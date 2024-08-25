У Курській області російська влада оголосила набір добровольців. ФОТО
Росіяни оголосили набір добровольців до загону "Барс – Курськ". Вже з'явилось відповідне повідомлення від регіональної влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Liga.net із посиланням на російські Telegram-канали.
Кампанію проводять під гаслом: "Стань на захист курської землі!"
Влада обіцяє, що контракт буде укладений на пів року, і виконувати завдання потрібно буде виключно на території області.
Щодо зарплатні, російське Міноборони обіцяє добровольцям стільки ж, скільки отримують окупанти в Україні. В описі оголошення йдеться, що до загону можуть узяти всіх охочих до 65 років, які готові "виконувати завдання за призначенням".
Топ коментарі
+35 саша паламарчук
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+18 Яр Холодний
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+16 Rostyslav Komarnytsky
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Здихати за Курськ кацапи будуть БЕЗКОШТОВНО.
От і подивимося скільки ще дурнів на росії залишилося подихати БЕЗКОШТОВНО.
Чего руб у них не сыпится?
Здавалось би - парадокс - друкуй "порожні" мільойони та шукай дурнів.
Бо є такий кровожерний звір як ГІПЕР-ІНФЛЯЦІЯ.
Ти сьогодні друкуєш мільйон - завтра за цей мільйон уже не купиш і буханку хліба.
Подібне росія переживала ПІСЛЯ ПРОГРАШУ в Першій чеченські війні - коли МІЛЬЙОН поміщався в двух купюрах....
сцарский раб.
до 65 років середній орк і не доживає, а вони мріють врятувати французьких пенсіонерів і платити їм гідні пенсії(був ролик з опитуванням орків, правда чувак-опитуваний просто потролив з серйозним виглядом, навіть Невзоров купився)
- Я, - я, - я,...
- Кто на лікьораводачний?
- Я, - я, - я,...
- Кто на защіту курскай зімлі? Ей, а куди всі ********?!!
"Останкіно" - це бувший ското-кацапо-могильник на якому побудували вежу.
КАРМА та НЕГАТИВНА енергія бісів в дії - типовий приклад одержимості бісами коли живеш на кладовищі.
- Ванька! А ты куда идёшь?
- В дабравольческий батальйон наниматься!
- Так ведь убить могут!
- Не успеют! Главнае - чтобы наши заплатили... А я, пока до фронта ехать буду - ******* домой!
- А если не успеешь?
- Тогда сдамся хахлам в плен! Деньги-то абратна никто не атберёт!
Я харків'янин і одним із перших чув цю пісню від харківських футбольних фанатів.
І слово "*****" походить від слова "***". Так тобі зрозуміліше?
для рядового кацапа мясной штурм на территории Курской буферной зоны ничем не отличается от мясного штурма на территории донбасса.
Чи там як у фільмі «Весілля в Малинівці»?