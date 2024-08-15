Туареги заявили, что не получали никакой помощи от Украины для разгрома "вагнеровцев", - Reuters

Повстанческий альянс туарегов в Мали заявил, что не получал никакой помощи от Украины, когда был нанесен удар по наемникам российской ЧВК "Вагнер".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ruters, об этом заявил представитель альянса Мохамед Эль-Маулуд Рамадан.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатени", - отметил он.

Отвечая на вопрос, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или с подготовкой, тот сказал: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

В конце июля сообщалось, что отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убито более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.

СМИ сообщили, что украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

Власти Мали обвинили Украину в поддержке терроризма и заявили о разрыве дипломатических отношений.

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