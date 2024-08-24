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У НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба, - Дуда

У НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба, - Дуда

Наразі в НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба від ударів РФ.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції у Києві, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Дуда зазначив, що Північноатлантичний Альянс є і захисним, і оборонним союзом. За словами очільника Польської держави, захист неба України бойовими засобами окремих держав Альянсу відноситься до питання захисту.

Однак є червона лінія, довкола якої в НАТО йде дискусія.

"Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) та прем'єром (Денисом Шмигалем, - ред.) на двосторонніх зустрічах", - сказав польський президент.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда прибув із неоголошеним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України у суботу, 24 серпня.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над створенням коаліції країн-сусідів, які будуть збивати російські ракети біля своїх кордонів над українською територією. Відповідне рішення мають обговорити на засіданні ради "Україна-НАТО".

Читайте також: Жовква про можливість збиття Польщею ракет РФ над Україною: комунікація триває з Варшавою та на рівні країн НАТО

Автор: 

НАТО (6424) ракети (4008) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+7
Дискусійний клуб, а не військово - політичний союз.
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24.08.2024 16:53
+4
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24.08.2024 16:54
+4
В НАТО вже зовсім знахабніли!
Українці гинуть під ракетами, бомбами, дронами, а їм лише зібратись і по патякати в затишних залах та кбінетах за горнятком кави.
Напевне вони б змінили свою думку, після місяця постійного проживання скажімо в Харкові, чи Сумах або в Запоріжжі чи Херсоні. Така поведінка нагадує огірок на палиці перед віслюком який біжить дорогою. Наче вже ось-ось він, але ніяк не дотягнутись.
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24.08.2024 16:54
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Поки там тривають дискусії, ПС насипало під@рам в БНР товстих смаколиків😎
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24.08.2024 16:48 Відповісти
"ПС насипали"
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24.08.2024 16:49 Відповісти
Повітряні Сили? Чи Приватний Сектор? Чи візітка Яроша? ☪️✝️😱🍿
Які саме ПС
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24.08.2024 17:08 Відповісти
Тривають? - сильні дискусіі? - і чия бере?
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24.08.2024 16:49 Відповісти
Поки в триньку на щалбани 👌
Як приїде Борель підуть по дівках у сауну. Дискусія буде вже просто гаряча
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24.08.2024 17:10 Відповісти
поки що перемагають "червоні лінії", котрі рашистське "хайло" встановив для всього НАТО І США,із - за яких він вже три роки нищить Україну і вбиває українців
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24.08.2024 17:18 Відповісти
Не треба спекулювати Україною. Якщо Європа не хоче щоби ми збивали над їхньою територією - нехай самі збивають. Бо ракети ППО та ПРО використовуються на відстані від об'єктів ураження а не коли ракети та шахеди вже над об'єктом.
Бо можуть потім збивати як кацапи- власними головами та аеродромами.
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24.08.2024 16:50 Відповісти
🙏
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24.08.2024 16:53 Відповісти
Дискусійний клуб, а не військово - політичний союз.
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24.08.2024 16:53 Відповісти
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24.08.2024 16:54 Відповісти
В НАТО вже зовсім знахабніли!
Українці гинуть під ракетами, бомбами, дронами, а їм лише зібратись і по патякати в затишних залах та кбінетах за горнятком кави.
Напевне вони б змінили свою думку, після місяця постійного проживання скажімо в Харкові, чи Сумах або в Запоріжжі чи Херсоні. Така поведінка нагадує огірок на палиці перед віслюком який біжить дорогою. Наче вже ось-ось він, але ніяк не дотягнутись.
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24.08.2024 16:54 Відповісти
1. Не огірок, а морква.
2. Чого оте патякати/розпатякати постійне всюди лізе? В затишних залах - то краще сказати - ляси точать, балаболять
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24.08.2024 17:51 Відповісти
ЩЕ подумайте років 8
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24.08.2024 17:01 Відповісти
Нато - всрато!
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24.08.2024 17:04 Відповісти
Чому не укласти угоду, згідно якої польська ракета,
що збиває російський військовий об'єкт над територією України,
вважається українською ?
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24.08.2024 17:05 Відповісти
Тривають дискусії захистити українське небо чи ні. Зизнайтесь сами перед собою що не захистив українське небо зрадите своє.
Нащо страусу небо якщо він занурився головою у пісок..
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24.08.2024 17:19 Відповісти
Тонни локшини. Рік за роком.
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24.08.2024 17:54 Відповісти
"Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується"

https://www.holosameryky.com/a/7569343.html квітень 2024 - "Речник ізраїльської армії Даніел Хаґарі сказав 14 квітня, що дрони і ракети були запущені з території Ірану, а також з Ємену та Іраку, і що 99% з них були збиті поза межами повітряного простору Ізраїлю. Речник повідомив про одну жертву в Ізраїлі - поранену дівчинку.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував за підтримку "США, а також Британії, Франції та багатьох інших країн"."

США, Британія, Франція окремо підтвердили, що вони допомагали збивати ракети.
Всі вони входять до оборонного блоку НАТО, та не проводили дискусію з іншими країнами НАТО, щодо допомоги Ізраїлю збивати ракети.

Тому подвійні стандарти, та брехня про "червоні лінії"
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24.08.2024 19:21 Відповісти
Ізраїль має велику діаспору яка досить впливова в фінколах США... та і ворог там Іран на півроку роботи пари авіаносців
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24.08.2024 19:23 Відповісти
це може вплинути тільки на допомогу США зброєю

проти ірану, члени НАТО не питають дозволу інших членів
а якщо противник росія, то чомусь треба згода всіх членів

явно видумані "червоні лінії", та дозвіл від всіх членів...
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24.08.2024 22:19 Відповісти
А операція в Лівії, коли били по цілях в Сірії.... ніде не чекали рішення всіх членів Нато, тому що воно їм не потрібно для питань які вирішуються поза межами...

Тим більше тут можна піти на захист націнтересів Польщі або Румунії куди постійно прилітають ракети і можна зробити буферну зону з дозволу нашого парламенту і це все буде в межах правил
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24.08.2024 23:09 Відповісти
сс*ться "союзники".

Але колись прийде час і їх поведінку всі підручники будуть описувати як приклад найогиднішого колективного боягузства західних країн в 21 сторіччі.
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25.08.2024 01:54 Відповісти
 
 