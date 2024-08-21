УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10954 відвідувача онлайн
Новини
12 553 69

Малі, Буркіна-Фасо та Нігер поскаржились на Україну в Раду безпеки ООН

керівники хунти Малі Нігеру та Буркіна Фасо

Хунти африканських країн Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру написали листа до Ради Безпеки ООН, в якому засудили підтримку Україною повстанських груп у регіоні Сахель у Західній Африці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У своєму листі до Ради Безпеки міністри закордонних справ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо просять ООН "взяти відповідальність" за дії України та запобігти "підривним діям", які загрожують стабільності у регіоні та на континенті.

Копію листа опублікували 20 серпня у мережі Х на сторінці групи, що має назву Альянс держав Сахелю, який був створений минулого місяця хунтами цих країн, вони зобов'язались підтримувати один одного проти зовнішніх загроз.

"У листі на ім'я президента Ради безпеки ООН міністри закордонних справ Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру рішуче засудили відкриту та приховану підтримку українським урядом терористичних груп, що діють у Сахелі. Вони закликають Раду безпеки вжити заходів, щоб припинити цю підтримку, яка загрожує стабільності в регіоні", – мовиться на сторінці Альянсу держав Сахелю у мережі Х.

Дипломати повідомили, що лист передали 15 членам Ради безпеки ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туареги заявили, що не отримували жодної допомоги від України для розгрому "вагнерівців", - Reuters

Нагадуємо, скандал між Україною та хунтами трьох африканських країн розгорівся наприкінці липня, коли група африканських повстанців, яка діє на півночі Малі, заявила про знищення колони найманців російської групи "Вагнер" та малійських солдатів неподалік кордону з Алжиром. Повстанці-туареги тоді повідомили, що вбили принаймні 84 найманців Вагнера та 47 малійських солдатів протягом кількох днів запеклих боїв, що є потенційно найважчою поразкою Вагнера за останні два роки, коли вагнерівці почали допомагати хунті Малі боротися з повстанськими групами. Вони також опублікували фото із повстанцями, які тримають український прапор.

Після цього представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі українського телебачення заявив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців, це бачив весь світ. Про деталі ми наразі не будемо говорити, продовження буде". Влада Малі вважає, що ця заява вказує на те, що представник України Юсов "визнав причетність" Києва до операції повстанців.

5 серпня уряд Малі оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною через підтримку Києвом дій племен туарегів. У комюніке уряд заявив, що Україна підтримує "тероризм в Африці", порушує суверенітет їхньої країни, проявляє "агресію щодо Малі", а також "порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН". 6 серпня країна Нігер також оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною, на знак солідарності з сусідньою країною.

Також читайте: Рішення Малі та Нігеру про розрив дипвідносин суттєво не вплинуть на відносини України з країнами Африки, - МЗС

МЗС України відповіло, що звинувачення на адресу Києва  "є безпідставними й такими, що не відповідають дійсності".

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер відвернулися від західних і регіональних союзників на користь Росії після того, як їхні військові хунти прийшли до влади протягом останніх чотирьох років. У липні цього року Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створили власний блок Альянс держав Сахелю після виходу з Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС).

Автор: 

