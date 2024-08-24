Оккупанты ударили артиллерией по Степногорску Запорожской области, ранены трое спасателей

Днем 24 августа российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Степногорск Запорожской области. Из-за вражеской атаки трое сотрудников ГСЧС получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили артиллерией. В результате обстрела ранения получили трое спасателей", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела на пяти улицах населенного пункта повреждены частные дома. Произошло возгорание.

Над тушением пожара работает ГСЧС.

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