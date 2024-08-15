Туареги заявили, что не получали никакой помощи от Украины для разгрома "вагнеровцев", - Reuters
Повстанческий альянс туарегов в Мали заявил, что не получал никакой помощи от Украины, когда был нанесен удар по наемникам российской ЧВК "Вагнер".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ruters, об этом заявил представитель альянса Мохамед Эль-Маулуд Рамадан.
"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатени", - отметил он.
Отвечая на вопрос, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или с подготовкой, тот сказал: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".
В конце июля сообщалось, что отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убито более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.
СМИ сообщили, что украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.
Власти Мали обвинили Украину в поддержке терроризма и заявили о разрыве дипломатических отношений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=gUAFmg-hooA Дорого.
зараз засобів звязку набагато більше...так що до туарегів є змога донести основне, бо вони намагались його знайти
малі та нігерія лоханулісь.
це ж, класіка. настамнєт!
ви, мабуть забули, що у нього начальник, паяц із шоу індустрії.
все повинно бути яскравим та прикольним, а в кінці овації!
Не знаю, які вони воїни, з туарегами разом не воював. Лівійці були. Курди були (там окрема з ними пісня - після війни розкажу ті анекдотичні ситуації).
на відміну від деяких балаболів у хакі/пікселі/мультіку
Інформація на сайті МЗС Швеції.
Дякуючі незграбним потугам Zeдипломатів, союзників Україна не має, але друзі у неї справжні.
За довгий язик.
міноборони вже списали на допомогу туарегам 20 млн. яєць по 17 і 10 млн. бпла 🤣🤣🤣