В НАТО продолжаются дискуссии относительно защиты украинского неба, - Дуда
На данное время в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Дуда отметил, что Североатлантический Альянс является и защитным, и оборонительным союзом. По словам главы Польского государства, защита неба Украины боевыми средствами отдельных государств Альянса относится к вопросу защиты.
Однако есть красная линия, вокруг которой в НАТО идет дискуссия.
"Что касается вопроса защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, - это вопрос защиты. Здесь есть красная линия, вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) и премьером (Денисом Шмыгалем, - ред.) на двусторонних встречах", - сказал польский президент.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины в субботу, 24 августа.
К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над созданием коалиции стран-соседей, которые будут сбивать российские ракеты у своих границ над украинской территорией. Соответствующее решение должны обсудить на заседании совета "Украина-НАТО".
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Які саме ПС
Як приїде Борель підуть по дівках у сауну. Дискусія буде вже просто гаряча
Бо можуть потім збивати як кацапи- власними головами та аеродромами.
Українці гинуть під ракетами, бомбами, дронами, а їм лише зібратись і по патякати в затишних залах та кбінетах за горнятком кави.
Напевне вони б змінили свою думку, після місяця постійного проживання скажімо в Харкові, чи Сумах або в Запоріжжі чи Херсоні. Така поведінка нагадує огірок на палиці перед віслюком який біжить дорогою. Наче вже ось-ось він, але ніяк не дотягнутись.
2. Чого оте патякати/розпатякати постійне всюди лізе? В затишних залах - то краще сказати - ляси точать, балаболять
що збиває російський військовий об'єкт над територією України,
вважається українською ?
Нащо страусу небо якщо він занурився головою у пісок..
https://www.holosameryky.com/a/7569343.html квітень 2024 - "Речник ізраїльської армії Даніел Хаґарі сказав 14 квітня, що дрони і ракети були запущені з території Ірану, а також з Ємену та Іраку, і що 99% з них були збиті поза межами повітряного простору Ізраїлю. Речник повідомив про одну жертву в Ізраїлі - поранену дівчинку.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував за підтримку "США, а також Британії, Франції та багатьох інших країн"."
США, Британія, Франція окремо підтвердили, що вони допомагали збивати ракети.
Всі вони входять до оборонного блоку НАТО, та не проводили дискусію з іншими країнами НАТО, щодо допомоги Ізраїлю збивати ракети.
Тому подвійні стандарти, та брехня про "червоні лінії"
проти ірану, члени НАТО не питають дозволу інших членів
а якщо противник росія, то чомусь треба згода всіх членів
явно видумані "червоні лінії", та дозвіл від всіх членів...
Тим більше тут можна піти на захист націнтересів Польщі або Румунії куди постійно прилітають ракети і можна зробити буферну зону з дозволу нашого парламенту і це все буде в межах правил
Але колись прийде час і їх поведінку всі підручники будуть описувати як приклад найогиднішого колективного боягузства західних країн в 21 сторіччі.