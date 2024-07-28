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Колону "вагнерівців" розбито в Малі: ліквідовано понад 80 російських військовослужбовців і командира Єлізарова, є полонені. ВIДЕО

Колону російських найманців із ПВК "Вагнер" розгромили у Малі.

Про це повідомив у телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як зазначається, 27 липня загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

Як видно на відео, росіяни потрапили в засідку ополченців, які перебили їх зі стрілецької зброї. Ймовірно, дві-три машини могли бути підірвані на мінах або гранатометом, але на місці бою не видно вирв, трупи росіян не пошкоджені вибухами, лежать купно навколо своїх машин, тобто найманці до моменту атаки встигли з них вистрибнути. Впадає в око примітивне оснащення та озброєння ополченців-туарегів. Частину поранених туареги добили на місці, а кілька полонених змусили говорити на камеру "Росія - ні, Вагнер - ні, Азавад!".

Також читайте: Безпілотники Bayraktar помітили на базі ПВК "Вагнер" у Малі. ФОТО

"Очевидно, російські карателі їхали без розвідки та охорони, покладаючись на суттєву перевагу в бойовій техніці та озброєнні", - наголошує Бутусов.

"Наразі росіяни повідомили про знищення в Малі 80 та здачу в полон 15 російських військовослужбовців зі складу 13-го штурмового загону "Вагнер". Ліквідовано діючого командира "Вагнера" Антона Єлізарова, позивний Лотос, який командував в Україні штурмом Соледару", - Бутусов цитує повідомлення ДШРГ Русич.

русич

Автор: 

Бутусов Юрій (3584) Малі (32) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+113
племенам туарегів респектище-знишуйте рашистських нацистів ще...
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28.07.2024 10:47
+88
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28.07.2024 10:53
+67
⚡️Повстанці Малі запропонували передати Україні полонених вагнерівців

«Ми захопили значну кількість найманців і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності»
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28.07.2024 10:54
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Кто такие туареги, перебившие «вагнеровцев» .

«Победившие «вагнеров» туареги - народ уникальный. У них нет собственной территории, и они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами (представителями народов Северо-Западной Африки - ред.), они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.

Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат. Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины!

Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. -

После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош . то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа.

При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.

Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.

Короче, «вагнеров» как мух перебили «подкаблучники» в голубых халатах и тапках.

