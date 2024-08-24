Окупанти вдарили артилерією по Степногірську Запорізької області, поранено трьох рятувальників
Вдень 24 серпня російські загарбники обстріляли з артилерії селище Степногірськ Запорізької області. Через ворожу атаку троє співробітників ДСНС зазнали поранень.
Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили артилерією. Внаслідок обстрілу поранення дістали троє рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Через обстріл на п'яти вулицях населеного пункту пошкоджено приватні будинки. Сталося займання.
Над гасінням пожежі працює ДСНС.
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