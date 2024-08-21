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Мали, Буркина-Фасо и Нигер пожаловались на Украину в Совет безопасности ООН

керівники хунти Малі Нігеру та Буркіна Фасо

Хунты африканских стран Буркина-Фасо, Мали и Нигера написали письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили поддержку Украиной повстанческих групп в регионе Сахель в Западной Африке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В своем письме в Совет Безопасности министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо просят ООН "взять ответственность" за действия Украины и предотвратить "подрывные действия", которые угрожают стабильности в регионе и на континенте.

Копию письма опубликовали 20 августа в сети Х на странице группы под названием Альянс государств Сахеля, который был создан в прошлом месяце хунтами этих стран, они обязались поддерживать друг друга против внешних угроз.

"В письме на имя президента Совета безопасности ООН министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера решительно осудили открытую и скрытую поддержку украинским правительством террористических групп, действующих в Сахеле. Они призывают Совет безопасности принять меры, чтобы прекратить эту поддержку, которая угрожает стабильности в регионе", - говорится на странице Альянса государств Сахеля в сети Х.

Дипломаты сообщили, что письмо передали 15 членам Совета безопасности ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туареги заявили, что не получали никакой помощи от Украины для разгрома "вагнеровцев", - Reuters

Напоминаем, скандал между Украиной и хунтами трех африканских стран разгорелся в конце июля, когда группа африканских повстанцев, действующая на севере Мали, заявила об уничтожении колонны наемников российской группы "Вагнер" и малийских солдат недалеко от границы с Алжиром. Повстанцы-туареги тогда сообщили, что убили по крайней мере 84 наемников Вагнера и 47 малийских солдат в течение нескольких дней ожесточенных боев, что является потенциально самым тяжелым поражением Вагнера за последние два года, когда вагнеровцы начали помогать хунте Мали бороться с повстанческими группами. Они также опубликовали фото с повстанцами, которые держат украинский флаг.

После этого представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире украинского телевидения заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников, это видел весь мир. О деталях мы пока не будем говорить, продолжение будет". Власти Мали считают, что это заявление указывает на то, что представитель Украины Юсов "признал причастность" Киева к операции повстанцев.

5 августа правительство Мали объявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом действий племен туарегов. В коммюнике правительство заявило, что Украина поддерживает "терроризм в Африке", нарушает суверенитет их страны, проявляет "агрессию в отношении Мали", а также "нарушает международное право, включая Устав ООН". 6 августа страна Нигер также объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в знак солидарности с соседней страной.

Также читайте: Решение Мали и Нигера о разрыве дипотношений существенно не повлияют на отношения Украины со странами Африки, - МИД

МИД Украины ответил, что обвинения в адрес Киева "являются безосновательными и не соответствующими действительности".

Буркина-Фасо, Мали и Нигер отвернулись от западных и региональных союзников в пользу России после того, как их военные хунты пришли к власти в течение последних четырех лет. В июле этого года Нигер, Мали и Буркина-Фасо создали собственный блок Альянс государств Сахеля после выхода из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Автор: 

Африка (276) ООН (4156) Совбез ООН (1104) Мали (42)


