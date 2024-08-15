Туареги заявили, що не отримували жодної допомоги від України для розгрому "вагнерівців", - Reuters

Повстанський альянс туарегів у Малі заявив, що не отримував жодної допомоги від України, коли було завдано удару по найманцях російської ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ruters, про це заявив представник альянсу Мохамед Ель-Маулуд Рамадан.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово чи із підготовкою, той сказав: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".

Наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби вчать туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

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