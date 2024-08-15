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Новости Война
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Туареги заявили, что не получали никакой помощи от Украины для разгрома "вагнеровцев", - Reuters

Туареги кажуть, що не оримували допомоги від України

Повстанческий альянс туарегов в Мали заявил, что не получал никакой помощи от Украины, когда был нанесен удар по наемникам российской ЧВК "Вагнер".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ruters, об этом заявил представитель альянса Мохамед Эль-Маулуд Рамадан.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатени", - отметил он.

Отвечая на вопрос, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или с подготовкой, тот сказал: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

В конце июля сообщалось, что отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убито более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.

СМИ сообщили, что украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

Власти Мали обвинили Украину в поддержке терроризма и заявили о разрыве дипломатических отношений.

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Автор: 

Мали (44) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+14
нічого страшного медалі і звання вже всі отримали
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15.08.2024 09:17
+13
отакої!
малі та нігерія лоханулісь.
це ж, класіка. настамнєт!
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15.08.2024 09:22
+12
тоді виходить Юсов піздун. ось така злагоджена інформаційна політика, не дякуйте!
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15.08.2024 09:22
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нічого страшного медалі і звання вже всі отримали
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15.08.2024 09:17 Ответить
І де це "HAPOD A3ABADy" навчився так з ПЗРК стріляти?
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15.08.2024 09:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZSrxIQ_OwE8 Вчу користуватися пошуком Google.
https://www.youtube.com/watch?v=gUAFmg-hooA Дорого.
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15.08.2024 09:24 Ответить
свого часу ернесто че гевара на коротких радіохвилях отримував консультації у степана бандери, як провадити повстанську боротьбу...розмови фіксували, намагались глушити, але основне до че дійшло...
зараз засобів звязку набагато більше...так що до туарегів є змога донести основне, бо вони намагались його знайти
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15.08.2024 09:29 Ответить
Думаю, их просто в Google не забанили.
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15.08.2024 09:29 Ответить
То що, тепер влада Малі та Нігеру буде просити вибачення та сльозно вмовляти Україну про відновлення дип. відносин?
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15.08.2024 09:21 Ответить
отакої!
малі та нігерія лоханулісь.
це ж, класіка. настамнєт!
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15.08.2024 09:22 Ответить
А Буданга з Юсовим не лоханулись?
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15.08.2024 09:24 Ответить
буданов, це нове бачення, головного військового розвідника у військовому світі.
ви, мабуть забули, що у нього начальник, паяц із шоу індустрії.
все повинно бути яскравим та прикольним, а в кінці овації!
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15.08.2024 09:31 Ответить
Хіба про це забудеш? Вони щодня про це нагадують.
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15.08.2024 09:43 Ответить
тоді виходить Юсов піздун. ось така злагоджена інформаційна політика, не дякуйте!
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15.08.2024 09:22 Ответить
Ні фіга, метою було насрати Дерьмаку та його шашням з Глобальним Югом.
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15.08.2024 09:59 Ответить
шо?
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15.08.2024 14:04 Ответить
Могли заявити, що їм допомогла свиносія
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15.08.2024 09:37 Ответить
А от даремно. Іноземці до нас на контракт їдуть в Тернопіль за свій рахунок. Але в вигляді виключення, я б для туарегів спеціально замовляв борти на Варшаву. Раз пішла така п'янка з спільним ворогом - треба дружити.
Не знаю, які вони воїни, з туарегами разом не воював. Лівійці були. Курди були (там окрема з ними пісня - після війни розкажу ті анекдотичні ситуації).
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15.08.2024 09:37 Ответить
дуже мудрі люди туареги
на відміну від деяких балаболів у хакі/пікселі/мультіку
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15.08.2024 09:39 Ответить
У відповідь на звинувачення України в тероризмі, уряд Швеції звинуватив малійський режим у підтримці руZZкого фашизму та війни в Україні, відкликав посла та припинив фінансування гумпроєктів у Малі (400 млн. крон до кінця року).
Інформація на сайті МЗС Швеції.
Дякуючі незграбним потугам Zeдипломатів, союзників Україна не має, але друзі у неї справжні.
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15.08.2024 09:42 Ответить
Юсов з ГУР говорив протилежне. Пропоную Юсову присвоїти звання "Герой України".
За довгий язик.
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15.08.2024 09:45 Ответить
Обманюють народ Ну що це таке? ГУР має чесно і прозоро повідомляти про всі свої операції які відбулись і які плануються. тоді ми всі разом зможемо дати ГУР конкретні рекомендації і вказівки бійцям і керівництву, що беззаперечно буде сприяти успішному проведенню цих операцій
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15.08.2024 09:57 Ответить
І фотка з таурегами та українським прапором теж доречи підробка!
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15.08.2024 09:53 Ответить
Хто бреше ? Думаю зелені , не було там наших .
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15.08.2024 09:57 Ответить
Малі і Нігер розірвали дипвідносини з Україною. Це в той час, коли Зеленський хоче відчайдушно заручитися підтримкою африканських країн щодо мирних ініціатив відносно війни з Росією. Так що Юсова і його шефа Буданова слід відзначити похвальними грамотами "Тупий, ще тупіший" і "Довгий язик". Бачу, що в ГУР, як і в СБУ набирають одних ідіотів.
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15.08.2024 09:58 Ответить
Уряд Малі і Нігеру поставлені на посади вагнерівцями, внаслідок держперевороту. Невже вони проти хазяїв щось скажуть?
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15.08.2024 11:18 Ответить
...правильно.. тролити скажених тварюк, кацапів-людожерів треба у будь-якому напрямку, будь-коли і будь-хто.. нехай крутяться, як лайно в ополонці, відгавкуючися від усих..
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15.08.2024 10:15 Ответить
Чому недоумок і його керівник, які спричинили скандал на міжнародноиу рівні, залишаються на своїх посадах?
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15.08.2024 10:15 Ответить
Не потрібно забувати, що в цих екваторіалів зараз напряму шурує Алєксєєв, організатор та фінансист кампанії проти Байдена, де засвітилась парочка Дерьмак-Деркач. Так що у Буданги напрямок простий боротьба з ГУР. А насрали Дерьмаку славно. А самому Бубону похер.
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15.08.2024 10:23 Ответить
в будь-якому випадку, Юсов - баран
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15.08.2024 10:27 Ответить
як цене отримували!
міноборони вже списали на допомогу туарегам 20 млн. яєць по 17 і 10 млн. бпла 🤣🤣🤣
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15.08.2024 10:46 Ответить
Видавати бажане за дійсне, це вже як ознака наших посадовців..
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15.08.2024 11:10 Ответить
Головний розвідник Буданов як у той дитячій пісні за часи совка "Ля ля ля, жу жу жу, ля ля ля, жу жу жу - па сєкрєту всіму свєту чіго хочишь раскажу.."
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15.08.2024 11:49 Ответить
 
 