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Топ комментарии
+40
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21.08.2024 19:11
+37
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21.08.2024 19:12
+32
Отака скарга:
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21.08.2024 19:17
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21.08.2024 19:11 Ответить
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21.08.2024 19:12 Ответить
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21.08.2024 22:56 Ответить
ябеди
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21.08.2024 19:12 Ответить
Сцикуни , нервуються що скоро їх кишнуть .
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21.08.2024 19:54 Ответить
Терміново треба підписати з ними потужні,а ще краще, дуже потужні гарантії безпеки! Кульоба,вперьод!
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21.08.2024 19:16 Ответить
Якийсь геть безглуздий стьоб в стилі петросяна... Придумай щось більш дотепне
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21.08.2024 20:46 Ответить
а що ти чекав від дебіла почути?
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22.08.2024 00:17 Ответить
Чергова перемога на дипломатичному фронті!
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21.08.2024 19:16 Ответить
Так то хунта про-кацапська,до чого там "дипломатичний фронт"?
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21.08.2024 19:26 Ответить
До того, що нашім ГУРвцям потрібно менше пи*діти і більше тримати язика за зубами.
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21.08.2024 20:44 Ответить
кацапи- скавчать та виють,що в цьому поганого?
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21.08.2024 21:19 Ответить
Ти сам кацап, де докази, що ти скавчиш?
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21.08.2024 21:54 Ответить
це ти-кацап обісраний та скавчиш,це ж всім зрозуміло.
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22.08.2024 11:45 Ответить
Нє, не хочеш, що би тебе кацапом називали?
Ну добре- ти корисний ідіот. Так тобі більше подобається?
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22.08.2024 13:51 Ответить
Ще скавчи,кацап козлорилий,це в тебе дуже добре виходить.
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22.08.2024 16:18 Ответить
А вони для усього світу офіційно заявили, що вони про-кацапська хунта?
Ніхто там на офіційному рівні не занурюватиметься у ці тонкощі.
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22.08.2024 06:47 Ответить
Отака скарга:
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21.08.2024 19:17 Ответить
Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. А кто четвертый крайний слева?
Неужели путин?
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21.08.2024 19:22 Ответить
***** другий справа. невже не впізнали? Він же з великим намальованим хєром на пузі...
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21.08.2024 22:12 Ответить
Четвертий,то Білорусь
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21.08.2024 22:15 Ответить
Коняка з МІДа.
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21.08.2024 22:40 Ответить
когда их мартышки воюют против Украины за орков с дырнер и лыэнэр, то ничего
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22.08.2024 06:46 Ответить
🤣🤣😅
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21.08.2024 21:16 Ответить
То кацапи жаліються,ці бідолашні африканці не знають навіть де Україна знаходиться.
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21.08.2024 19:23 Ответить
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22.08.2024 00:09 Ответить
Якщо дегенеративні під×уйловики безпорадно скавучать, значить, щось зроблено правильно.
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21.08.2024 19:25 Ответить
а як же "самоопределение наций" як ******* гавкати з рашки? свободу та незалежність туарегському народу!
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21.08.2024 19:26 Ответить
Ну, шо сказать, очередной зедолбо*б допи*делось и вляпалось.
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21.08.2024 19:27 Ответить
а ну блд на пальми мавпяча хунта
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21.08.2024 19:28 Ответить
ждемо на фронті ще більше гуталінових абізян, хай ближче до зіми приїзджають.
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21.08.2024 19:32 Ответить
Тут хтось кілька тижнів тому виклав відосік про те, як група чорних придурків дала Гаврилі (горилі) автомат, і що потім було. Якщо у когось зберігся цей відосік, прошу викласти.
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21.08.2024 19:32 Ответить
Не горилі , а шимпанзе , нічого на горилу намовляти !
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21.08.2024 19:55 Ответить
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21.08.2024 20:11 Ответить
возите им больше хлеба , танков !!! дожили голожопые нас ставят в укор !!!! кучма ??? как тебе там на бирюзовом берегу франции ???
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21.08.2024 19:36 Ответить
Чим тобі Кучма не вгодив ? Заведеш стару пісню про ядерку ? Ну так он у курську ядерка кацапам допомогла ((
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21.08.2024 19:57 Ответить
Юсов надув щоки , такий поважний , політичний діяч ...
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21.08.2024 19:38 Ответить
...хер їм-не хліб.
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21.08.2024 19:40 Ответить
Ето ети что ле?
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21.08.2024 19:42 Ответить
та хоч в спортлото...
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21.08.2024 19:45 Ответить
Там вже закрито для таких, хіба що в палату номер 6.
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21.08.2024 21:02 Ответить
Так і запишемо-Малі,Нігеру та Буркіна Фасо пшениці не продавати.
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21.08.2024 20:05 Ответить
А юсов - всеодно підобол.
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21.08.2024 20:22 Ответить
Що, абізяни писати вміють? 🤪
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21.08.2024 20:25 Ответить
як би зелені недоумки меньше базикали про свої "успіхи" цього би не сталося....
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21.08.2024 20:29 Ответить
Ішак в глибокому трансі: мавпи не приїдуть на чергове ішаківське збіговисько.
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21.08.2024 20:43 Ответить
Що ж їм вагнерівці не розповіли куди треба в таких випадках писати?
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21.08.2024 20:50 Ответить
А нєгуй було з такими "державами", як фасована буркіна, грати у серйозну дипломатію. Як казав мій покійний батько, "розпсячили".
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21.08.2024 20:58 Ответить
)))
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21.08.2024 21:35 Ответить
Що заважає українським дипломатам звернутися до ООН та засудити африканські режими, які відверто підтримують загарбницьке вторгнення РФ/РБ в Україну? Крім відсутності в Україні дипломатів, звичайно. Бо який з кульоми дипломат?
Треба б наполягати на перегляді оонівської допомоги кривавим хунтам. Хай їх рашисти не підгодовують час від часу, а беруть на стале забезпечення.
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21.08.2024 21:42 Ответить
Если вы не отзоветесь,.... мы напишем в Спортлото
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21.08.2024 21:47 Ответить
... відріжте язика Буданову та його спікерам..і не буде ніяких листів до ООН !! Добре що про операцію у курській області ГРУ дізналося в останню мить...

Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції. Джерело:

Бо весь би світ знав, що і де планують.
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21.08.2024 21:50 Ответить
Один вис..р Юсова і купа міжнародних проблем у держави.
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21.08.2024 21:52 Ответить
Если россия уйдет из Африки,и Украина не будет вмешиваться в их дела
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21.08.2024 22:06 Ответить
И ты, Буркина-Фасо??! Не ожидал, ***...
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21.08.2024 22:27 Ответить
Зелень хоч і ***********, але ж це військові хунти а не легітимні уряди. Яке ООН їм ще?
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22.08.2024 00:54 Ответить
Все пропало....все пропало....що ж ми тепер будем робити....без таких важливих "країн" малі, нігера....буркіна-на**й-фаса....та пох
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22.08.2024 08:42 Ответить
Нигер мало бурки фасовал!
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22.08.2024 13:25 Ответить
 
 