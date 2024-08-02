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Ліквідація "вагнерівців" у Малі: Спецслужби України вчать туарегів керувати безпілотниками, - Le Monde

Вагнерівці у Малі

Повстанці-туареги у Малі заявили, що за три доби ліквідували 84 російських найманців з терористичної групи Вагнера та 47 малійських військових. 

За даними французької газети Le Monde, українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами повстанців, понад 30 бійців "ворожих сил" отримали поранення, а їхню військову техніку, включно з танками, зброєю та транспортом, було захоплено або знищено. Семеро вагнерівців і малійських солдатів взято в полон.

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За словами співрозмовника французьких журналістів, знайомого з питанням, українські спецслужби співпрацюють із повстанцями у Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів.

Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан підтвердив у коментарі Le Monde, що вони дійсно мають контакти з українськими спецслужбами.

"У нас є зв’язки з українцями, як і з усіма: французами, американцями та іншими", – сказав він.

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Зазначимо, туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.

Нагадаємо, 28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. 1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.

Автор: 

спецслужби (267) Малі (32) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+31
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02.08.2024 19:48
+23
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02.08.2024 19:59
+13
Туареги воіни сериозні - кочівники Сахари - вони там як риба в воді
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02.08.2024 19:51
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02.08.2024 19:48 Відповісти
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02.08.2024 20:49 Відповісти
Туареги воіни сериозні - кочівники Сахари - вони там як риба в воді
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02.08.2024 19:51 Відповісти
Десь чув...дійсно, зі слуху. Начебто тільки Каддафі у свій час міг домовлятися з цими козаками, бо...
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02.08.2024 19:57 Відповісти
Туареги, проведіть дезінфекцію в Малі а може і ще десь
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02.08.2024 19:52 Відповісти
цих повстанців мали би вчити французькі легіонери. їх ті вагнера копняком вигнали з Малі і ті спокійно то все проковтнули. чого чекають? поки вагнери почнуть їх кошмарити вже у Франції?
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02.08.2024 19:52 Відповісти
Щоб не вийшло, як з талібами, яких американці навчили користуватися стінгерами.
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02.08.2024 19:54 Відповісти
В якому сенсі?
Стінгери призвели до поразки ссср в Афганістані - це добре.
БПЛА призведуть поразки ліліпутіна в Африці - це дуже добре.
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02.08.2024 22:43 Відповісти
У тому сенсі, що ці самі таліби стали потім великим гемором для всіх.
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02.08.2024 22:53 Відповісти
Для кого для ВСІХ?
Для вас таліби проблема?
Для кого зараз таліби проблема? Для США? Чому?
рососія - з ними дружить.
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02.08.2024 22:59 Відповісти
Можливо потрібно було ВСІМ просто залишити талібів у спокої?
ссср туди не пхатися, америці туди не пхатися?
ну аномальні вони таліби - ну і що?
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02.08.2024 23:01 Відповісти
Ну підривають хмарочоси та літаки. Які проблеми...

Цуко. Ця хуторянська логіка завжди мене вражала.
Таліби, хусити, туареги - звичайні кочові бандити.

Озброюючи бандюків проти когось, ти ризикуєш рано чи пізно сам потрапити під роздачу цих дикунів.

Причому самим неочікуваним чином. Хтось 11.09.2001 на Мангетені думав, що це результат поставок зброї моджахедам та талібам?
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02.08.2024 23:11 Відповісти
Друже - ти абсолютний нуль в торгівля зброєю - просто подивися фільм "Зброярний барон" - і все зрозумієш... для чого і чому цей міліардний бізнес ніколи не закінчиться.
Там Віталік дуже правильно малює карту України коксом
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02.08.2024 23:17 Відповісти
Ага. Тепер у нас джерело знань - блокбастери. 😁
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02.08.2024 23:26 Відповісти
А в чому проблема?
Не всім же викривлену історію від мєдінского та дугіна читати...
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02.08.2024 23:45 Відповісти
Проблема у тому, що ти навіть цей фільм дивився не уважно або не зрозумів. 😁

В кінці фільма головний герой досить просто пояснює завдяки кому він торгує, хто йому це дозволяє і чому.

Америці подібні афери на Близькому Сході, у Латинській Америці та в Азії принесли більше гемору у перспективі ніж користі на той час.

Навіть щодо України важко сказати де вона опиниться через 5 років. Бо раз на 5 років мудрий нарід обирає рідскісного мудака, який розвертає країну у протилежний бік.
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03.08.2024 00:59 Відповісти
Україна - де опинеться?
Там і де була - там і залишиться.
Україна - це територія на континенті. Українцями людей робить - ЗЕМЛЯ УКРАЇНА.
В Україні навіть останній москаль стане з часом Українцем.
І навіть ахінея твоїх медінських з дугіним НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ.
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03.08.2024 12:41 Відповісти
Я скажу, де вона може опинитися - в одному клубі з РФ та Білоруссю.
В країні більше половини населення проковтнуть, що завгодно, а історію вивчають за художніми фільмами.

Коли Захід поставляв зброю Ірану, він гадки не мав про те, що буде через 20-30 років.
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03.08.2024 19:18 Відповісти
Ну от щодо Азії я мабуть не правий. Там у Штатів таки вийшло.
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03.08.2024 01:09 Відповісти
Таліби ісламісти терористи через яких страждає власне населення яке вони пригнічують хіба це добре?
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06.08.2024 09:23 Відповісти
Ти хто? Мать Тереза турбуватися про ВСІХ на світі?

Ти сам був в Афганістані? Бачив на свої очі хто кого пригнічує?

Да ладно. Що пропонуєш - рятувати талібів від талібів?
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06.08.2024 10:27 Відповісти
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpы, убили негpы, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что Ваню замочили...
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02.08.2024 19:56 Відповісти
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02.08.2024 19:59 Відповісти
На дрібні шматки потрібно порвати кремлівського вилупка і
воєнного злочинця 👹
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02.08.2024 20:40 Відповісти
Для разнообразия поучили бы каких-нибудь бурятов. Что бы польза была.
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02.08.2024 20:01 Відповісти
Самое прикольное если с помощью FPV-дронов на рашке а лучше в моцкве замочить парочку высоких чиновников то ***** запретит вообще дроны как таковые. Ето будет кошмаром для кремлевского режима если гражданские и киллеры смогут убивать чиновников или мусоров находясь далеко на безопасном растоянии
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02.08.2024 20:36 Відповісти
вонм інфантіли усі.. генетично виведені.. вони не можуть дронами.. вони можуть паперовими літачками.. меншість.. на тому режим пуйла і стоїть
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02.08.2024 22:32 Відповісти
Та нехай навіть і пінгвіни вбивають кацапів! Чим більше здохне москалів-тим краще!
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02.08.2024 20:19 Відповісти
Вбивайте як омога більше рускіх підарів (с)а. кадиров
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02.08.2024 20:36 Відповісти
після відрядження у Малі
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03.08.2024 00:09 Відповісти
В Венисуэлле неплохо бы было научить нужных людей и помочь Мадуро отравиться на концерт Кобзона
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03.08.2024 01:17 Відповісти
Нах здалася та Венесуела, очевидно що українці в Африці "працюють" в інтересах Франції, заробляючи по бартеру для зсу ********** та зброю.
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03.08.2024 06:19 Відповісти
Венисуэлла первая в мире по запасам нефти и ее надо распечатать для снижения цены. Плюс там сейчас очень много рашистов которых отправили давить протесты
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03.08.2024 09:05 Відповісти
Цікавий варіант. Був не правий, вибачаюсь...
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04.08.2024 09:11 Відповісти
 
 