Оккупанты ударили артиллерией по Степногорску Запорожской области, ранены трое спасателей
Днем 24 августа российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Степногорск Запорожской области. Из-за вражеской атаки трое сотрудников ГСЧС получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили артиллерией. В результате обстрела ранения получили трое спасателей", - говорится в сообщении.
Из-за обстрела на пяти улицах населенного пункта повреждены частные дома. Произошло возгорание.
Над тушением пожара работает ГСЧС.
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