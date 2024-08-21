Мали, Буркина-Фасо и Нигер пожаловались на Украину в Совет безопасности ООН

Хунты африканских стран Буркина-Фасо, Мали и Нигера написали письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили поддержку Украиной повстанческих групп в регионе Сахель в Западной Африке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В своем письме в Совет Безопасности министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо просят ООН "взять ответственность" за действия Украины и предотвратить "подрывные действия", которые угрожают стабильности в регионе и на континенте.

Копию письма опубликовали 20 августа в сети Х на странице группы под названием Альянс государств Сахеля, который был создан в прошлом месяце хунтами этих стран, они обязались поддерживать друг друга против внешних угроз.

"В письме на имя президента Совета безопасности ООН министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера решительно осудили открытую и скрытую поддержку украинским правительством террористических групп, действующих в Сахеле. Они призывают Совет безопасности принять меры, чтобы прекратить эту поддержку, которая угрожает стабильности в регионе", - говорится на странице Альянса государств Сахеля в сети Х.

Дипломаты сообщили, что письмо передали 15 членам Совета безопасности ООН.

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Напоминаем, скандал между Украиной и хунтами трех африканских стран разгорелся в конце июля, когда группа африканских повстанцев, действующая на севере Мали, заявила об уничтожении колонны наемников российской группы "Вагнер" и малийских солдат недалеко от границы с Алжиром. Повстанцы-туареги тогда сообщили, что убили по крайней мере 84 наемников Вагнера и 47 малийских солдат в течение нескольких дней ожесточенных боев, что является потенциально самым тяжелым поражением Вагнера за последние два года, когда вагнеровцы начали помогать хунте Мали бороться с повстанческими группами. Они также опубликовали фото с повстанцами, которые держат украинский флаг.

После этого представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире украинского телевидения заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников, это видел весь мир. О деталях мы пока не будем говорить, продолжение будет". Власти Мали считают, что это заявление указывает на то, что представитель Украины Юсов "признал причастность" Киева к операции повстанцев.

5 августа правительство Мали объявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом действий племен туарегов. В коммюнике правительство заявило, что Украина поддерживает "терроризм в Африке", нарушает суверенитет их страны, проявляет "агрессию в отношении Мали", а также "нарушает международное право, включая Устав ООН". 6 августа страна Нигер также объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в знак солидарности с соседней страной.

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МИД Украины ответил, что обвинения в адрес Киева "являются безосновательными и не соответствующими действительности".

Буркина-Фасо, Мали и Нигер отвернулись от западных и региональных союзников в пользу России после того, как их военные хунты пришли к власти в течение последних четырех лет. В июле этого года Нигер, Мали и Буркина-Фасо создали собственный блок Альянс государств Сахеля после выхода из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).