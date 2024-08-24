В НАТО продолжаются дискуссии относительно защиты украинского неба, - Дуда

На данное время в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Дуда отметил, что Североатлантический Альянс является и защитным, и оборонительным союзом. По словам главы Польского государства, защита неба Украины боевыми средствами отдельных государств Альянса относится к вопросу защиты.

Однако есть красная линия, вокруг которой в НАТО идет дискуссия.

"Что касается вопроса защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, - это вопрос защиты. Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) и премьером (Денисом Шмыгалем, - ред.) на двусторонних встречах", - сказал польский президент.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины в субботу, 24 августа.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над созданием коалиции стран-соседей, которые будут сбивать российские ракеты у своих границ над украинской территорией. Соответствующее решение должны обсудить на заседании совета "Украина-НАТО".

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