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Новини Війна
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Туареги заявили, що не отримували жодної допомоги від України для розгрому "вагнерівців", - Reuters

Туареги кажуть, що не оримували допомоги від України

Повстанський альянс туарегів у Малі заявив, що не отримував жодної допомоги від України, коли було завдано удару по найманцях російської ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ruters, про це заявив представник альянсу Мохамед Ель-Маулуд Рамадан.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово чи із підготовкою, той сказав: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".

Наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби вчать туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

Читайте: Пов’язаних із "вагнерівцями" британців звинуватили в підпалі комерційного об’єкта в Лондоні

Автор: 

Малі (32) ПВК Вагнер (1540) туареги (3)


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Топ коментарі
+14
нічого страшного медалі і звання вже всі отримали
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15.08.2024 09:17
+13
отакої!
малі та нігерія лоханулісь.
це ж, класіка. настамнєт!
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15.08.2024 09:22
+12
тоді виходить Юсов піздун. ось така злагоджена інформаційна політика, не дякуйте!
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15.08.2024 09:22
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нічого страшного медалі і звання вже всі отримали
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15.08.2024 09:17 Відповісти
І де це "HAPOD A3ABADy" навчився так з ПЗРК стріляти?
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15.08.2024 09:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZSrxIQ_OwE8 Вчу користуватися пошуком Google.
https://www.youtube.com/watch?v=gUAFmg-hooA Дорого.
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15.08.2024 09:24 Відповісти
свого часу ернесто че гевара на коротких радіохвилях отримував консультації у степана бандери, як провадити повстанську боротьбу...розмови фіксували, намагались глушити, але основне до че дійшло...
зараз засобів звязку набагато більше...так що до туарегів є змога донести основне, бо вони намагались його знайти
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15.08.2024 09:29 Відповісти
Думаю, их просто в Google не забанили.
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15.08.2024 09:29 Відповісти
То що, тепер влада Малі та Нігеру буде просити вибачення та сльозно вмовляти Україну про відновлення дип. відносин?
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15.08.2024 09:21 Відповісти
отакої!
малі та нігерія лоханулісь.
це ж, класіка. настамнєт!
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15.08.2024 09:22 Відповісти
А Буданга з Юсовим не лоханулись?
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15.08.2024 09:24 Відповісти
буданов, це нове бачення, головного військового розвідника у військовому світі.
ви, мабуть забули, що у нього начальник, паяц із шоу індустрії.
все повинно бути яскравим та прикольним, а в кінці овації!
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15.08.2024 09:31 Відповісти
Хіба про це забудеш? Вони щодня про це нагадують.
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15.08.2024 09:43 Відповісти
тоді виходить Юсов піздун. ось така злагоджена інформаційна політика, не дякуйте!
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15.08.2024 09:22 Відповісти
Ні фіга, метою було насрати Дерьмаку та його шашням з Глобальним Югом.
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15.08.2024 09:59 Відповісти
шо?
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15.08.2024 14:04 Відповісти
Могли заявити, що їм допомогла свиносія
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15.08.2024 09:37 Відповісти
А от даремно. Іноземці до нас на контракт їдуть в Тернопіль за свій рахунок. Але в вигляді виключення, я б для туарегів спеціально замовляв борти на Варшаву. Раз пішла така п'янка з спільним ворогом - треба дружити.
Не знаю, які вони воїни, з туарегами разом не воював. Лівійці були. Курди були (там окрема з ними пісня - після війни розкажу ті анекдотичні ситуації).
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15.08.2024 09:37 Відповісти
дуже мудрі люди туареги
на відміну від деяких балаболів у хакі/пікселі/мультіку
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15.08.2024 09:39 Відповісти
У відповідь на звинувачення України в тероризмі, уряд Швеції звинуватив малійський режим у підтримці руZZкого фашизму та війни в Україні, відкликав посла та припинив фінансування гумпроєктів у Малі (400 млн. крон до кінця року).
Інформація на сайті МЗС Швеції.
Дякуючі незграбним потугам Zeдипломатів, союзників Україна не має, але друзі у неї справжні.
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15.08.2024 09:42 Відповісти
Юсов з ГУР говорив протилежне. Пропоную Юсову присвоїти звання "Герой України".
За довгий язик.
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15.08.2024 09:45 Відповісти
Обманюють народ Ну що це таке? ГУР має чесно і прозоро повідомляти про всі свої операції які відбулись і які плануються. тоді ми всі разом зможемо дати ГУР конкретні рекомендації і вказівки бійцям і керівництву, що беззаперечно буде сприяти успішному проведенню цих операцій
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15.08.2024 09:57 Відповісти
І фотка з таурегами та українським прапором теж доречи підробка!
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15.08.2024 09:53 Відповісти
Хто бреше ? Думаю зелені , не було там наших .
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15.08.2024 09:57 Відповісти
Малі і Нігер розірвали дипвідносини з Україною. Це в той час, коли Зеленський хоче відчайдушно заручитися підтримкою африканських країн щодо мирних ініціатив відносно війни з Росією. Так що Юсова і його шефа Буданова слід відзначити похвальними грамотами "Тупий, ще тупіший" і "Довгий язик". Бачу, що в ГУР, як і в СБУ набирають одних ідіотів.
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15.08.2024 09:58 Відповісти
Уряд Малі і Нігеру поставлені на посади вагнерівцями, внаслідок держперевороту. Невже вони проти хазяїв щось скажуть?
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15.08.2024 11:18 Відповісти
...правильно.. тролити скажених тварюк, кацапів-людожерів треба у будь-якому напрямку, будь-коли і будь-хто.. нехай крутяться, як лайно в ополонці, відгавкуючися від усих..
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15.08.2024 10:15 Відповісти
Чому недоумок і його керівник, які спричинили скандал на міжнародноиу рівні, залишаються на своїх посадах?
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15.08.2024 10:15 Відповісти
Не потрібно забувати, що в цих екваторіалів зараз напряму шурує Алєксєєв, організатор та фінансист кампанії проти Байдена, де засвітилась парочка Дерьмак-Деркач. Так що у Буданги напрямок простий боротьба з ГУР. А насрали Дерьмаку славно. А самому Бубону похер.
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15.08.2024 10:23 Відповісти
в будь-якому випадку, Юсов - баран
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15.08.2024 10:27 Відповісти
як цене отримували!
міноборони вже списали на допомогу туарегам 20 млн. яєць по 17 і 10 млн. бпла 🤣🤣🤣
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15.08.2024 10:46 Відповісти
Видавати бажане за дійсне, це вже як ознака наших посадовців..
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15.08.2024 11:10 Відповісти
Головний розвідник Буданов як у той дитячій пісні за часи совка "Ля ля ля, жу жу жу, ля ля ля, жу жу жу - па сєкрєту всіму свєту чіго хочишь раскажу.."
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15.08.2024 11:49 Відповісти
 
 