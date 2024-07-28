Колону "вагнерівців" розбито в Малі: ліквідовано понад 80 російських військовослужбовців і командира Єлізарова, є полонені. ВIДЕО

Колону російських найманців із ПВК "Вагнер" розгромили у Малі.

Про це повідомив у телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як зазначається, 27 липня загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

Як видно на відео, росіяни потрапили в засідку ополченців, які перебили їх зі стрілецької зброї. Ймовірно, дві-три машини могли бути підірвані на мінах або гранатометом, але на місці бою не видно вирв, трупи росіян не пошкоджені вибухами, лежать купно навколо своїх машин, тобто найманці до моменту атаки встигли з них вистрибнути. Впадає в око примітивне оснащення та озброєння ополченців-туарегів. Частину поранених туареги добили на місці, а кілька полонених змусили говорити на камеру "Росія - ні, Вагнер - ні, Азавад!".

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"Очевидно, російські карателі їхали без розвідки та охорони, покладаючись на суттєву перевагу в бойовій техніці та озброєнні", - наголошує Бутусов.

"Наразі росіяни повідомили про знищення в Малі 80 та здачу в полон 15 російських військовослужбовців зі складу 13-го штурмового загону "Вагнер". Ліквідовано діючого командира "Вагнера" Антона Єлізарова, позивний Лотос, який командував в Україні штурмом Соледару", - Бутусов цитує повідомлення ДШРГ Русич.