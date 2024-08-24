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У Гуляйполі загарбники знищили музей-садибу родини Нестора Махна. ФОТОрепортаж

Російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МВС України та Нацполіції.

"У Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент", - зазначили у МВС.

Також упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували дрони.

У Гуляйполі росіяни знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна
У Гуляйполі росіяни знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зруйнували пам’ятник Нестору Махну в Гуляйполі, який вважався символом вільного міста, - очільник Запорізької ОВА Федоров

Під прицілом росіян перебували Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.

Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.

Обстріли Запорізької області

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загарбники знищили музей Лесі Українки в окупованій Ялті, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Гуляйполе (94) Махно (3) музей (441) Запорізька область (3601)


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Топ коментарі
+14
Суки.
Заклик до Славетних ЗСУ!!! "Хлопці! Робіть з москалів грязь!"
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24.08.2024 12:53
+10
закінчили всі ці "народовладці" однаково, що Нестор, що Атаман Зелений (у Трипіллі) -

запроданство України красним привело їх до поразки та смерті
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24.08.2024 13:56
+9
Що таке садиба Махно, для кацапської наволочі, яка знищила Херсонес, Асканію Нову, Камяні Могили?
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24.08.2024 13:09
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Суки.
Заклик до Славетних ЗСУ!!! "Хлопці! Робіть з москалів грязь!"
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24.08.2024 12:53 Відповісти
рубить їх в капусту
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24.08.2024 13:52 Відповісти
И полетела сволочь красная!
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25.08.2024 01:20 Відповісти
Садиба Н. Махна була вкрай "вжливим стратегічним об'єктом", що не давала спокою окупнатам!
До речі, Махно завжди виступав проти патронату росії, бо знав, обійцянки російських царів дешевші за папір, на якому вони написані. Тому рубав кацапів нещадно!
Саме йому належить вислів: "...народився в росії, кацап на завжди"!
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24.08.2024 12:55 Відповісти
Абсолютна ахінея.
Аланека - ти придумуєш байки находу - відчувається молода кров в пригожинських рядах тролів.
Нестор Іванович був анархістом та народовладцем - причому виступав за єднання народів.
Бровся з Центральною Владою Винниченка, боровся з білою владою Денікіна, навіть червоно-жопих топив у криницях...
повна брехня про його вислаів про кацапів.
І точно він казав: "бей белих пока не покраснеют и бей красних пока не побелеют"
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24.08.2024 13:08 Відповісти
закінчили всі ці "народовладці" однаково, що Нестор, що Атаман Зелений (у Трипіллі) -

запроданство України красним привело їх до поразки та смерті
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24.08.2024 13:56 Відповісти
Таки правда. Не слід забувати, що Махно був одним з перших кавалерів ордена "баєвого красного знамєні". За що йому кацапи орден дали? Явно не за те, що Україну захищав.
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24.08.2024 14:03 Відповісти
Орден за Перекоп дали...
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24.08.2024 14:20 Відповісти
За Маріуполь.
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24.08.2024 14:39 Відповісти
два ешелони українського хліба москалям відправив. щоб кацапу воювати, його перше слід було нагодувати. отак він бив краснопузих. дебіл - вся біда в недоучках. члєнін - недоучка, гітлер, сталін, махно - недоучки. тому й забили собі голову різними дурними теоріями - хто марксизмом, хто анархізмом, хто расизмом (нацизм сам по собі не призводить до злочинів). а от расистська зверхність культивує ненависть, а там і до масових вбивств рукою подати.
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24.08.2024 16:53 Відповісти
Можу побитись об заклад, в Україні до цього вже не далеко. Бо націоналістичні недоумки та недоучки в ВР при владі і керують ОП.
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24.08.2024 17:02 Відповісти
🤔 Цікаво, Зєлєнскій, чи Єрмак - українські націоналісти? Це анекдот?
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24.08.2024 17:17 Відповісти
Емм, а хто із націоналістів зараз у Верховній Раді? Ярош, Білецький, Кошулинський уже не в Раді...
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25.08.2024 10:44 Відповісти
Тоді за анархізм і вільний секс!!!!
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24.08.2024 16:59 Відповісти
бідна дівчинка - ти звідки? з північної кореї - лише там секс заборонено...
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25.08.2024 13:08 Відповісти
Єтокіно такоє біло? Разпрьагай, йа на друхих мёрінах паєду! Екскремент, батька.
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25.08.2024 01:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u-AJA5ffFQI
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25.08.2024 10:39 Відповісти
Супер!!! Даєш анархію!!!
Ось справжня воля!!!
Анархія - не диктатура, не комунізм, не кравчуковсько-кучмівська словоблудівська демократія, не януковичський тоталітарзм, не зелений чмобізм, не єрмако-мафія, не аваківська теранія.
Щоб зрозуміти, що відбувається, Україні доведеться пройти через анархізм. Це закон історії.
Тоді ******* гасло анархістів України в 21 столітті таке:

"Бий зелених, поки не порозумніють,
бий розумників, поки не злюдніють,
бий хабарників, поки не збідніють"!!!

