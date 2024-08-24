За прошедшие сутки россияне совершили 306 обстрелов Запорожской области
За прошедшие сутки оккупанты 306 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты применяли для обстрелов авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
Войска РФ осуществили 6 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке и Левадному.
- 132 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Работино.
- 164 артобстрела нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Орехова, Преображенки, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Сообщается, что поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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