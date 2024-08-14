Захватчики уничтожили музей Леси Украинки в оккупированной Ялте, - СМИ. ФОТО

Музей Леси Украинки во временно оккупированной Ялте прекратил свое существование.

Об этом сообщает издание "Голос Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

На самом доме, где размещался музей, висят охранная и мемориальная таблицы советской эпохи, которые напоминают о пребывании здесь Леси Украинки в конце XIX века.

В то же время новая пластиковая табличка перед историческим зданием рассказывает, что здесь под эгидой "Ялтинского историко-литературного музея" действуют экспозиция "Ялта. Век ХІХ-е (история, музыка и литература)" и выставка, посвященная выдающемуся архитектору того времени Николаю Краснову.

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О Лесе Украинке - ни слова. Хотя еще в начале оккупации возле здания стояла табличка, где было указано, что на втором этаже размещен "Музей Леси Украинки" и экспозиция "Ломикамень", которая связана с пребыванием поэтессы в Ялте.

Сейчас оккупанты предлагают посетителям экскурсию по четырем помещениям. Во входном рассказывается история здания и частично Ялты, в музыкальной гостиной размещена экспозиция о музыкальной жизни Ялты на рубеже XIX - ХХ веков, в следующем помещении гости слушают рассказы о литературной жизни Ялты, а в последнем - об архитекторе Краснове, которому посвящен зал.

"О Лесе Украинке не напоминает ни одно слово, ни одно извещение - разве что крошечные фотографии на витринах, перемешанные с Пушкиным, Толстым и Цветаевой, и маленький письменный столик, за которым она работала", - отметили журналисты.

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