Российских наемников выводят из Буркина-Фасо для перебрасывания в Курскую область, - Le Monde

Российские наемники из бригады "Медведи", связанной с Минобороны РФ, выходит из Буркина-Фасо в Африке. Их возвращают, чтобы отразить наступление ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, эта группа численностью около ста человек, которая прибыла в столицу африканского государства Уагадугу в мае, обеспечивала охрану ряда ключевых фигур, в частности, вероятно, главы хунты, капитана Ибрагима Траоре. Он пришел к власти в результате государственного переворота в сентябре 2022 года.

Отмечается, что официальной причиной отъезда российских наемников из Африки, всего через три месяца после прибытия, является участие в российских оборонительных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в Курской области.

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По оценкам Le Monde, в Буркина-Фасо дислоцировано около 300 российских наемников.

Издание связалось с командиром бригады "медведей" Виктором Ермолаевым через Telegram 22 августа после того, как Украина начала вторжение в Курскую область.

Ермолаев также сказал Le Monde, что подразделение "не имеет связи с Минобороны России".

Однако, есть свидетельства, что с ней контактировали некоторые руководители российского оборонного ведомства. Так, 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который сейчас курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь в Перевальном в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.

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Справка

Бригада "Медведи" была сформирована в марте 2023 года и входит в состав российской военной группировки "Редут", которая является частной военной компанией.

Хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо наладили тесные оборонные и дипломатические связи с Россией. После переворотов в этих странах был создан Альянс государств Сахеля.

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