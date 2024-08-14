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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Захватчики уничтожили музей Леси Украинки в оккупированной Ялте, - СМИ. ФОТО

Музей Леси Украинки во временно оккупированной Ялте прекратил свое существование.

Об этом сообщает издание "Голос Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

На самом доме, где размещался музей, висят охранная и мемориальная таблицы советской эпохи, которые напоминают о пребывании здесь Леси Украинки в конце XIX века.

В то же время новая пластиковая табличка перед историческим зданием рассказывает, что здесь под эгидой "Ялтинского историко-литературного музея" действуют экспозиция "Ялта. Век ХІХ-е (история, музыка и литература)" и выставка, посвященная выдающемуся архитектору того времени Николаю Краснову.

Музей Лесі України в окупованій Ялті припинив своє існування

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О Лесе Украинке - ни слова. Хотя еще в начале оккупации возле здания стояла табличка, где было указано, что на втором этаже размещен "Музей Леси Украинки" и экспозиция "Ломикамень", которая связана с пребыванием поэтессы в Ялте.

Сейчас оккупанты предлагают посетителям экскурсию по четырем помещениям. Во входном рассказывается история здания и частично Ялты, в музыкальной гостиной размещена экспозиция о музыкальной жизни Ялты на рубеже XIX - ХХ веков, в следующем помещении гости слушают рассказы о литературной жизни Ялты, а в последнем - об архитекторе Краснове, которому посвящен зал.

Музей Лесі України в окупованій Ялті припинив своє існування

"О Лесе Украинке не напоминает ни одно слово, ни одно извещение - разве что крошечные фотографии на витринах, перемешанные с Пушкиным, Толстым и Цветаевой, и маленький письменный столик, за которым она работала", - отметили журналисты.

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музей (723) оккупация (10137) Ялта (341) Леся Украинка (17)


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Орда... Що казати...
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14.08.2024 12:09 Ответить
Нема про що з ними розмовляти,їм потрібні тільки їх історія і мова.
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14.08.2024 12:17 Ответить
Якби вони знали СВОЮ історію та мову, я б з вами, пане, погодився. Але ж вони знають ту історію, яку вкрали у інших (а чого не вистачало - вигадали) і замість церковно-болгарської, якої їх вчили в сиву давнину та "масковскава нарєчія вєлікоруского язика" (згідно Далю) у них мат і фєня.

"Все било крадєноє. Даже воздух - спьортий" (с)
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14.08.2024 12:24 Ответить
Їм потріба їх ВИГАДАНА історія. Реальнна історія їм взагалі не потрібнна.
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14.08.2024 12:34 Ответить
Так . Орда ! І вона повинна бути знищена так же , як і татаро-монгольска !
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14.08.2024 12:17 Ответить
Розуміють тільки мову сили. Відповіді реально повинні бути дзеркальними. Й також само знищувати в них інфраструктуру, енергетичні об'єкти, лікарні, школи, дитсадки, церкви. Знищили музей Примаченко, прибрали музей Лесі Українки - в курвській губернії 24 музеї є!
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14.08.2024 12:26 Ответить
Будь ти проклята варварська терористична росія ,це дика орда.
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14.08.2024 12:49 Ответить
 
 