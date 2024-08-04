Україна хоче створити коаліцію держав-сусідів для збиття ракет РФ над українською територією, - Зеленський
Україна працює над створенням коаліції країн-сусідів, які будуть збивати російські ракети біля своїх кордонів над українською територією. Відповідне рішення мають обговорити на засіданні ради "Україна-НАТО".
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час час спілкування з журналістами в День Повітряних сил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських, - ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", - сказав президент.
За словами Зеленського, він доручив дипломатам пропрацювати у межах ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.
Водночас він визнає, що це рішення "ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".
"Але ми боремося з цим і працюватимемо... Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною, - ред.)", - сказав очільник держави.
Український лідер додав, що сьогодні Україні "такої коаліції дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки - взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети".
Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що комунікація щодо можливості збиття Варшавою російських ракет, які летять над територією України в сторону Польщі, триває. Також відповідні розмови ведуться і на рівні НАТО.
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"Потужні" промови для лохторату!.......
У України немає ЖОДНОГО союзника.
У яневсрався до війни було лише два союзника - москалі і бульбаші, і щє одна країна з якою хотів "сліцца в екстазє дружби" - китай. Ах, да, забув про Іран, ті навіть збили наш гражданський літак, але чого не простиш "харошім друзьям"....
Цікаво де тепер ті "союзники"?
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t5IFuQvMXkE
Аброхамія, дуже глибоко зхвильований, де ж йому тепер, харчеваться з гудрону??
так само, як і населення лугандону та дамбасу...,
яке повірило московським «братам»..,
що НАТО їх хоче окуповати..
з дерев, що постали в ряд.
Ix посадив Зеленський!
Рівно один мільярд.
Прямують ракети на Місяць,
Лягли на курс кораблі,
Кидають на стіл в Монте-Карло,
Зарплати свої вчителі.
це дуже добре..
але треба для цього щось робити, а не .. грати на піаніно..
де та всесильна монобільшість, якою керує єрмак-арахамія, чому небо не закрите для ракет московських фашистів?
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рэкетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста,
Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста.
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти.
Владимир Храмцов