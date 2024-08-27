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Новини Війна
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Росія вербує найманців з Індонезії на війну проти України, - росЗМІ

Окупанти почали вербувати індонезійців на війну з Україною

Вірменський батальйон "АрБат", що входить до складу інтернаціональної бригади росіян "Пятнашка", оголосив про набір "добровольців" з Індонезії. Найманців готуватимуть на окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

Зокрема в публікації "АрБат" йдеться про те, що "уже є низка місцевих жителів", які готові вирушити в окуповану Донецьку область і там пройти навчання в інструкторів загарбників та "зі зброєю в руках воювати".

Пост супроводжується відео з індонезійцями, які вигукують хвалебне гасло на адресу батальйону: ""АрБат" - сила".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курській області російська влада оголосила набір добровольців. ФОТО

Зазначається, що "АрБат" - це загін спеціального призначення, створений у вересні 2022 року, що є виїзною групою штурмовиків.

Ним командує колишній "вагнерівець" Айк Гаспарян із позивним "Абрек". З 1 липня 2023 р. батальйон офіційно увійшов до структури Міноборони Росії. Наразі бойовики Арбата воюють у Курській області.

Як пише видання, засновником підрозділу є Армен Саркісян. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, це кримінальний авторитет з Донецької області на прізвисько "Горлівський".

Його пов'язували з сім'єю експрезидента-втікача Віктора Януковича і називали організатором "тітушок", які виступали проти Майдану. З 2014 р. Саркісян перебуває у міжнародному розшуку за запитом України.

Читайте також: В Україні ліквідували щонайменше вісім найманців з Індії, які воювали на боці РФ, - Hindustan Times

Автор: 

Індонезія (149) росія (64984) найманці рф (2047)


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Це не така вже й "новина", але варто зауважити що чомусь наявність іноземців у армії рашистів сприймається московитами (т.з. "роССиянами") як норма, так само як іноземне походження деяких видів озброєння що використовується ними проти України, а от наявність іноземців та іноземної зброї у складі ЗСУ це чомусь для них свідчить про те що вони воюють не проти українців а проти "військ НАТО"! Нонсенс, але у хворих маразмом головах московських нацистів все це складається ніби як пазли!!!
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27.08.2024 14:11 Відповісти
Вся нечисть світу зла воює проти України. Боже якщо ти є коли ти вже їх утихомириш?
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27.08.2024 14:12 Відповісти
Рашисти, вздовж свого кордону з Україною, якого тільки лайна з світу не понавезли для війни з Україною за гроші з ГазПрьому та нафтопроводів!!
З 2014 року, вони так і «блукають» по Мирній Україні!!!
Пильнуймо свої вуха, від брехні з московії
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27.08.2024 14:21 Відповісти
Зараз будь який індонезієць - ярмянін 😊
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27.08.2024 15:32 Відповісти
 
 