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Україна хоче створити коаліцію держав-сусідів для збиття ракет РФ над українською територією, - Зеленський

Україна хоче створити коаліцію держав-сусідів для збиття ракет РФ над українською територією, - Зеленський

Україна працює над створенням коаліції країн-сусідів, які будуть збивати російські ракети біля своїх кордонів над українською територією. Відповідне рішення мають обговорити на засіданні ради "Україна-НАТО".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час час спілкування з журналістами в День Повітряних сил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських, - ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", - сказав президент.

За словами Зеленського, він доручив дипломатам пропрацювати у межах ради "Україна-НАТО" можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.

Читайте також: Жовква про можливість збиття Польщею ракет РФ над Україною: комунікація триває з Варшавою та на рівні країн НАТО

Водночас він визнає, що це рішення "ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".

"Але ми боремося з цим і працюватимемо... Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною, - ред.)", - сказав очільник держави.

Український лідер додав, що сьогодні Україні "такої коаліції дуже бракує, бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки - взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети".

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що комунікація щодо можливості збиття Варшавою російських ракет, які летять над територією України в сторону Польщі, триває. Також відповідні розмови ведуться і на рівні НАТО.

Читайте також: Столтенберг про можливість збиття Польщею ракет над Україною: НАТО не буде залучене у війну РФ проти України

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) коаліція (395) НАТО (6422) ракети (4001)


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Топ коментарі
+24
І як успіхи ти лошара? Що не виходить як зі сцени? Із сцени ти всіх обливав брудом від Ющенка до Порошенко а тепер сам став найбільшою пародією в історії
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04.08.2024 17:49
+12
Яка прости господи "коаліція країн-сусідів"? Бачили вже як поляки та румуни збивають ракети та шахеди, які залітають у їх повітряний простір......

"Потужні" промови для лохторату!.......
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04.08.2024 17:49
+6
Хоче, буде, загляне..., воно ні на що не здатне...
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04.08.2024 17:49
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І як успіхи ти лошара? Що не виходить як зі сцени? Із сцени ти всіх обливав брудом від Ющенка до Порошенко а тепер сам став найбільшою пародією в історії
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04.08.2024 17:49 Відповісти
Хоче, буде, загляне..., воно ні на що не здатне...
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04.08.2024 17:49 Відповісти
Яка прости господи "коаліція країн-сусідів"? Бачили вже як поляки та румуни збивають ракети та шахеди, які залітають у їх повітряний простір......