И да, в честь туарегов был назван внедорожник «Volkswagen Touareg» - означает «рыцарь пустыни».
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28.07.2024 13:34 Відповісти
Тут під чужим постом чи фразами потрібно ставити лапки та покликатись на https://t.me/nevzorovtv/19068 джерело .
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28.07.2024 13:38 Відповісти
Та так,напевно в Глебича,позичив.
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28.07.2024 13:50 Відповісти
А кто такой Глебич?
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28.07.2024 14:04 Відповісти
Я вообще взял эту информацию из другого источника, если она не правдивая - проверь по гуглу..
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28.07.2024 14:02 Відповісти
Так де той *источник*,Вам за це давали зауваження,а Невзоров виклав цей текст ще 3.53 ночі.
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28.07.2024 14:20 Відповісти
А какая вам разница, я взял эту информацию из другого источника, что от этого меняется?
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28.07.2024 17:25 Відповісти
"Сині люди" молодці. Нам тре підметушитися і щось запропонувати за цих свиней туарегам. Це цінний обмінний матеріал. Чи ще якось використвти.
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28.07.2024 13:35 Відповісти
Это хорошая мысль! )
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28.07.2024 13:48 Відповісти
Їхали, як на сафарі, а отримали по харі.
Славні воїни з Малі покрошили москалів.
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28.07.2024 13:59 Відповісти
Войовничі туареги з вагнерів зробили кеглі,
наскидали цілу кучу дохлих москалів вонючих.
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28.07.2024 15:01 Відповісти
Забули в статті вказати що Вагнери воюють за 'уряд' Малі, який є незаконною хунтою що захопила владу в 2021 році.
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28.07.2024 14:07 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет!" (с)
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28.07.2024 14:09 Відповісти
Руссо фашисто капут.
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28.07.2024 14:25 Відповісти
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28.07.2024 14:26 Відповісти
Скоріше за все. Але не варто про це робити такі прозорі натяки.
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28.07.2024 14:52 Відповісти
Березовець висловив думку, що до цього причетні французи. Це помста параші за вичавлювання з Африки та за безлад, влаштований рф на Олімпіаді-2024.
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29.07.2024 16:14 Відповісти
Березовець вважає, що це влаштували французи, як помсту за вичавлювання з Африки та за безлад, влаштований рф на Олімпіаді-2024.
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29.07.2024 16:17 Відповісти
Кирило Олексійович так загорів в командіровці,відразу й не впізнати Будангу)
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28.07.2024 15:53 Відповісти
Малі, мало! Давай ще!
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28.07.2024 14:40 Відповісти
Кляті кацапські опариші, ну як таргани розповзаються по усьому світу. Їх *******, *******, але потвор менше не стає, оцим гноєм рашинским отравлена вся планета, щоб вони виздихали всі до сьомого коліна. Відео класне, декілька разів передивився, нажаль не дочекався "вишиньку на тортик" - відрізаних щурячо-кацапських бошок , то б зовсім заспокоїло нервову систему.
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28.07.2024 14:46 Відповісти
ЦІКАВО, А ТУАРЕГІВ ТАКОЖ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ АБИ НЕ ЗАГОСТРЮВАТИ?
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28.07.2024 14:49 Відповісти
Уже ускакали в оазис))))
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29.07.2024 01:11 Відповісти
Ех, жаль, Льоху Мільчакова досі не задвохсотили! Чекаю на те ще з волохатих 2000-х, коли він у Расчленінграді цуциків вбивав!
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28.07.2024 14:55 Відповісти
краще полоненого хай передають, а ми по частинам обміняємо
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28.07.2024 15:10 Відповісти
Дай то Бог поскорей!!
У добровольцев с ним счеты еще с клятого 2014..го
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29.07.2024 01:12 Відповісти
хай європа і сша повчаться, як треба воювати з агресором. Недороблені сс*ни
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28.07.2024 15:28 Відповісти
Вагнернулись, кацапята-байстрюки- діти батьків своїх нерозумних)
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28.07.2024 19:23 Відповісти
Слава племені Туарегів.Бий рашофашиську нечисть ..
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28.07.2024 15:34 Відповісти
Добряче так наскирдували
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28.07.2024 15:42 Відповісти
Від «за три дні до Київа» і до Малі: результат аналогічний та логічний - глупий здих
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28.07.2024 15:44 Відповісти
Нехай тепер радбез ООН скликають.
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28.07.2024 15:54 Відповісти
А наемники вне закона

Что они заявят?? Мы высказываем негодование и пишем ноту в Спортлото и ватиканским педофилам?)))
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29.07.2024 01:14 Відповісти
Если сама кацапня подтвердила о 80 дохлых московитах, то зная кацапню их там гораздо больше сдохло. Это местные аборигены, вооруженные луками и копьями запросто послали в ад "самых крутых" наёмников в мире? Дети пустыни этим опустили кремль нище плинтуса? Ну азавада,ну молодцы.
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28.07.2024 15:56 Відповісти
Подейкують 150 жмурів.
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28.07.2024 18:57 Відповісти
ось, приблизно так, повивно виглядiди головування роiсi в радбезi ООН. такi мирнi iнiциативи африканського народу.
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28.07.2024 16:22 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что бледнолицые берберы с желто-синими кусочками ткани, случайно потеряли возле каравана туарегов стингер и пару гранатометов. Бывает, пустыня все-таки....
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28.07.2024 16:42 Відповісти
Цру не зря строили секретные биолаборатории в степях Херсонщины.... Есть таки выхлоп 🌀🌪️⚡
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29.07.2024 01:15 Відповісти
Вагнеру вагінер
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28.07.2024 17:04 Відповісти
Мочать кацапів по всьому світу і в хвіст і в гриву! А не шастайте...
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28.07.2024 17:21 Відповісти
Все таки продолжу настаивать, с египетской акулой ничего не сравнится. Праздник длился полгода. А это через неделю забудут.
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28.07.2024 17:33 Відповісти
**** вони там взагалі шастали? тепер російський пацріот має тричі спалити свій вольцваген туарег обвішаний колорадками та наліпками z, на Берлін, за дідов, за пабеду
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28.07.2024 18:50 Відповісти
Кацапам мало української, захотілося ще африканської земельки?
Наїлися сповна!
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28.07.2024 18:55 Відповісти
Ну туареги - нехай туареги. Касапи в пабліках ниють, що винесли вагнерів по жорсткому: міни, дрони, тотальне винищення на високому професійному рівні. Да і самі вагнери їхали не з конвойною місією а висувались на бойове завдання, а відповідно булки не було розслаблені.
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28.07.2024 18:55 Відповісти
Они вообще внезакона! Наемники и бандиты.
А в Мали сейчас хунта, тоже за ней стоит Гру и Ванинер. Они активно отжимали ресурсные областя, где слабые правительства.
Теперь Французы совместо с Нашими ответили
Ни на что не намекаю, но командира Иностранного Легиона зовут генерал Кирил Ющенко внезапно))
Настоящий туарег с парижским говором, шо не ясно
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29.07.2024 01:19 Відповісти
Работайтє братья)))
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28.07.2024 19:20 Відповісти
Нужен им берег турецкий, и Африка им нужна?
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28.07.2024 19:32 Відповісти
русня вирішила удобрити ще й африканські пустелі👍
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28.07.2024 19:50 Відповісти
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28.07.2024 20:09 Відповісти
Франция и Иностранный Легион таки проснулись и решили вернуть добывающие активы, которые отжимают ГРУ и вагинеровцы, с помощью госпереворотов в Африке
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29.07.2024 01:22 Відповісти
А це не приведе до ескалації, нє?
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28.07.2024 20:33 Відповісти
Здохли кацапи,
Що брудні лапи,
Совали в чужий вони дім,
Народ Азавада,
Знищив там гада
Смерть кацапурм усім!!!
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28.07.2024 21:56 Відповісти
Авангард був з ССО можливо і наш. Добивали місцеві тубільці.
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28.07.2024 22:15 Відповісти
Не все кацапським жабам масляна.
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28.07.2024 22:28 Відповісти
якщо це правда, що вони заявили, що хочуть полонених передати Україні, то є НЕнульова ймовірність, що всю цю операцію Україна і організувала!
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28.07.2024 22:29 Відповісти
а шо ***** и мали хочет в состав ********* ??? или пол африки ..знаток истории.. ***** в.в. разве не знает как гитлер роммеля и африканский корпус туда послал и как бесславно все закончилось
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29.07.2024 06:44 Відповісти
Що козломорді забули у цієї країні ? Трошкі копнути і зрозуміло що вони там роблять...

"Особое место в экономике Мали занимает добыча золота (третье место в Африке) - в 2021 г. по разным оценкам добыто около 70 т. Ведется разведка и добыча алмазов, железа, известняка, фосфатов, меди, лития, цинка, свинца, олова, урана, тантала и марганца."
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29.07.2024 10:05 Відповісти
відео - апофєоз войни!
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29.07.2024 08:26 Відповісти
"Наш бизнес - смерть, и бизнес идёт хорошо!"
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29.07.2024 09:35 Відповісти
"воины добра" отхватили люлей от аборигенов с копьями, луками и алебардами. Только ленивый еще не давал пи"ды кацапам.
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29.07.2024 10:00 Відповісти
Хоч хтось з ранку настрій підняв . Аллах Акбар , брати туареги. Жорсткі однак хлопчики , без рефлексів . Ми до вас з миром.
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29.07.2024 10:44 Відповісти
"Гарні" венігрєтовці-кацапи. Лежать, як на параді після "Тинзауатен (місто в Малі, яке хотіли захопити вєнігрєтовци) за трі дня".
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29.07.2024 10:55 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=36720 Вагнеру потушили свет (Часть 1)

