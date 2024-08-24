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РФ має усвідомлювати, що також зазнаватиме втрат, - Дуда про операцію ЗСУ на Курщині

РФ має усвідомлювати, що також зазнаватиме втрат, - Дуда про операцію ЗСУ на Курщині

Польський лідер Анджей Дуда прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Відповідну заяву політик зробив під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським і премʼєркою Литви Інгрідою Шимоніте у Києві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дуда наголосив, що Росія має усвідомлювати, що нападаючи на незалежну державу, вона також зазнаватиме втрат.

"Я скажу так: якщо хтось на когось нападає, то він має усвідомлювати, що також зазнаватиме втрат. І нерозумний той, хто цього не бере до уваги", - сказав очільник Польської держави.

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Водночас він сказав, що просив би свого українського колегу Володимира Зеленського не стріляти у російських солдат, якщо ті вирішать піти з України.

"Якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому і російські війська будуть виходити з України і українські війська будуть їх атакувати, то я перший візьмусь за телефон і подзвоню до Володимира Зеленського і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони ідуть геть. Облиште їх, хай ідуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам... Але доки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то вона має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине", - заявив Дуда.

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Автор: 

росія (64935) Дуда Анджей (770) Курськ (1086)


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І тут Дуду понесло
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24.08.2024 17:18 Відповісти
Втрати несуть солдати...
Генерали не несуть втрат...

Навпаки... на плечах....
Кудрявих...

Неочахне...

Бойовх нагород ряд...
Він не пахне...
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24.08.2024 17:36 Відповісти
"трупіну" глибоко на..рати на втрати,Рашисти- це нелюди ,котрі не тільки будуть іти по трупах власних солдат до поставленої "трупіним" цілі,але у випадку , коли їм будуть давати добрих "звідюлєй" ,із трупів своїх солдат ,робитимуть захисні споруди...
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24.08.2024 17:23 Відповісти
Кацапа і "усвідомлювати" - поняття несумісні. Дуда мене розчаровує? Я думав, що поляки краще знають кацапу...
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24.08.2024 17:34 Відповісти
Дуда багато чого не знає. Коли підори відступають - за собою засипають пелюстками ПФМ кожний квадратний метр. Причому, не переймаються, щоб вийшли усі повністю. Хто затримався, поки перемотував ковдрами унітази з кондіціонерами - так і залишилися. В Ізюмському лісі бачив свіжі трупаки. Банально здохли без допомоги. Хоча відірвана ступня сама по собі некритично.
А, ну й жгути Ессмарха замість турнікетів. Це капєц.
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24.08.2024 17:39 Відповісти
)(**ня! Нехай кацапи спочатку звернуться з пропозицією залишити Україну. А коли попросять не стріляти в спину, відповісти: "Як складеться. Нічого обіцяти не можемо".
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24.08.2024 17:45 Відповісти
Если схватил отца за бороду, то тяни.цель на Питер!
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24.08.2024 18:04 Відповісти
С Питера началось, Питером и закончится!
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24.08.2024 18:05 Відповісти
Думка варта уваги...
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24.08.2024 18:30 Відповісти
 
 