Россия вербует наемников из Индонезии на войну против Украины, - росСМИ

Армянский батальон "АрБат", входящий в состав интернациональной бригады россиян "Пятнашка", объявил о наборе "добровольцев" из Индонезии. Наемников будут готовить на оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

В частности, в публикации "АрБат" говорится о том, что "уже есть ряд местных жителей", которые готовы отправиться в оккупированную Донецкую область и там пройти обучение у инструкторов захватчиков и "с оружием в руках воевать".

Пост сопровождается видео с индонезийцами, которые выкрикивают хвалебный лозунг в адрес батальона: ""АрБат" - сила".

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Отмечается, что "АрБат" - это отряд специального назначения, созданный в сентябре 2022 года, который является выездной группой штурмовиков.

Им командует бывший "вагнеровец" Айк Гаспарян с позывным "Абрек". С 1 июля 2023 г. батальон официально вошел в структуру Минобороны России. Сейчас боевики Арбата воюют в Курской области.

Как пишет издание, основателем подразделения является Армен Саркисян. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, это криминальный авторитет из Донецкой области по прозвищу "Горловский".

Его связывали с семьей беглого экс-президента Виктора Януковича и называли организатором "титушек", которые выступали против Майдана. С 2014 г. Саркисян находится в международном розыске по запросу Украины.

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