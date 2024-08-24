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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ должна осознавать, что также будет нести потери, - Дуда об операции ВСУ на Курщине

РФ має усвідомлювати, що також зазнаватиме втрат, - Дуда про операцію ЗСУ на Курщині

Польский лидер Анджей Дуда прокомментировал операцию ВСУ в Курской области РФ.

Соответствующее заявление политик сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Литвы Ингридой Шимоните в Киеве, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дуда подчеркнул, что Россия должна осознавать, что нападая на независимое государство, она также будет нести потери.

"Я скажу так: если кто-то на кого-то нападает, то он должен осознавать, что также будет нести потери. И глуп тот, кто этого не принимает во внимание", - сказал глава Польского государства.

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В то же время он сказал, что просил бы своего украинского коллегу Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, если те решат уйти из Украины.

"Если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой, и российские войска будут выходить из Украины и украинские войска будут их атаковать, то я первый возьмусь за телефон и позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бомбардируйте их, когда они уходят. Оставьте их, пусть идут домой. Я могу обещать это российским солдатам... Но пока Россия атакует Украину на войне, которую сама начала, она должна понимать - кто с мечом приходит, тот от меча и погибнет", - заявил Дуда.

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Автор: 

россия (95372) Дуда Анджей (754) Курск (1075)


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І тут Дуду понесло
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24.08.2024 17:18 Ответить
Втрати несуть солдати...
Генерали не несуть втрат...

Навпаки... на плечах....
Кудрявих...

Неочахне...

Бойовх нагород ряд...
Він не пахне...
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24.08.2024 17:36 Ответить
"трупіну" глибоко на..рати на втрати,Рашисти- це нелюди ,котрі не тільки будуть іти по трупах власних солдат до поставленої "трупіним" цілі,але у випадку , коли їм будуть давати добрих "звідюлєй" ,із трупів своїх солдат ,робитимуть захисні споруди...
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24.08.2024 17:23 Ответить
Кацапа і "усвідомлювати" - поняття несумісні. Дуда мене розчаровує? Я думав, що поляки краще знають кацапу...
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24.08.2024 17:34 Ответить
Дуда багато чого не знає. Коли підори відступають - за собою засипають пелюстками ПФМ кожний квадратний метр. Причому, не переймаються, щоб вийшли усі повністю. Хто затримався, поки перемотував ковдрами унітази з кондіціонерами - так і залишилися. В Ізюмському лісі бачив свіжі трупаки. Банально здохли без допомоги. Хоча відірвана ступня сама по собі некритично.
А, ну й жгути Ессмарха замість турнікетів. Це капєц.
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24.08.2024 17:39 Ответить
)(**ня! Нехай кацапи спочатку звернуться з пропозицією залишити Україну. А коли попросять не стріляти в спину, відповісти: "Як складеться. Нічого обіцяти не можемо".
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24.08.2024 17:45 Ответить
Если схватил отца за бороду, то тяни.цель на Питер!
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24.08.2024 18:04 Ответить
С Питера началось, Питером и закончится!
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24.08.2024 18:05 Ответить
Думка варта уваги...
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24.08.2024 18:30 Ответить
 
 