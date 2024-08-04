Україна хоче створити коаліцію держав-сусідів для збиття ракет РФ над українською територією, - Зеленський

Україна працює над створенням коаліції країн-сусідів, які будуть збивати російські ракети біля своїх кордонів над українською територією. Відповідне рішення мають обговорити на засіданні ради "Україна-НАТО".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час час спілкування з журналістами в День Повітряних сил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських, - ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", - сказав президент.

За словами Зеленського, він доручив дипломатам пропрацювати у межах ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.

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Водночас він визнає, що це рішення "ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".

"Але ми боремося з цим і працюватимемо... Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною, - ред.)", - сказав очільник держави.

Український лідер додав, що сьогодні Україні "такої коаліції дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки - взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети".

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що комунікація щодо можливості збиття Варшавою російських ракет, які летять над територією України в сторону Польщі, триває. Також відповідні розмови ведуться і на рівні НАТО.

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