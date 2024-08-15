Туареги заявили, що не отримували жодної допомоги від України для розгрому "вагнерівців", - Reuters
Повстанський альянс туарегів у Малі заявив, що не отримував жодної допомоги від України, коли було завдано удару по найманцях російської ПВК "Вагнер".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ruters, про це заявив представник альянсу Мохамед Ель-Маулуд Рамадан.
"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово чи із підготовкою, той сказав: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".
Наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.
ЗМІ повідомили, що українські спецслужби вчать туарегів керувати безпілотниками.
Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.
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https://www.youtube.com/watch?v=gUAFmg-hooA Дорого.
зараз засобів звязку набагато більше...так що до туарегів є змога донести основне, бо вони намагались його знайти
малі та нігерія лоханулісь.
це ж, класіка. настамнєт!
ви, мабуть забули, що у нього начальник, паяц із шоу індустрії.
все повинно бути яскравим та прикольним, а в кінці овації!
Не знаю, які вони воїни, з туарегами разом не воював. Лівійці були. Курди були (там окрема з ними пісня - після війни розкажу ті анекдотичні ситуації).
на відміну від деяких балаболів у хакі/пікселі/мультіку
Інформація на сайті МЗС Швеції.
Дякуючі незграбним потугам Zeдипломатів, союзників Україна не має, але друзі у неї справжні.
За довгий язик.
міноборони вже списали на допомогу туарегам 20 млн. яєць по 17 і 10 млн. бпла 🤣🤣🤣