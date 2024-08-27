Росія вербує найманців з Індонезії на війну проти України, - росЗМІ
Вірменський батальйон "АрБат", що входить до складу інтернаціональної бригади росіян "Пятнашка", оголосив про набір "добровольців" з Індонезії. Найманців готуватимуть на окупованих територіях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.
Зокрема в публікації "АрБат" йдеться про те, що "уже є низка місцевих жителів", які готові вирушити в окуповану Донецьку область і там пройти навчання в інструкторів загарбників та "зі зброєю в руках воювати".
Пост супроводжується відео з індонезійцями, які вигукують хвалебне гасло на адресу батальйону: ""АрБат" - сила".
Зазначається, що "АрБат" - це загін спеціального призначення, створений у вересні 2022 року, що є виїзною групою штурмовиків.
Ним командує колишній "вагнерівець" Айк Гаспарян із позивним "Абрек". З 1 липня 2023 р. батальйон офіційно увійшов до структури Міноборони Росії. Наразі бойовики Арбата воюють у Курській області.
Як пише видання, засновником підрозділу є Армен Саркісян. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, це кримінальний авторитет з Донецької області на прізвисько "Горлівський".
Його пов'язували з сім'єю експрезидента-втікача Віктора Януковича і називали організатором "тітушок", які виступали проти Майдану. З 2014 р. Саркісян перебуває у міжнародному розшуку за запитом України.
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