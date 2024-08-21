Малі, Буркіна-Фасо та Нігер поскаржились на Україну в Раду безпеки ООН

Хунти африканських країн Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру написали листа до Ради Безпеки ООН, в якому засудили підтримку Україною повстанських груп у регіоні Сахель у Західній Африці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У своєму листі до Ради Безпеки міністри закордонних справ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо просять ООН "взяти відповідальність" за дії України та запобігти "підривним діям", які загрожують стабільності у регіоні та на континенті.

Копію листа опублікували 20 серпня у мережі Х на сторінці групи, що має назву Альянс держав Сахелю, який був створений минулого місяця хунтами цих країн, вони зобов'язались підтримувати один одного проти зовнішніх загроз.

"У листі на ім'я президента Ради безпеки ООН міністри закордонних справ Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру рішуче засудили відкриту та приховану підтримку українським урядом терористичних груп, що діють у Сахелі. Вони закликають Раду безпеки вжити заходів, щоб припинити цю підтримку, яка загрожує стабільності в регіоні", – мовиться на сторінці Альянсу держав Сахелю у мережі Х.

Дипломати повідомили, що лист передали 15 членам Ради безпеки ООН.

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Нагадуємо, скандал між Україною та хунтами трьох африканських країн розгорівся наприкінці липня, коли група африканських повстанців, яка діє на півночі Малі, заявила про знищення колони найманців російської групи "Вагнер" та малійських солдатів неподалік кордону з Алжиром. Повстанці-туареги тоді повідомили, що вбили принаймні 84 найманців Вагнера та 47 малійських солдатів протягом кількох днів запеклих боїв, що є потенційно найважчою поразкою Вагнера за останні два роки, коли вагнерівці почали допомагати хунті Малі боротися з повстанськими групами. Вони також опублікували фото із повстанцями, які тримають український прапор.

Після цього представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі українського телебачення заявив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців, це бачив весь світ. Про деталі ми наразі не будемо говорити, продовження буде". Влада Малі вважає, що ця заява вказує на те, що представник України Юсов "визнав причетність" Києва до операції повстанців.

5 серпня уряд Малі оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною через підтримку Києвом дій племен туарегів. У комюніке уряд заявив, що Україна підтримує "тероризм в Африці", порушує суверенітет їхньої країни, проявляє "агресію щодо Малі", а також "порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН". 6 серпня країна Нігер також оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною, на знак солідарності з сусідньою країною.

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МЗС України відповіло, що звинувачення на адресу Києва "є безпідставними й такими, що не відповідають дійсності".

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер відвернулися від західних і регіональних союзників на користь Росії після того, як їхні військові хунти прийшли до влади протягом останніх чотирьох років. У липні цього року Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створили власний блок Альянс держав Сахелю після виходу з Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС).