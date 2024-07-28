Колону "вагнерівців" розбито в Малі: ліквідовано понад 80 російських військовослужбовців і командира Єлізарова, є полонені. ВIДЕО
Колону російських найманців із ПВК "Вагнер" розгромили у Малі.
Про це повідомив у телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Як зазначається, 27 липня загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.
Як видно на відео, росіяни потрапили в засідку ополченців, які перебили їх зі стрілецької зброї. Ймовірно, дві-три машини могли бути підірвані на мінах або гранатометом, але на місці бою не видно вирв, трупи росіян не пошкоджені вибухами, лежать купно навколо своїх машин, тобто найманці до моменту атаки встигли з них вистрибнути. Впадає в око примітивне оснащення та озброєння ополченців-туарегів. Частину поранених туареги добили на місці, а кілька полонених змусили говорити на камеру "Росія - ні, Вагнер - ні, Азавад!".
"Очевидно, російські карателі їхали без розвідки та охорони, покладаючись на суттєву перевагу в бойовій техніці та озброєнні", - наголошує Бутусов.
"Наразі росіяни повідомили про знищення в Малі 80 та здачу в полон 15 російських військовослужбовців зі складу 13-го штурмового загону "Вагнер". Ліквідовано діючого командира "Вагнера" Антона Єлізарова, позивний Лотос, який командував в Україні штурмом Соледару", - Бутусов цитує повідомлення ДШРГ Русич.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Победившие «вагнеров» туареги - народ уникальный. У них нет собственной территории, и они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами (представителями народов Северо-Западной Африки - ред.), они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.
Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат. Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины!
Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. -
После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош . то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа.
При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.
Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.
Короче, «вагнеров» как мух перебили «подкаблучники» в голубых халатах и тапках.
И да, в честь туарегов был назван внедорожник «Volkswagen Touareg» - означает «рыцарь пустыни».
Славні воїни з Малі покрошили москалів.
наскидали цілу кучу дохлих москалів вонючих.
У добровольцев с ним счеты еще с клятого 2014..го
Что они заявят?? Мы высказываем негодование и пишем ноту в Спортлото и ватиканским педофилам?)))
Наїлися сповна!
А в Мали сейчас хунта, тоже за ней стоит Гру и Ванинер. Они активно отжимали ресурсные областя, где слабые правительства.
Теперь Французы совместо с Нашими ответили
Ни на что не намекаю, но командира Иностранного Легиона зовут генерал Кирил Ющенко внезапно))
Настоящий туарег с парижским говором, шо не ясно
Що брудні лапи,
Совали в чужий вони дім,
Народ Азавада,
Знищив там гада
Смерть кацапурм усім!!!
"Особое место в экономике Мали занимает добыча золота (третье место в Африке) - в 2021 г. по разным оценкам добыто около 70 т. Ведется разведка и добыча алмазов, железа, известняка, фосфатов, меди, лития, цинка, свинца, олова, урана, тантала и марганца."
То, что мы высказали в виде предположения, исходя из того, как чисто отработали «туареги» в Мали, а особенно, что во время атаки удалось сбить штурмовой вертолет, который имеет хороший обзор местности и безусловно - высокую огневую мощь, начинают подтверждать сами лапти. По состоянию на утро, мы не имели данных о том, куда двигалась колонна и какова была ее цель, а кроме того, не было понятно и то, какими вооружениями удалось буквально «зачистить такую крупную колонну», причем - снабженную отрядом Вагнера, а не местным бантустаном. Уж они-то имеют боевой опыт и безусловно представляют, что и как надо делать в конкретной ситуации.
А с учетом того, какие потери были предварительно заявлены, то можно говорить о том, что атакующая сторона полностью использовала эффект внезапности и уничтожила личный состав колонны еще до того, когда он смог как-то среагировать на изменившуюся ситуацию. В общем, бой был решительный, огонь - кинжальный, и устроить подобное могут исключительно профи, которые имеют реальный и обширный боевой опыт.
Из этого мы сделали вывод о том, что все мероприятие исполнили наши специалисты, а они отрабатывают в таких местах, где гарантировано будут не просто вагнеровцы, а те, которые сильно наследили в Украине и за головами которых было решено выдвинуться даже в Африку. И вот буквально только что один из самых осведомленных конторских ТГ-каналов подтвердил нашу версию и сообщил некоторые подробности, которые многое расставляют по местам. Речь идет как о количестве потерь противника, так и о некоторых персонажах, которые наверняка и были главной целью операции.
Далее - прямая цитата из первоисточника, с оборотами и выражениями, которые они используют в своей риторике. Мы не правили вообще ничего, поскольку именно целостное восприятие текста дает представление о произошедшем.
«Мы специально не спешили с данной публикацией. Все проверили, пообщались с рядом источников, которые имеют соответствующий доступ. В Мали колонна бойцов ЧВК Вагнер, которая передвигалась совместно с местными подразделениями, подверглась нападению. По нашей информации, погибли примерно 80-85 человек. Еще не менее 15 были захвачены в плен. Потерян вертолет Ми-24, а также бронированные автомобили.
Информация о гибели админа канала GREY ZONE "Пятисотого" подтвердилась. Также, вынуждены сообщить, что с высокой долей вероятности погиб Герой России, командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос". Большая потеря для всего "оркестра", настоящий воин и умелый командир. Участвовал в боях не только в Мали, но и на Украине, в Сирии и ЦАР.
А теперь самое главное - как же так получилось, что колонну разнесли с такими огромными для нас потерями? Стоит обратить внимание, что до этого вагнеровцы провели ряд успешных операций в районе Кидала. Колонна была разбита при попытке захвата города Тинзауатин. На видеозаписях, которые распространяют в сети, речь идет якобы о том, что колонну расстреляли местные туареги. Но собеседники в Минобороны склоняются к том, что вряд ли туареги могли совершить это собственными силами.
Источники говорят, что на пути следования колонны стояли мины. Более того, после первых подрывов технику атаковали FPV-дроны. Почерк схожий с тем, как сейчас воюют в зоне СВО. Один из воинов-туарегов уже заявил, что якобы они готовы передать пленных Украине. Но в Африке распространена практика выкупа пленных, будем надеяться, что на Украину они таки не попадут. Впрочем, если помните, мы рассказывали, что украинские спецслужбы действительно работают в Африке. Несколько месяцев назад в Буркина-Фасо дронами-камикадзе атаковали конвой генерала Андрея Аверьянова. Тогда ему удалось выжить, но источники говорили, что нападение - дело рук украинцев. В прошлом году несколько раз были атакованы авиабазы и конвои ЧВК Вагнер в Мали. Собеседники также указывали на украинский след».
Итак, некоторые выводы из этого траурного изложения. Колонна двигалась не просто из пункта «А» в пункт «Б» и что-то там перевозила, она выдвигалась для атаки на населенный пункт, который находится под контролем противников хунты и соответственно - вагнеров, которые являют собой основную опору хунты. Это - важный момент, поскольку в таком случае, вооружение, боеприпасы, снаряжение и все остальное было на месте и готовое именно к бою, а не просто к сопровождению, когда драка может быть, а может и не быть. Все это воинство, численностью около 100 штыков, ехало именно для того, чтобы вступить в бой.
Другой важный момент состоит в том, что атакующая сторона явно имела полное представление о том, что и как противник планирует делать, включая количество сил и средств, время, маршрут и что самое главное - персональный состав группы Вагнера. Очевидно, что утечка информации была такого масштаба, что засветилось участие высшего руководства Вагнера именно в этой операции. И здесь действительно следует признать, что для наших военных такая информация равносильна Джек-поту. Такой шанс - большая редкость, и видимо, в операции приняла участия вся наша группа спецназа, которая скорее всего, базируется в одном из африканских лагерей Иностранного Легиона французской армии.
Видимо, главным условием успеха была именно молниеносность исполнения операции, чтобы Вагнеры не успели занять оборону и судя по всему, это удалось. Если противник сам подтверждает, что уложили около 90 человек просто на месте, а многочисленные видео показывают, что туареги действительно ходят по полю из трупов, лежащих вдоль конвоя, то все случилось очень быстро. И скорее всего, наши военные имели целью уничтожить именно верхушку Вагнера, которая давно подлежала ликвидации. А все остальное - на вкус туарегов. Думаю, что пленные для ВСУ не представляли особой ценности и они стали трофеями местных повстанцев. А все цели были гарантировано поражены.
Кроме того, лапти плачут о том, что вертушку срубили быстро и профессионально, а потому по колонне стали работать не только стрелковым оружием и гранатометами, но и дронами, а это уже точно - не почерк туарегов. Видимо, их главной задачей было тихонько сидеть до того момента, пока основные события не закончатся, чтобы ничего не испортить, ну а потом - всю славу разгрома колонны им подарили просто в награду за то, что те действовали как договорились, без глупой самодеятельности.
В итоге, операция вагнеров и местной хунты была полностью сорвана, колонна разбита, техника либо сожжена, либо захвачена в качестве трофеев. Наверняка, к повстанцам ушло много трофейного оружия, боеприпасов, средств связи и прочих ништяков, которые безусловно пригодятся им в дальнейшем, и вот это было действительно жестокое и сокрушительное поражение, которого Вагнеры не переживали со времен Дер-эз-Зора в Сирии. Но тогда их разнесли авиация и РСЗО американцев, а здесь же спецы устроили классическую засаду и если сравнивать сирийские потери вагнера и малийские, в процентном соотношении к участвовавшей в событиях группировке, то здесь потери оказались просто тотальными.
И последний, крайне важный момент. Успех этой операции безусловно сигнализирует российским военным преступникам о том, что спрятаться от возмездия будет очень сложно. Даже уйдя в ЧВК и спрятавшись посреди Африки, это не означает, что ты обманул судьбу. Найдут и там. И как показали эти события, наши спецы не намерены брать пленных или заниматься какой-то такой ерундой. Тотальное и гарантированное уничтожение и ничего более. Все обладатели «черных меток» могут прямо сейчас задуматься о том, что в Гааге "сейчас ужин, макароны". Во всех других местах, меню хоть и более богатое, но вряд ли более вкусное, чем макароны. Пуля или клинок - не посолишь и не поперчишь.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36723