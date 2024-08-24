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Окупанти вдарили артилерією по Степногірську Запорізької області, поранено трьох рятувальників

Окупанти вдарили артилерією по Степногірську Запорізької області, поранені троє рятувальників

Вдень 24 серпня російські загарбники обстріляли з артилерії селище Степногірськ Запорізької області. Через ворожу атаку троє співробітників ДСНС зазнали поранень.

Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили артилерією. Внаслідок обстрілу поранення дістали троє рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Через обстріл на п'яти вулицях населеного пункту пошкоджено приватні будинки. Сталося займання.

Над гасінням пожежі працює ДСНС.

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Автор: 

обстріл (28250) Запорізька область (3569) ДСНС (5089)


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