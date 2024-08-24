У Гуляйполі загарбники знищили музей-садибу родини Нестора Махна. ФОТОрепортаж

Російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МВС України та Нацполіції.

"У Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент", - зазначили у МВС.

Також упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували дрони.





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Під прицілом росіян перебували Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.

Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.

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