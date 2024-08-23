Обстрел Малокатериновки: в больнице 4 пострадавших детей, двое - в тяжелом состоянии

В результате российского обстрела кафе в Малокатериновке Запорожской области 20 августа в больнице сейчас находится четверо детей. Двое из них в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Сейчас четверо детей остаются в больнице: двое из них в тяжелом состоянии, а еще двое - в стабильном. Есть надежда, что в ближайшие дни дети, которые стабилизированы, смогут вернуться домой", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа, в результате российских обстрелов Запорожской области погиб 14-летний парень и мужчина, еще 6 детей травмированы - это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и три женщины.

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