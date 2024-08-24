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В НАТО продолжаются дискуссии относительно защиты украинского неба, - Дуда

У НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба, - Дуда

На данное время в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Дуда отметил, что Североатлантический Альянс является и защитным, и оборонительным союзом. По словам главы Польского государства, защита неба Украины боевыми средствами отдельных государств Альянса относится к вопросу защиты.

Однако есть красная линия, вокруг которой в НАТО идет дискуссия.

"Что касается вопроса защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, - это вопрос защиты. Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) и премьером (Денисом Шмыгалем, - ред.) на двусторонних встречах", - сказал польский президент.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины в субботу, 24 августа.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над созданием коалиции стран-соседей, которые будут сбивать российские ракеты у своих границ над украинской территорией. Соответствующее решение должны обсудить на заседании совета "Украина-НАТО".

Также читайте: Если мы позволим Украине проиграть, это приблизит войну России против НАТО, - Дуда

Автор: 

НАТО (9963) ракеты (3556) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+7
Дискусійний клуб, а не військово - політичний союз.
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24.08.2024 16:53
+4
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24.08.2024 16:54
+4
В НАТО вже зовсім знахабніли!
Українці гинуть під ракетами, бомбами, дронами, а їм лише зібратись і по патякати в затишних залах та кбінетах за горнятком кави.
Напевне вони б змінили свою думку, після місяця постійного проживання скажімо в Харкові, чи Сумах або в Запоріжжі чи Херсоні. Така поведінка нагадує огірок на палиці перед віслюком який біжить дорогою. Наче вже ось-ось він, але ніяк не дотягнутись.
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24.08.2024 16:54
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Поки там тривають дискусії, ПС насипало під@рам в БНР товстих смаколиків😎
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24.08.2024 16:48 Ответить
"ПС насипали"
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24.08.2024 16:49 Ответить
Повітряні Сили? Чи Приватний Сектор? Чи візітка Яроша? ☪️✝️😱🍿
Які саме ПС
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24.08.2024 17:08 Ответить
Тривають? - сильні дискусіі? - і чия бере?
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24.08.2024 16:49 Ответить
Поки в триньку на щалбани 👌
Як приїде Борель підуть по дівках у сауну. Дискусія буде вже просто гаряча
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24.08.2024 17:10 Ответить
поки що перемагають "червоні лінії", котрі рашистське "хайло" встановив для всього НАТО І США,із - за яких він вже три роки нищить Україну і вбиває українців
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24.08.2024 17:18 Ответить
Не треба спекулювати Україною. Якщо Європа не хоче щоби ми збивали над їхньою територією - нехай самі збивають. Бо ракети ППО та ПРО використовуються на відстані від об'єктів ураження а не коли ракети та шахеди вже над об'єктом.
Бо можуть потім збивати як кацапи- власними головами та аеродромами.
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24.08.2024 16:50 Ответить
🙏
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24.08.2024 16:53 Ответить
Дискусійний клуб, а не військово - політичний союз.
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24.08.2024 16:53 Ответить
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24.08.2024 16:54 Ответить
В НАТО вже зовсім знахабніли!
Українці гинуть під ракетами, бомбами, дронами, а їм лише зібратись і по патякати в затишних залах та кбінетах за горнятком кави.
Напевне вони б змінили свою думку, після місяця постійного проживання скажімо в Харкові, чи Сумах або в Запоріжжі чи Херсоні. Така поведінка нагадує огірок на палиці перед віслюком який біжить дорогою. Наче вже ось-ось він, але ніяк не дотягнутись.
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24.08.2024 16:54 Ответить
1. Не огірок, а морква.
2. Чого оте патякати/розпатякати постійне всюди лізе? В затишних залах - то краще сказати - ляси точать, балаболять
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24.08.2024 17:51 Ответить
ЩЕ подумайте років 8
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24.08.2024 17:01 Ответить
Нато - всрато!
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24.08.2024 17:04 Ответить
Чому не укласти угоду, згідно якої польська ракета,
що збиває російський військовий об'єкт над територією України,
вважається українською ?
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24.08.2024 17:05 Ответить
Тривають дискусії захистити українське небо чи ні. Зизнайтесь сами перед собою що не захистив українське небо зрадите своє.
Нащо страусу небо якщо він занурився головою у пісок..
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24.08.2024 17:19 Ответить
Тонни локшини. Рік за роком.
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24.08.2024 17:54 Ответить
"Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується"

https://www.holosameryky.com/a/7569343.html квітень 2024 - "Речник ізраїльської армії Даніел Хаґарі сказав 14 квітня, що дрони і ракети були запущені з території Ірану, а також з Ємену та Іраку, і що 99% з них були збиті поза межами повітряного простору Ізраїлю. Речник повідомив про одну жертву в Ізраїлі - поранену дівчинку.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував за підтримку "США, а також Британії, Франції та багатьох інших країн"."

США, Британія, Франція окремо підтвердили, що вони допомагали збивати ракети.
Всі вони входять до оборонного блоку НАТО, та не проводили дискусію з іншими країнами НАТО, щодо допомоги Ізраїлю збивати ракети.

Тому подвійні стандарти, та брехня про "червоні лінії"
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24.08.2024 19:21 Ответить
Ізраїль має велику діаспору яка досить впливова в фінколах США... та і ворог там Іран на півроку роботи пари авіаносців
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24.08.2024 19:23 Ответить
це може вплинути тільки на допомогу США зброєю

проти ірану, члени НАТО не питають дозволу інших членів
а якщо противник росія, то чомусь треба згода всіх членів

явно видумані "червоні лінії", та дозвіл від всіх членів...
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24.08.2024 22:19 Ответить
А операція в Лівії, коли били по цілях в Сірії.... ніде не чекали рішення всіх членів Нато, тому що воно їм не потрібно для питань які вирішуються поза межами...

Тим більше тут можна піти на захист націнтересів Польщі або Румунії куди постійно прилітають ракети і можна зробити буферну зону з дозволу нашого парламенту і це все буде в межах правил
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24.08.2024 23:09 Ответить
сс*ться "союзники".

Але колись прийде час і їх поведінку всі підручники будуть описувати як приклад найогиднішого колективного боягузства західних країн в 21 сторіччі.
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25.08.2024 01:54 Ответить
 
 