Лише анархізм дозволить очистити Українське суспільство від люмпенів, гнилої інтелегенції, всіх цих ситих, жирних, грошовитих вилупків, що через прищулене око споглядають на військових ЗСУ думаючи собі: ну-ну, побачимо-побачимо, що з Вами буде після....
Саме пан Маузер буде вирішувати,- кому, скільки і за що!!!
Тому, анархія вже не за горами!!!
Зустрічайте анархію!!
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25.08.2024 17:05 Відповісти
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25.08.2024 17:47 Відповісти
Тварюки кацапські тільки виміють все знищувати , бо самі нічогісінько
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24.08.2024 12:56 Відповісти
В Києві будівельна мафія те саме робить та ще й бабло з цього має.
https://lb.ua/society/2024/07/25/626041_nishchimo_kiiv_bez_rosiyskih_raket.html Головна - Суспільство - Життя - 25 липня 2024, 14:36 Нищимо Київ без російських ракет. Чому столичні забудовники спокійно руйнують історичні будівлі
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24.08.2024 12:57 Відповісти
нічогісінько не вміють і не хочуть збудувати , хоча б собачу будку 😡
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24.08.2024 12:58 Відповісти
ну і шо?
лузер, облапошений большевиками, це повторювалось багато разів аж до - "Буданову дзвонить Ємрак: - Ну шо не нападуть? - не думаю, надіємось що ні"(Це до речі сам Пи, ой, Говорливий Буданов розповів).
А от тепер точно не обмануть, сказав Зеля і підсосав Договір про взаємозаглот з путіним і референдум Хлопального Йуха нащот ситуації на місцях. які ж тварі, ще правда не знати які з них більші тварі. і в принципі, дивлячись на таких зеленских, демократично ж їх "ХТОСЬ" же обрав, ***** закономірно віддав наказ оркам шоб парадну форму з собою везли і в колонах були "собровці".
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24.08.2024 13:03 Відповісти
Що таке садиба Махно, для кацапської наволочі, яка знищила Херсонес, Асканію Нову, Камяні Могили?
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24.08.2024 13:09 Відповісти
але пісню не знищіти https://www.youtube.com/watch?v=wOcVUU7lQc0 "Любо, братцы, любо" на иврите
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24.08.2024 13:16 Відповісти
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24.08.2024 14:01 Відповісти
І пам'ять.
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24.08.2024 14:48 Відповісти
Када еврейское казачество восстало,
В Биробиджане бил переворот!
А кто еврейское казачество затронет - тому фурункул вскочит на живот!
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25.08.2024 01:27 Відповісти
Провтыкал!!!!
А если трону НАШ Бердычив тому.... Несладко будет))))
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25.08.2024 01:31 Відповісти
А кто такая Люба?©)))))
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25.08.2024 01:28 Відповісти
СУПЕР!!! ДАЕШ АНАРХІЮ!!!!
МАТИ-АНАРХІЯ!!!!
ТАТО-СТАКАН ПОРТВЕЙНУ!!!
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25.08.2024 17:08 Відповісти
Асканія відродиться з часом) А от багато іншого... Як Бахмут, Часів Яр відновлювати?.. Марік? Чим Крим мити, щоб навіть кацапьську сволоту нічого не нагадувало? Ну крим татари, з часом, облаштують... Будемо джанкойперсіки та ялтацибулю істи досхочу... А от Дніпро, Харків, Запоріжжя.... Ізюм, Павлоград, Краматорськ... Суми відновити?.... Да я навіть не можу того часу уявити!!! Це буде років 30 щонайменше((( Я вже цього не побачу( Німцям до такого знищення доавкілля ой як далеко - пітер тому свідоцтво.
Але до "Лебдядінаво озера" хочу дожити.
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25.08.2024 01:49 Відповісти
Коли Махно був живий червонопузи та й білопузи кацапи всиралися тільки від одного виду пилу від тачанок батьки на горизонті.
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24.08.2024 13:47 Відповісти
надеюсь, у музейных хватило ума за 3 года спрятать экспонаты
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24.08.2024 14:06 Відповісти
"музейних" здали разом з експонатами.
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24.08.2024 18:35 Відповісти
Як ворог боїтся нашої історії ,а тим часом мін. освіти збираєтся під час війни обєднати історію України з світовою ,замість того щоб підвищувати патріотичне виховання все робится навпаки.
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24.08.2024 14:59 Відповісти
 
 