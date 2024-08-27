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Новости Война
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Россия вербует наемников из Индонезии на войну против Украины, - росСМИ

Окупанти почали вербувати індонезійців на війну з Україною

Армянский батальон "АрБат", входящий в состав интернациональной бригады россиян "Пятнашка", объявил о наборе "добровольцев" из Индонезии. Наемников будут готовить на оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

В частности, в публикации "АрБат" говорится о том, что "уже есть ряд местных жителей", которые готовы отправиться в оккупированную Донецкую область и там пройти обучение у инструкторов захватчиков и "с оружием в руках воевать".

Пост сопровождается видео с индонезийцами, которые выкрикивают хвалебный лозунг в адрес батальона: ""АрБат" - сила".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Курской области российские власти объявили набор добровольцев. ФОТО

Отмечается, что "АрБат" - это отряд специального назначения, созданный в сентябре 2022 года, который является выездной группой штурмовиков.

Им командует бывший "вагнеровец" Айк Гаспарян с позывным "Абрек". С 1 июля 2023 г. батальон официально вошел в структуру Минобороны России. Сейчас боевики Арбата воюют в Курской области.

Как пишет издание, основателем подразделения является Армен Саркисян. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, это криминальный авторитет из Донецкой области по прозвищу "Горловский".

Его связывали с семьей беглого экс-президента Виктора Януковича и называли организатором "титушек", которые выступали против Майдана. С 2014 г. Саркисян находится в международном розыске по запросу Украины.

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Автор: 

Индонезия (140) россия (95402) наемники рф (2073)


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Це не така вже й "новина", але варто зауважити що чомусь наявність іноземців у армії рашистів сприймається московитами (т.з. "роССиянами") як норма, так само як іноземне походження деяких видів озброєння що використовується ними проти України, а от наявність іноземців та іноземної зброї у складі ЗСУ це чомусь для них свідчить про те що вони воюють не проти українців а проти "військ НАТО"! Нонсенс, але у хворих маразмом головах московських нацистів все це складається ніби як пазли!!!
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27.08.2024 14:11 Ответить
Вся нечисть світу зла воює проти України. Боже якщо ти є коли ти вже їх утихомириш?
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27.08.2024 14:12 Ответить
Рашисти, вздовж свого кордону з Україною, якого тільки лайна з світу не понавезли для війни з Україною за гроші з ГазПрьому та нафтопроводів!!
З 2014 року, вони так і «блукають» по Мирній Україні!!!
Пильнуймо свої вуха, від брехні з московії
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27.08.2024 14:21 Ответить
Зараз будь який індонезієць - ярмянін 😊
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27.08.2024 15:32 Ответить
 
 