У Гуляйполі загарбники знищили музей-садибу родини Нестора Махна. ФОТОрепортаж
Російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна у місті Гуляйполе Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МВС України та Нацполіції.
"У Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент", - зазначили у МВС.
Також упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували дрони.
Під прицілом росіян перебували Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.
Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.
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Заклик до Славетних ЗСУ!!! "Хлопці! Робіть з москалів грязь!"
До речі, Махно завжди виступав проти патронату росії, бо знав, обійцянки російських царів дешевші за папір, на якому вони написані. Тому рубав кацапів нещадно!
Саме йому належить вислів: "...народився в росії, кацап на завжди"!
Аланека - ти придумуєш байки находу - відчувається молода кров в пригожинських рядах тролів.
Нестор Іванович був анархістом та народовладцем - причому виступав за єднання народів.
Бровся з Центральною Владою Винниченка, боровся з білою владою Денікіна, навіть червоно-жопих топив у криницях...
повна брехня про його вислаів про кацапів.
І точно він казав: "бей белих пока не покраснеют и бей красних пока не побелеют"
запроданство України красним привело їх до поразки та смерті
Ось справжня воля!!!
Анархія - не диктатура, не комунізм, не кравчуковсько-кучмівська словоблудівська демократія, не януковичський тоталітарзм, не зелений чмобізм, не єрмако-мафія, не аваківська теранія.
Щоб зрозуміти, що відбувається, Україні доведеться пройти через анархізм. Це закон історії.
Тоді ******* гасло анархістів України в 21 столітті таке:
"Бий зелених, поки не порозумніють,
бий розумників, поки не злюдніють,
бий хабарників, поки не збідніють"!!!
Лише анархізм дозволить очистити Українське суспільство від люмпенів, гнилої інтелегенції, всіх цих ситих, жирних, грошовитих вилупків, що через прищулене око споглядають на військових ЗСУ думаючи собі: ну-ну, побачимо-побачимо, що з Вами буде після....
Саме пан Маузер буде вирішувати,- кому, скільки і за що!!!
Тому, анархія вже не за горами!!!
Зустрічайте анархію!!
https://lb.ua/society/2024/07/25/626041_nishchimo_kiiv_bez_rosiyskih_raket.html Головна - Суспільство - Життя - 25 липня 2024, 14:36 Нищимо Київ без російських ракет. Чому столичні забудовники спокійно руйнують історичні будівлі
лузер, облапошений большевиками, це повторювалось багато разів аж до - "Буданову дзвонить Ємрак: - Ну шо не нападуть? - не думаю, надіємось що ні"(Це до речі сам Пи, ой, Говорливий Буданов розповів).
А от тепер точно не обмануть, сказав Зеля і підсосав Договір про взаємозаглот з путіним і референдум Хлопального Йуха нащот ситуації на місцях. які ж тварі, ще правда не знати які з них більші тварі. і в принципі, дивлячись на таких зеленских, демократично ж їх "ХТОСЬ" же обрав, ***** закономірно віддав наказ оркам шоб парадну форму з собою везли і в колонах були "собровці".
В Биробиджане бил переворот!
А кто еврейское казачество затронет - тому фурункул вскочит на живот!
А если трону НАШ Бердычив тому.... Несладко будет))))
МАТИ-АНАРХІЯ!!!!
ТАТО-СТАКАН ПОРТВЕЙНУ!!!
Але до "Лебдядінаво озера" хочу дожити.