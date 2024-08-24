Минулої доби росіяни здійснили 306 обстрілів Запорізької області
Упродовж минулої доби окупанти 306 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти застосовували для обстрілів авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці та Левадному.
- 132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине.
- 164 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Повідомляється, що надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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