РФ має усвідомлювати, що також зазнаватиме втрат, - Дуда про операцію ЗСУ на Курщині

Польський лідер Анджей Дуда прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Відповідну заяву політик зробив під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським і премʼєркою Литви Інгрідою Шимоніте у Києві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дуда наголосив, що Росія має усвідомлювати, що нападаючи на незалежну державу, вона також зазнаватиме втрат.

"Я скажу так: якщо хтось на когось нападає, то він має усвідомлювати, що також зазнаватиме втрат. І нерозумний той, хто цього не бере до уваги", - сказав очільник Польської держави.

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Водночас він сказав, що просив би свого українського колегу Володимира Зеленського не стріляти у російських солдат, якщо ті вирішать піти з України.

"Якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому і російські війська будуть виходити з України і українські війська будуть їх атакувати, то я перший візьмусь за телефон і подзвоню до Володимира Зеленського і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони ідуть геть. Облиште їх, хай ідуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам... Але доки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то вона має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине", - заявив Дуда.

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