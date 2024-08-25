У Курській області російська влада оголосила набір добровольців. ФОТО

Росіяни оголосили набір добровольців до загону "Барс – Курськ". Вже з'явилось відповідне повідомлення від регіональної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Liga.net із посиланням на російські Telegram-канали.

Кампанію проводять під гаслом: "Стань на захист курської землі!"

Влада обіцяє, що контракт буде укладений на пів року, і виконувати завдання потрібно буде виключно на території області.

Щодо зарплатні, російське Міноборони обіцяє добровольцям стільки ж, скільки отримують окупанти в Україні. В описі оголошення йдеться, що до загону можуть узяти всіх охочих до 65 років, які готові "виконувати завдання за призначенням".

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