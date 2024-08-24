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За прошедшие сутки россияне совершили 306 обстрелов Запорожской области

Обстріли Запорізкої області

За прошедшие сутки оккупанты 306 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты применяли для обстрелов авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ осуществили 6 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке и Левадному.

  • 132 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
  • 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Работино.
  • 164 артобстрела нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Орехова, Преображенки, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

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Сообщается, что поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Автор: 

обстрел (26906) Запорожская область (3047)


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