То, что мы высказали в виде предположения, исходя из того, как чисто отработали «туареги» в Мали, а особенно, что во время атаки удалось сбить штурмовой вертолет, который имеет хороший обзор местности и безусловно - высокую огневую мощь, начинают подтверждать сами лапти. По состоянию на утро, мы не имели данных о том, куда двигалась колонна и какова была ее цель, а кроме того, не было понятно и то, какими вооружениями удалось буквально «зачистить такую крупную колонну», причем - снабженную отрядом Вагнера, а не местным бантустаном. Уж они-то имеют боевой опыт и безусловно представляют, что и как надо делать в конкретной ситуации.

А с учетом того, какие потери были предварительно заявлены, то можно говорить о том, что атакующая сторона полностью использовала эффект внезапности и уничтожила личный состав колонны еще до того, когда он смог как-то среагировать на изменившуюся ситуацию. В общем, бой был решительный, огонь - кинжальный, и устроить подобное могут исключительно профи, которые имеют реальный и обширный боевой опыт.

Из этого мы сделали вывод о том, что все мероприятие исполнили наши специалисты, а они отрабатывают в таких местах, где гарантировано будут не просто вагнеровцы, а те, которые сильно наследили в Украине и за головами которых было решено выдвинуться даже в Африку. И вот буквально только что один из самых осведомленных конторских ТГ-каналов подтвердил нашу версию и сообщил некоторые подробности, которые многое расставляют по местам. Речь идет как о количестве потерь противника, так и о некоторых персонажах, которые наверняка и были главной целью операции.

Далее - прямая цитата из первоисточника, с оборотами и выражениями, которые они используют в своей риторике. Мы не правили вообще ничего, поскольку именно целостное восприятие текста дает представление о произошедшем.

«Мы специально не спешили с данной публикацией. Все проверили, пообщались с рядом источников, которые имеют соответствующий доступ. В Мали колонна бойцов ЧВК Вагнер, которая передвигалась совместно с местными подразделениями, подверглась нападению. По нашей информации, погибли примерно 80-85 человек. Еще не менее 15 были захвачены в плен. Потерян вертолет Ми-24, а также бронированные автомобили.

Информация о гибели админа канала GREY ZONE "Пятисотого" подтвердилась. Также, вынуждены сообщить, что с высокой долей вероятности погиб Герой России, командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос". Большая потеря для всего "оркестра", настоящий воин и умелый командир. Участвовал в боях не только в Мали, но и на Украине, в Сирии и ЦАР.


А теперь самое главное - как же так получилось, что колонну разнесли с такими огромными для нас потерями? Стоит обратить внимание, что до этого вагнеровцы провели ряд успешных операций в районе Кидала. Колонна была разбита при попытке захвата города Тинзауатин. На видеозаписях, которые распространяют в сети, речь идет якобы о том, что колонну расстреляли местные туареги. Но собеседники в Минобороны склоняются к том, что вряд ли туареги могли совершить это собственными силами.

Источники говорят, что на пути следования колонны стояли мины. Более того, после первых подрывов технику атаковали FPV-дроны. Почерк схожий с тем, как сейчас воюют в зоне СВО. Один из воинов-туарегов уже заявил, что якобы они готовы передать пленных Украине. Но в Африке распространена практика выкупа пленных, будем надеяться, что на Украину они таки не попадут. Впрочем, если помните, мы рассказывали, что украинские спецслужбы действительно работают в Африке. Несколько месяцев назад в Буркина-Фасо дронами-камикадзе атаковали конвой генерала Андрея Аверьянова. Тогда ему удалось выжить, но источники говорили, что нападение - дело рук украинцев. В прошлом году несколько раз были атакованы авиабазы и конвои ЧВК Вагнер в Мали. Собеседники также указывали на украинский след».

