвічі дивна - бо "вагнерів" дуже швидко можна взяти у більбофюрера.
Фейк.
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30.08.2024 13:29 Ответить
Французи з Сахелю виишли - кацапи заишли - чого ж там галлам не сиділось на уранових рудах
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30.08.2024 09:29 Ответить
Екологія там не дуже гарна, от і не сиділося...
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30.08.2024 09:51 Ответить
Ну так хунти ж!!! Десятки переворотів, які підбурювали та спонсорували касапи
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30.08.2024 12:34 Ответить
Зусюди,лиш не з покровського напрямку(
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30.08.2024 09:38 Ответить
Де тільки нема цієї нечисті.
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30.08.2024 09:43 Ответить
Як треба буде, то наш потужний Лідер продемонструє незламність і перекине Татарова у Курську область
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30.08.2024 09:53 Ответить
Не перекине, бо з Курської області всі чеченці повтікали, а Таторов спец тільки по чеченцях
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30.08.2024 10:07 Ответить
👏
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30.08.2024 10:11 Ответить
Продвижение ВС РФ под Покровском замедлилось после начала Курской операции, - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cnvy2459267o.amp Зеленский
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30.08.2024 10:14 Ответить
Линия обороны / Анти-коллорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=39813 За что боролись, на то и…

«Вставай страна бАлшой-бАлшой,
Вставай на смертный драка!
Бери ружье сАвсем кривой,
Стреляй фашиста ср*ка!»

Как уже хорошо известно, на защиту и оборону Курской волости брошены, в том числе, и совсем экзотически силы и средства. Например срочники, которые вообще не понимают, как они могли оказаться в такой ситуации, если сам царь клятвенное обещал, что они ни в коем случае не окажутся на войне. Сразу за ними, а вернее, за их спинами, выступает сводный отряд эстрадно-циркового училища, имени Лампы Аладдина, а только что стало известно о том, что к ним планирует присоединиться и более другое воинство. По крайней мере, их пресса говорит о том, что прямо сейчас прилагаются усилия для формирования новых отрядов:

«Власти Курской области создадут добровольческий отряд для «поддержания правопорядка» на территориях, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов».

И чтобы ни у кого не вызывало сомнения, что этот фольксштурм может оказаться ещё более способным, чем кадыровские рыцари TikTok-а, им решено присвоить грозное название, по имени кровожадного хищника. Собственно говоря, гауляйтер по этому поводу сказал следующее:

«Обсудили создание добровольческого отряда "Барс - Курск". Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области. Основная функция отряда - обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области».

Здесь не зря такое количество цитат, в них на себя обращает внимание заявленная цель этих отрядов, а именно - поддержание правопорядка. Трудно сказать, как такие деятели будут поддерживать правопорядок, если на них выскочит бронетранспортер, БМП или танк. Возможно, они противопоставят бронетехнике отборной мат, или же используют пустую стеклотару из-под настойки боярышника, но скорее всего, речь идёт не о том, чтобы противостоять ВСУ, а даже наоборот.

Дело в том, что в прифронтовых населённых пунктах со стороны противника в последние дни стоит просто образцовое мародёрство. Грабежами занимаются все, начиная от кадыровцев и собственных военных до местных жителей, которые решили воспользоваться моментом и серьёзно поправить свое материальное положение. Подобной информации уже настолько много, что на неё приходится реагировать. Причём, если описания подобных инцидентов можно списать на слухи, то видео из камер наблюдения уже никуда не денешь, на них прекрасно видно, кто занимается мародёрством. Ну и плюс к тому, их паблики сейчас завалены вот такими комментариями:

Здесь нет ничего нового, поскольку население россии всегда любило мародерствовать, и неважно где и когда. Лишь бы для этого созрели соответствующие условия, а именно - власть ослабла, а в лучшем случае - сбежала, что и произошло в указанных населённых пунктах. Именно поэтому там и нужно присутствие такого ополчения, для пресечения мародёрства. Но практика показывает, что именно такое ополчение будет грабить с двойным усердием, поскольку над ними не будет никакого контроля. Ну что же, местным жителям останется только молиться на ВСУ, чтобы те прекратили эту вакханалию. С другой стороны, тут можно сказать лишь одно: за что боролись, на то и напоролись.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39813
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30.08.2024 10:25 Ответить
Ця сама газета писала про зірвані перемовини щодо припинення ударів по енергетиці обома сторонами.
Віримо?
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30.08.2024 10:27 Ответить
"Близько 100 осіб..." це сила!!!
Еквівалентна 100 танкам.
Давайте, хоч здохнете в рідних ******.
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30.08.2024 11:08 Ответить
Коли пишуть що операція Бєлгородська не мала успіху зі сторони ЗСУ з 500 бійцями і технікою, то ,читаючи про 300 убивць з Африки, диву даєшся. Як люди України применшують доблесть ЗСУ, начитавшись русру
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30.08.2024 11:16 Ответить
Що вони там роблять - захищають"ісконно рускиє земли"
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30.08.2024 11:27 Ответить
Своим трудом Отчизну возвеличив,
Народам Африки мы облегчает путь.
(Лозунг времен Совка".
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30.08.2024 12:33 Ответить
Віджимають корисні копалини!! Поки куколд-Захід ще чухається...
Тільки наші ССО та Туареги їм звизди дають, інші дротять на слово "ескалація"
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30.08.2024 12:37 Ответить
Так вот ы чем была цель вхождений ВСУ на курщину - спасение народа Буркина-Фассо!
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30.08.2024 13:06 Ответить
наши мальчики в трусиках в ****
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30.08.2024 13:31 Ответить
 
 