Ликвидация "вагнеровцев" в Мали: Спецслужбы Украины учат туарегов управлять беспилотниками, - Le Monde

Повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из террористической группы Вагнера и 47 малийских военных.

По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы обучают туарегов управлять беспилотниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам повстанцев, более 30 бойцов "вражеских сил" получили ранения, а их военная техника, включая танки, оружие и транспорт, была захвачена или уничтожена. Семеро вагнеровцев и малийских солдат взяты в плен.

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По словам собеседника французских журналистов, знакомого с вопросом, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами в Мали, предоставляя им стратегическую информацию и обучая их использованию дронов.

Представитель альянса вооруженных повстанцев CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан подтвердил в комментарии Le Monde, что они действительно имеют контакты с украинскими спецслужбами.

"У нас есть связи с украинцами, как и со всеми: французами, американцами и другими", - сказал он.

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Отметим, туареги - этническая группа, которая населяет регион Сахары, в частности часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.

Напомним, 28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из "Вагнера" в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.