"Потужні" промови для лохторату!.......
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04.08.2024 17:49 Відповісти
Це тому що "країни-сусіди" це тільке зЄлений лохторат може переварити. Бо нормальні люди знають що при військових діях є ворог, "нейтрали" та союзники.
У України немає ЖОДНОГО союзника.
У яневсрався до війни було лише два союзника - москалі і бульбаші, і щє одна країна з якою хотів "сліцца в екстазє дружби" - китай. Ах, да, забув про Іран, ті навіть збили наш гражданський літак, але чого не простиш "харошім друзьям"....
Цікаво де тепер ті "союзники"?
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04.08.2024 18:19 Відповісти
Для зєЛОХторату!
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04.08.2024 18:45 Відповісти
Я бабу хочу
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04.08.2024 17:50 Відповісти
лови
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04.08.2024 17:56 Відповісти
Без коаліції сусідів ну ніяк?
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04.08.2024 18:31 Відповісти
Пронька-Каалиция
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t5IFuQvMXkE
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04.08.2024 19:54 Відповісти
ніпайдут ані на єто ато ***** нападзьот
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04.08.2024 17:53 Відповісти
Від України, я так розумію, - буде сотні відео з потужним відео *********** на фоні клістронів, котрі невірно закупив Порошенко - але найдостійніший зеленский силою волі сина генерала фсб дерьмака просто зняв з українського ППО тай все.
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04.08.2024 17:56 Відповісти
Розмови СРАТЬєха, про оту каліцію, можуть призвести до припинення асфальтування доріг в Україні, ямковим методом!!…
Аброхамія, дуже глибоко зхвильований, де ж йому тепер, харчеваться з гудрону??
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04.08.2024 17:57 Відповісти
А не рано? А то пройшло лише два роки! Да і генерації ще трохи залишилось.....
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04.08.2024 17:58 Відповісти
А в НАТОвців духу хватить?
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04.08.2024 17:59 Відповісти
дурне та ошукане населення московії всерівно дуже боїться НАТО...
так само, як і населення лугандону та дамбасу...,
яке повірило московським «братам»..,
що НАТО їх хоче окуповати..
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04.08.2024 18:25 Відповісти
ні
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05.08.2024 02:39 Відповісти
Білорусь Угорщіна та Молдова можуть позбивати геть усі ракети...
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04.08.2024 18:01 Відповісти
О, а якже ''червоні лінії''? Це ж ескалація і втягування нати у війну.
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04.08.2024 18:02 Відповісти
Разве что польские летчики глаза закрывать перестанут когда ракеты мисо пролетают.
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04.08.2024 18:04 Відповісти
Сусіди будуть збивати ракети, а зрадник-буратінка зі своєю шоблою буде дерибанити бабло на будівництві шляхів.
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04.08.2024 18:10 Відповісти
До якого часу ішак хоче "створити"? До кінця століття?
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04.08.2024 18:14 Відповісти
Ти дебіл? Сусіди над своєю територією сцються збити ракету і шахеда, бо ескалація, а ти хочеш, щоб вони збивали над Україною?
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04.08.2024 18:21 Відповісти
Чуєте, падає листя
з дерев, що постали в ряд.
Ix посадив Зеленський!
Рівно один мільярд.
Прямують ракети на Місяць,
Лягли на курс кораблі,
Кидають на стіл в Монте-Карло,
Зарплати свої вчителі.
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04.08.2024 18:23 Відповісти
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04.08.2024 18:24 Відповісти
лошара...
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04.08.2024 18:26 Відповісти
Вместе с Беларусью?
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04.08.2024 18:29 Відповісти
якщо така коаліція буде створена, то нехай збиває рф ракети над Україною..
це дуже добре..

але треба для цього щось робити, а не .. грати на піаніно..

де та всесильна монобільшість, якою керує єрмак-арахамія, чому небо не закрите для ракет московських фашистів?
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04.08.2024 18:34 Відповісти
а це єдине, що він вміє - грати))
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04.08.2024 19:57 Відповісти
Та хто ж тобі дасть?
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04.08.2024 18:39 Відповісти
"Лопата" зє потужно працює,не зупиняючись!
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04.08.2024 18:50 Відповісти
Ото ж Кулеба і поїхав до Африки прохати підтримати...
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04.08.2024 18:57 Відповісти
Таке може ляпати осіб, яка точно знає, що це ніколи не відбудеться.
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04.08.2024 18:59 Відповісти
А воно їм треба ?
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04.08.2024 19:03 Відповісти
просто ідіот
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04.08.2024 19:18 Відповісти
Що він нюхає??
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04.08.2024 19:29 Відповісти
а тим часом верховна зрада робить усе, щоб війна була програна
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04.08.2024 19:51 Відповісти
а може таки краще вибори провести? і нафіг треба такі "слуги"?? бо то слуги кремля - це з кожним днем стає все більш явним!
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04.08.2024 19:56 Відповісти
Страна выбирала в нардепы:
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рэкетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста,
Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста.
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти.

Владимир Храмцов
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04.08.2024 20:34 Відповісти
Don't you want much ?
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04.08.2024 20:35 Відповісти
О каких соседях речь? Словаки и венгры? Или румыны? Врядли у прибалтов стоят такие ракеты. Они единственные достойные соседи. Эстония Литва особо. Какую муру несёт этот парень иногда? Когда выбрали урку шапкокрада----казалось дальше ошибок уже некуда! И на тебе---получи народ ещё сюр-прайз!
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04.08.2024 22:31 Відповісти
Замкнутый круг. Пока коррупцию не искоренит, нам никто ничего не даст. Но проблема в том что Зе и есть та коррупция.
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04.08.2024 22:36 Відповісти
Україна так. Але не Зельониє. У Китаї вже все узгодили. Мир-дружба-лапті з кацапами. Почались напрацювання, як цю капітуляцію, і мирний договір з Кацапстаном провернути лохам, як перемогу Зелі.
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04.08.2024 23:03 Відповісти
жодна країна на це не піде. Сси*тно
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05.08.2024 02:41 Відповісти
 
 