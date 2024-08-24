В Гуляйполе захватчики уничтожили музей-усадьбу семьи Нестора Махно. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в городе Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины и Нацполиции.

"В Гуляйполе оккупанты уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла", - отметили в МВД.

Также в течение суток россияне нанесли 306 ударов по 9 населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов. Били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, применили дроны.





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Под прицелом россиян находились Беленькое Запорожского района, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Малая Токмачка, Левадное, Работино, Малиновка, Преображенка Пологовского района.

Во время обстрелов гражданские граждане не пострадали.

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