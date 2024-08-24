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Новости Война
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Оккупанты ударили артиллерией по Степногорску Запорожской области, ранены трое спасателей

Окупанти вдарили артилерією по Степногірську Запорізької області, поранені троє рятувальників

Днем 24 августа российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Степногорск Запорожской области. Из-за вражеской атаки трое сотрудников ГСЧС получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили артиллерией. В результате обстрела ранения получили трое спасателей", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела на пяти улицах населенного пункта повреждены частные дома. Произошло возгорание.

Над тушением пожара работает ГСЧС.

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обстрел (26928) Запорожская область (3048) ГСЧС (4949)


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