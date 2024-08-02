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Ликвидация "вагнеровцев" в Мали: Спецслужбы Украины учат туарегов управлять беспилотниками, - Le Monde

Вагнерівці у Малі

Повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из террористической группы Вагнера и 47 малийских военных.

По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы обучают туарегов управлять беспилотниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам повстанцев, более 30 бойцов "вражеских сил" получили ранения, а их военная техника, включая танки, оружие и транспорт, была захвачена или уничтожена. Семеро вагнеровцев и малийских солдат взяты в плен.

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По словам собеседника французских журналистов, знакомого с вопросом, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами в Мали, предоставляя им стратегическую информацию и обучая их использованию дронов.

Представитель альянса вооруженных повстанцев CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан подтвердил в комментарии Le Monde, что они действительно имеют контакты с украинскими спецслужбами.

"У нас есть связи с украинцами, как и со всеми: французами, американцами и другими", - сказал он.

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Отметим, туареги - этническая группа, которая населяет регион Сахары, в частности часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.

Напомним, 28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из "Вагнера" в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

Автор: 

спецслужбы (466) Мали (44) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+31
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02.08.2024 19:48
+23
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02.08.2024 19:59
+13
Туареги воіни сериозні - кочівники Сахари - вони там як риба в воді
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02.08.2024 19:51
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02.08.2024 19:48 Ответить
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02.08.2024 20:49 Ответить
Туареги воіни сериозні - кочівники Сахари - вони там як риба в воді
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02.08.2024 19:51 Ответить
Десь чув...дійсно, зі слуху. Начебто тільки Каддафі у свій час міг домовлятися з цими козаками, бо...
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02.08.2024 19:57 Ответить
Туареги, проведіть дезінфекцію в Малі а може і ще десь
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02.08.2024 19:52 Ответить
цих повстанців мали би вчити французькі легіонери. їх ті вагнера копняком вигнали з Малі і ті спокійно то все проковтнули. чого чекають? поки вагнери почнуть їх кошмарити вже у Франції?
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02.08.2024 19:52 Ответить
Щоб не вийшло, як з талібами, яких американці навчили користуватися стінгерами.
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02.08.2024 19:54 Ответить
В якому сенсі?
Стінгери призвели до поразки ссср в Афганістані - це добре.
БПЛА призведуть поразки ліліпутіна в Африці - це дуже добре.
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02.08.2024 22:43 Ответить
У тому сенсі, що ці самі таліби стали потім великим гемором для всіх.
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02.08.2024 22:53 Ответить
Для кого для ВСІХ?
Для вас таліби проблема?
Для кого зараз таліби проблема? Для США? Чому?
рососія - з ними дружить.
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02.08.2024 22:59 Ответить
Можливо потрібно було ВСІМ просто залишити талібів у спокої?
ссср туди не пхатися, америці туди не пхатися?
ну аномальні вони таліби - ну і що?
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02.08.2024 23:01 Ответить
Ну підривають хмарочоси та літаки. Які проблеми...

Цуко. Ця хуторянська логіка завжди мене вражала.
Таліби, хусити, туареги - звичайні кочові бандити.

Озброюючи бандюків проти когось, ти ризикуєш рано чи пізно сам потрапити під роздачу цих дикунів.

Причому самим неочікуваним чином. Хтось 11.09.2001 на Мангетені думав, що це результат поставок зброї моджахедам та талібам?
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02.08.2024 23:11 Ответить
Друже - ти абсолютний нуль в торгівля зброєю - просто подивися фільм "Зброярний барон" - і все зрозумієш... для чого і чому цей міліардний бізнес ніколи не закінчиться.
Там Віталік дуже правильно малює карту України коксом
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02.08.2024 23:17 Ответить
Ага. Тепер у нас джерело знань - блокбастери. 😁
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02.08.2024 23:26 Ответить
А в чому проблема?
Не всім же викривлену історію від мєдінского та дугіна читати...
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02.08.2024 23:45 Ответить
Проблема у тому, що ти навіть цей фільм дивився не уважно або не зрозумів. 😁

В кінці фільма головний герой досить просто пояснює завдяки кому він торгує, хто йому це дозволяє і чому.

Америці подібні афери на Близькому Сході, у Латинській Америці та в Азії принесли більше гемору у перспективі ніж користі на той час.

Навіть щодо України важко сказати де вона опиниться через 5 років. Бо раз на 5 років мудрий нарід обирає рідскісного мудака, який розвертає країну у протилежний бік.
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03.08.2024 00:59 Ответить
Україна - де опинеться?
Там і де була - там і залишиться.
Україна - це територія на континенті. Українцями людей робить - ЗЕМЛЯ УКРАЇНА.
В Україні навіть останній москаль стане з часом Українцем.
І навіть ахінея твоїх медінських з дугіним НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ.
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03.08.2024 12:41 Ответить
Я скажу, де вона може опинитися - в одному клубі з РФ та Білоруссю.
В країні більше половини населення проковтнуть, що завгодно, а історію вивчають за художніми фільмами.

Коли Захід поставляв зброю Ірану, він гадки не мав про те, що буде через 20-30 років.
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03.08.2024 19:18 Ответить
Ну от щодо Азії я мабуть не правий. Там у Штатів таки вийшло.
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03.08.2024 01:09 Ответить
Таліби ісламісти терористи через яких страждає власне населення яке вони пригнічують хіба це добре?
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06.08.2024 09:23 Ответить
Ти хто? Мать Тереза турбуватися про ВСІХ на світі?

Ти сам був в Афганістані? Бачив на свої очі хто кого пригнічує?

Да ладно. Що пропонуєш - рятувати талібів від талібів?
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06.08.2024 10:27 Ответить
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpы, убили негpы, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что Ваню замочили...
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02.08.2024 19:56 Ответить
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02.08.2024 19:59 Ответить
На дрібні шматки потрібно порвати кремлівського вилупка і
воєнного злочинця 👹
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02.08.2024 20:40 Ответить
Для разнообразия поучили бы каких-нибудь бурятов. Что бы польза была.
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02.08.2024 20:01 Ответить
Самое прикольное если с помощью FPV-дронов на рашке а лучше в моцкве замочить парочку высоких чиновников то ***** запретит вообще дроны как таковые. Ето будет кошмаром для кремлевского режима если гражданские и киллеры смогут убивать чиновников или мусоров находясь далеко на безопасном растоянии
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02.08.2024 20:36 Ответить
вонм інфантіли усі.. генетично виведені.. вони не можуть дронами.. вони можуть паперовими літачками.. меншість.. на тому режим пуйла і стоїть
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02.08.2024 22:32 Ответить
Та нехай навіть і пінгвіни вбивають кацапів! Чим більше здохне москалів-тим краще!
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02.08.2024 20:19 Ответить
Вбивайте як омога більше рускіх підарів (с)а. кадиров
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02.08.2024 20:36 Ответить
після відрядження у Малі
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03.08.2024 00:09 Ответить
В Венисуэлле неплохо бы было научить нужных людей и помочь Мадуро отравиться на концерт Кобзона
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03.08.2024 01:17 Ответить
Нах здалася та Венесуела, очевидно що українці в Африці "працюють" в інтересах Франції, заробляючи по бартеру для зсу ********** та зброю.
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03.08.2024 06:19 Ответить
Венисуэлла первая в мире по запасам нефти и ее надо распечатать для снижения цены. Плюс там сейчас очень много рашистов которых отправили давить протесты
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03.08.2024 09:05 Ответить
Цікавий варіант. Був не правий, вибачаюсь...
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04.08.2024 09:11 Ответить
 
 