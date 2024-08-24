У НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба, - Дуда
Наразі в НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба від ударів РФ.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції у Києві, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Дуда зазначив, що Північноатлантичний Альянс є і захисним, і оборонним союзом. За словами очільника Польської держави, захист неба України бойовими засобами окремих держав Альянсу відноситься до питання захисту.
Однак є червона лінія, довкола якої в НАТО йде дискусія.
"Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) та прем'єром (Денисом Шмигалем, - ред.) на двосторонніх зустрічах", - сказав польський президент.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.
До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над створенням коаліції країн-сусідів, які будуть збивати російські ракети біля своїх кордонів над українською територією. Відповідне рішення мають обговорити на засіданні ради "Україна-НАТО".
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Які саме ПС
Як приїде Борель підуть по дівках у сауну. Дискусія буде вже просто гаряча
Бо можуть потім збивати як кацапи- власними головами та аеродромами.
Українці гинуть під ракетами, бомбами, дронами, а їм лише зібратись і по патякати в затишних залах та кбінетах за горнятком кави.
Напевне вони б змінили свою думку, після місяця постійного проживання скажімо в Харкові, чи Сумах або в Запоріжжі чи Херсоні. Така поведінка нагадує огірок на палиці перед віслюком який біжить дорогою. Наче вже ось-ось він, але ніяк не дотягнутись.
2. Чого оте патякати/розпатякати постійне всюди лізе? В затишних залах - то краще сказати - ляси точать, балаболять
що збиває російський військовий об'єкт над територією України,
вважається українською ?
Нащо страусу небо якщо він занурився головою у пісок..
https://www.holosameryky.com/a/7569343.html квітень 2024 - "Речник ізраїльської армії Даніел Хаґарі сказав 14 квітня, що дрони і ракети були запущені з території Ірану, а також з Ємену та Іраку, і що 99% з них були збиті поза межами повітряного простору Ізраїлю. Речник повідомив про одну жертву в Ізраїлі - поранену дівчинку.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував за підтримку "США, а також Британії, Франції та багатьох інших країн"."
США, Британія, Франція окремо підтвердили, що вони допомагали збивати ракети.
Всі вони входять до оборонного блоку НАТО, та не проводили дискусію з іншими країнами НАТО, щодо допомоги Ізраїлю збивати ракети.
Тому подвійні стандарти, та брехня про "червоні лінії"
проти ірану, члени НАТО не питають дозволу інших членів
а якщо противник росія, то чомусь треба згода всіх членів
явно видумані "червоні лінії", та дозвіл від всіх членів...
Тим більше тут можна піти на захист націнтересів Польщі або Румунії куди постійно прилітають ракети і можна зробити буферну зону з дозволу нашого парламенту і це все буде в межах правил
Але колись прийде час і їх поведінку всі підручники будуть описувати як приклад найогиднішого колективного боягузства західних країн в 21 сторіччі.