Африка (304) ООН (3335) Радбез ООН (850) Малі (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
показати весь коментар
21.08.2024 19:11
+37
показати весь коментар
21.08.2024 19:12
+32
Отака скарга:
показати весь коментар
21.08.2024 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.08.2024 19:11 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 19:12 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 22:56 Відповісти
ябеди
показати весь коментар
21.08.2024 19:12 Відповісти
Сцикуни , нервуються що скоро їх кишнуть .
показати весь коментар
21.08.2024 19:54 Відповісти
Терміново треба підписати з ними потужні,а ще краще, дуже потужні гарантії безпеки! Кульоба,вперьод!
показати весь коментар
21.08.2024 19:16 Відповісти
Якийсь геть безглуздий стьоб в стилі петросяна... Придумай щось більш дотепне
показати весь коментар
21.08.2024 20:46 Відповісти
а що ти чекав від дебіла почути?
показати весь коментар
22.08.2024 00:17 Відповісти
Чергова перемога на дипломатичному фронті!
показати весь коментар
21.08.2024 19:16 Відповісти
Так то хунта про-кацапська,до чого там "дипломатичний фронт"?
показати весь коментар
21.08.2024 19:26 Відповісти
До того, що нашім ГУРвцям потрібно менше пи*діти і більше тримати язика за зубами.
показати весь коментар
21.08.2024 20:44 Відповісти
кацапи- скавчать та виють,що в цьому поганого?
показати весь коментар
21.08.2024 21:19 Відповісти
Ти сам кацап, де докази, що ти скавчиш?
показати весь коментар
21.08.2024 21:54 Відповісти
це ти-кацап обісраний та скавчиш,це ж всім зрозуміло.
показати весь коментар
22.08.2024 11:45 Відповісти
Нє, не хочеш, що би тебе кацапом називали?
Ну добре- ти корисний ідіот. Так тобі більше подобається?
показати весь коментар
22.08.2024 13:51 Відповісти
Ще скавчи,кацап козлорилий,це в тебе дуже добре виходить.
показати весь коментар
22.08.2024 16:18 Відповісти
А вони для усього світу офіційно заявили, що вони про-кацапська хунта?
Ніхто там на офіційному рівні не занурюватиметься у ці тонкощі.
показати весь коментар
22.08.2024 06:47 Відповісти
Отака скарга:
показати весь коментар
21.08.2024 19:17 Відповісти
Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. А кто четвертый крайний слева?
Неужели путин?
показати весь коментар
21.08.2024 19:22 Відповісти
***** другий справа. невже не впізнали? Він же з великим намальованим хєром на пузі...
показати весь коментар
21.08.2024 22:12 Відповісти
Четвертий,то Білорусь
показати весь коментар
21.08.2024 22:15 Відповісти
Коняка з МІДа.
показати весь коментар
21.08.2024 22:40 Відповісти
когда их мартышки воюют против Украины за орков с дырнер и лыэнэр, то ничего
показати весь коментар
22.08.2024 06:46 Відповісти
🤣🤣😅
показати весь коментар
21.08.2024 21:16 Відповісти
То кацапи жаліються,ці бідолашні африканці не знають навіть де Україна знаходиться.
показати весь коментар
21.08.2024 19:23 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2024 00:09 Відповісти
Якщо дегенеративні під×уйловики безпорадно скавучать, значить, щось зроблено правильно.
показати весь коментар
21.08.2024 19:25 Відповісти
а як же "самоопределение наций" як ******* гавкати з рашки? свободу та незалежність туарегському народу!
показати весь коментар
21.08.2024 19:26 Відповісти
Ну, шо сказать, очередной зедолбо*б допи*делось и вляпалось.
показати весь коментар
21.08.2024 19:27 Відповісти
а ну блд на пальми мавпяча хунта
показати весь коментар
21.08.2024 19:28 Відповісти
ждемо на фронті ще більше гуталінових абізян, хай ближче до зіми приїзджають.
показати весь коментар
21.08.2024 19:32 Відповісти
Тут хтось кілька тижнів тому виклав відосік про те, як група чорних придурків дала Гаврилі (горилі) автомат, і що потім було. Якщо у когось зберігся цей відосік, прошу викласти.
показати весь коментар
21.08.2024 19:32 Відповісти
Не горилі , а шимпанзе , нічого на горилу намовляти !
показати весь коментар
21.08.2024 19:55 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 20:11 Відповісти
возите им больше хлеба , танков !!! дожили голожопые нас ставят в укор !!!! кучма ??? как тебе там на бирюзовом берегу франции ???
показати весь коментар
21.08.2024 19:36 Відповісти
Чим тобі Кучма не вгодив ? Заведеш стару пісню про ядерку ? Ну так он у курську ядерка кацапам допомогла ((
показати весь коментар
21.08.2024 19:57 Відповісти
Юсов надув щоки , такий поважний , політичний діяч ...
показати весь коментар
21.08.2024 19:38 Відповісти
...хер їм-не хліб.
показати весь коментар
21.08.2024 19:40 Відповісти
Ето ети что ле?
показати весь коментар
21.08.2024 19:42 Відповісти
та хоч в спортлото...
показати весь коментар
21.08.2024 19:45 Відповісти
Там вже закрито для таких, хіба що в палату номер 6.
показати весь коментар
21.08.2024 21:02 Відповісти
Так і запишемо-Малі,Нігеру та Буркіна Фасо пшениці не продавати.
показати весь коментар
21.08.2024 20:05 Відповісти
А юсов - всеодно підобол.
показати весь коментар
21.08.2024 20:22 Відповісти
Що, абізяни писати вміють? 🤪
показати весь коментар
21.08.2024 20:25 Відповісти
як би зелені недоумки меньше базикали про свої "успіхи" цього би не сталося....
показати весь коментар
21.08.2024 20:29 Відповісти
Ішак в глибокому трансі: мавпи не приїдуть на чергове ішаківське збіговисько.
показати весь коментар
21.08.2024 20:43 Відповісти
Що ж їм вагнерівці не розповіли куди треба в таких випадках писати?
показати весь коментар
21.08.2024 20:50 Відповісти
А нєгуй було з такими "державами", як фасована буркіна, грати у серйозну дипломатію. Як казав мій покійний батько, "розпсячили".
показати весь коментар
21.08.2024 20:58 Відповісти
)))
показати весь коментар
21.08.2024 21:35 Відповісти
Що заважає українським дипломатам звернутися до ООН та засудити африканські режими, які відверто підтримують загарбницьке вторгнення РФ/РБ в Україну? Крім відсутності в Україні дипломатів, звичайно. Бо який з кульоми дипломат?
Треба б наполягати на перегляді оонівської допомоги кривавим хунтам. Хай їх рашисти не підгодовують час від часу, а беруть на стале забезпечення.
показати весь коментар
21.08.2024 21:42 Відповісти
Если вы не отзоветесь,.... мы напишем в Спортлото
показати весь коментар
21.08.2024 21:47 Відповісти
... відріжте язика Буданову та його спікерам..і не буде ніяких листів до ООН !! Добре що про операцію у курській області ГРУ дізналося в останню мить...

Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції. Джерело:

Бо весь би світ знав, що і де планують.
показати весь коментар
21.08.2024 21:50 Відповісти
Один вис..р Юсова і купа міжнародних проблем у держави.
показати весь коментар
21.08.2024 21:52 Відповісти
Если россия уйдет из Африки,и Украина не будет вмешиваться в их дела
показати весь коментар
21.08.2024 22:06 Відповісти
И ты, Буркина-Фасо??! Не ожидал, ***...
показати весь коментар
21.08.2024 22:27 Відповісти
Зелень хоч і ***********, але ж це військові хунти а не легітимні уряди. Яке ООН їм ще?
показати весь коментар
22.08.2024 00:54 Відповісти
Все пропало....все пропало....що ж ми тепер будем робити....без таких важливих "країн" малі, нігера....буркіна-на**й-фаса....та пох
показати весь коментар
22.08.2024 08:42 Відповісти
Нигер мало бурки фасовал!
показати весь коментар
22.08.2024 13:25 Відповісти
 
 