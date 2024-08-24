У НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба, - Дуда

Наразі в НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба від ударів РФ.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції у Києві, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Дуда зазначив, що Північноатлантичний Альянс є і захисним, і оборонним союзом. За словами очільника Польської держави, захист неба України бойовими засобами окремих держав Альянсу відноситься до питання захисту.

Однак є червона лінія, довкола якої в НАТО йде дискусія.

"Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) та прем'єром (Денисом Шмигалем, - ред.) на двосторонніх зустрічах", - сказав польський президент.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над створенням коаліції країн-сусідів, які будуть збивати російські ракети біля своїх кордонів над українською територією. Відповідне рішення мають обговорити на засіданні ради "Україна-НАТО".

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