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29.07.2024 11:13 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=36723 Вагнеру потушили свет (Часть 2)


Итак, некоторые выводы из этого траурного изложения. Колонна двигалась не просто из пункта «А» в пункт «Б» и что-то там перевозила, она выдвигалась для атаки на населенный пункт, который находится под контролем противников хунты и соответственно - вагнеров, которые являют собой основную опору хунты. Это - важный момент, поскольку в таком случае, вооружение, боеприпасы, снаряжение и все остальное было на месте и готовое именно к бою, а не просто к сопровождению, когда драка может быть, а может и не быть. Все это воинство, численностью около 100 штыков, ехало именно для того, чтобы вступить в бой.

Другой важный момент состоит в том, что атакующая сторона явно имела полное представление о том, что и как противник планирует делать, включая количество сил и средств, время, маршрут и что самое главное - персональный состав группы Вагнера. Очевидно, что утечка информации была такого масштаба, что засветилось участие высшего руководства Вагнера именно в этой операции. И здесь действительно следует признать, что для наших военных такая информация равносильна Джек-поту. Такой шанс - большая редкость, и видимо, в операции приняла участия вся наша группа спецназа, которая скорее всего, базируется в одном из африканских лагерей Иностранного Легиона французской армии.

Видимо, главным условием успеха была именно молниеносность исполнения операции, чтобы Вагнеры не успели занять оборону и судя по всему, это удалось. Если противник сам подтверждает, что уложили около 90 человек просто на месте, а многочисленные видео показывают, что туареги действительно ходят по полю из трупов, лежащих вдоль конвоя, то все случилось очень быстро. И скорее всего, наши военные имели целью уничтожить именно верхушку Вагнера, которая давно подлежала ликвидации. А все остальное - на вкус туарегов. Думаю, что пленные для ВСУ не представляли особой ценности и они стали трофеями местных повстанцев. А все цели были гарантировано поражены.

Кроме того, лапти плачут о том, что вертушку срубили быстро и профессионально, а потому по колонне стали работать не только стрелковым оружием и гранатометами, но и дронами, а это уже точно - не почерк туарегов. Видимо, их главной задачей было тихонько сидеть до того момента, пока основные события не закончатся, чтобы ничего не испортить, ну а потом - всю славу разгрома колонны им подарили просто в награду за то, что те действовали как договорились, без глупой самодеятельности.

В итоге, операция вагнеров и местной хунты была полностью сорвана, колонна разбита, техника либо сожжена, либо захвачена в качестве трофеев. Наверняка, к повстанцам ушло много трофейного оружия, боеприпасов, средств связи и прочих ништяков, которые безусловно пригодятся им в дальнейшем, и вот это было действительно жестокое и сокрушительное поражение, которого Вагнеры не переживали со времен Дер-эз-Зора в Сирии. Но тогда их разнесли авиация и РСЗО американцев, а здесь же спецы устроили классическую засаду и если сравнивать сирийские потери вагнера и малийские, в процентном соотношении к участвовавшей в событиях группировке, то здесь потери оказались просто тотальными.

И последний, крайне важный момент. Успех этой операции безусловно сигнализирует российским военным преступникам о том, что спрятаться от возмездия будет очень сложно. Даже уйдя в ЧВК и спрятавшись посреди Африки, это не означает, что ты обманул судьбу. Найдут и там. И как показали эти события, наши спецы не намерены брать пленных или заниматься какой-то такой ерундой. Тотальное и гарантированное уничтожение и ничего более. Все обладатели «черных меток» могут прямо сейчас задуматься о том, что в Гааге "сейчас ужин, макароны". Во всех других местах, меню хоть и более богатое, но вряд ли более вкусное, чем макароны. Пуля или клинок - не посолишь и не поперчишь.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36723
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29.07.2024 11:14 Відповісти
Вдячні таурегі

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29.07.2024 19:07 Відповісти
Их бизнес - смерть. И бизнес их любит.
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30.07.2024 00:41 Відповісти
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