Ліквідація "вагнерівців" у Малі: Спецслужби України вчать туарегів керувати безпілотниками, - Le Monde
Повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної групи Вагнера та 47 малійських військових.
За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами повстанців, понад 30 бійців "ворожих сил" отримали поранення, а їхню військову техніку, включно з танками, зброєю та транспортом, було захоплено або знищено. Семеро вагнерівців і малійських солдатів взято в полон.
За словами співрозмовника французьких журналістів, знайомого з питанням, українські спецслужби співпрацюють із повстанцями у Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів.
Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан підтвердив у коментарі Le Monde, що вони дійсно мають контакти з українськими спецслужбами.
"У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими", – сказав він.
Зазначимо, туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.
Нагадаємо, 28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. 1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.
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Стінгери призвели до поразки ссср в Афганістані - це добре.
БПЛА призведуть поразки ліліпутіна в Африці - це дуже добре.
Для вас таліби проблема?
Для кого зараз таліби проблема? Для США? Чому?
рососія - з ними дружить.
ссср туди не пхатися, америці туди не пхатися?
ну аномальні вони таліби - ну і що?
Цуко. Ця хуторянська логіка завжди мене вражала.
Таліби, хусити, туареги - звичайні кочові бандити.
Озброюючи бандюків проти когось, ти ризикуєш рано чи пізно сам потрапити під роздачу цих дикунів.
Причому самим неочікуваним чином. Хтось 11.09.2001 на Мангетені думав, що це результат поставок зброї моджахедам та талібам?
Там Віталік дуже правильно малює карту України коксом
Не всім же викривлену історію від мєдінского та дугіна читати...
В кінці фільма головний герой досить просто пояснює завдяки кому він торгує, хто йому це дозволяє і чому.
Америці подібні афери на Близькому Сході, у Латинській Америці та в Азії принесли більше гемору у перспективі ніж користі на той час.
Навіть щодо України важко сказати де вона опиниться через 5 років. Бо раз на 5 років мудрий нарід обирає рідскісного мудака, який розвертає країну у протилежний бік.
Там і де була - там і залишиться.
Україна - це територія на континенті. Українцями людей робить - ЗЕМЛЯ УКРАЇНА.
В Україні навіть останній москаль стане з часом Українцем.
І навіть ахінея твоїх медінських з дугіним НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ.
В країні більше половини населення проковтнуть, що завгодно, а історію вивчають за художніми фільмами.
Коли Захід поставляв зброю Ірану, він гадки не мав про те, що буде через 20-30 років.
Ти сам був в Афганістані? Бачив на свої очі хто кого пригнічує?
Да ладно. Що пропонуєш - рятувати талібів від талібів?
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что Ваню замочили...
воєнного злочинця 👹
рускіхпідарів (с)а. кадиров