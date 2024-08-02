Ликвидация "вагнеровцев" в Мали: Спецслужбы Украины учат туарегов управлять беспилотниками, - Le Monde
Повстанцы-туареги в Мали заявили, что за трое суток ликвидировали 84 российских наемников из террористической группы Вагнера и 47 малийских военных.
По данным французской газеты Le Monde, украинские спецслужбы обучают туарегов управлять беспилотниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам повстанцев, более 30 бойцов "вражеских сил" получили ранения, а их военная техника, включая танки, оружие и транспорт, была захвачена или уничтожена. Семеро вагнеровцев и малийских солдат взяты в плен.
По словам собеседника французских журналистов, знакомого с вопросом, украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами в Мали, предоставляя им стратегическую информацию и обучая их использованию дронов.
Представитель альянса вооруженных повстанцев CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан подтвердил в комментарии Le Monde, что они действительно имеют контакты с украинскими спецслужбами.
"У нас есть связи с украинцами, как и со всеми: французами, американцами и другими", - сказал он.
Отметим, туареги - этническая группа, которая населяет регион Сахары, в частности часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.
Напомним, 28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из "Вагнера" в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.
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Стінгери призвели до поразки ссср в Афганістані - це добре.
БПЛА призведуть поразки ліліпутіна в Африці - це дуже добре.
Для вас таліби проблема?
Для кого зараз таліби проблема? Для США? Чому?
рососія - з ними дружить.
ссср туди не пхатися, америці туди не пхатися?
ну аномальні вони таліби - ну і що?
Цуко. Ця хуторянська логіка завжди мене вражала.
Таліби, хусити, туареги - звичайні кочові бандити.
Озброюючи бандюків проти когось, ти ризикуєш рано чи пізно сам потрапити під роздачу цих дикунів.
Причому самим неочікуваним чином. Хтось 11.09.2001 на Мангетені думав, що це результат поставок зброї моджахедам та талібам?
Там Віталік дуже правильно малює карту України коксом
Не всім же викривлену історію від мєдінского та дугіна читати...
В кінці фільма головний герой досить просто пояснює завдяки кому він торгує, хто йому це дозволяє і чому.
Америці подібні афери на Близькому Сході, у Латинській Америці та в Азії принесли більше гемору у перспективі ніж користі на той час.
Навіть щодо України важко сказати де вона опиниться через 5 років. Бо раз на 5 років мудрий нарід обирає рідскісного мудака, який розвертає країну у протилежний бік.
Там і де була - там і залишиться.
Україна - це територія на континенті. Українцями людей робить - ЗЕМЛЯ УКРАЇНА.
В Україні навіть останній москаль стане з часом Українцем.
І навіть ахінея твоїх медінських з дугіним НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ.
В країні більше половини населення проковтнуть, що завгодно, а історію вивчають за художніми фільмами.
Коли Захід поставляв зброю Ірану, він гадки не мав про те, що буде через 20-30 років.
Ти сам був в Афганістані? Бачив на свої очі хто кого пригнічує?
Да ладно. Що пропонуєш - рятувати талібів від талібів?
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что Ваню замочили...
воєнного злочинця 👹
рускіхпідарів (с)а. кадиров