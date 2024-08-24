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Минулої доби росіяни здійснили 306 обстрілів Запорізької області

Обстріли Запорізкої області

Упродовж минулої доби окупанти 306 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти застосовували для обстрілів авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці та Левадному.

  • 132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
  • 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине.
  • 164 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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Повідомляється, що надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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обстріл (28228) Запорізька область (3567)


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