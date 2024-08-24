РФ должна осознавать, что также будет нести потери, - Дуда об операции ВСУ на Курщине

Польский лидер Анджей Дуда прокомментировал операцию ВСУ в Курской области РФ.

Соответствующее заявление политик сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Литвы Ингридой Шимоните в Киеве, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дуда подчеркнул, что Россия должна осознавать, что нападая на независимое государство, она также будет нести потери.

"Я скажу так: если кто-то на кого-то нападает, то он должен осознавать, что также будет нести потери. И глуп тот, кто этого не принимает во внимание", - сказал глава Польского государства.

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В то же время он сказал, что просил бы своего украинского коллегу Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, если те решат уйти из Украины.

"Если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой, и российские войска будут выходить из Украины и украинские войска будут их атаковать, то я первый возьмусь за телефон и позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бомбардируйте их, когда они уходят. Оставьте их, пусть идут домой. Я могу обещать это российским солдатам... Но пока Россия атакует Украину на войне, которую сама начала, она должна понимать - кто с мечом приходит, тот от меча и погибнет", - заявил Дуда.

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