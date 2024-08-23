Обстріл Малокатеринівки: у лікарні 4 постраждалих дітей, двоє - у тяжкому стані
Внаслідок російського обстрілу кафе в Малокатеринівці Запорізької області 20 серпня у лікарні наразі перебуває четверо дітей. Двоє з них у важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Наразі четверо дітей залишаються в лікарні: двоє з них у тяжкому стані, а ще двоє – у стабільному. Є надія, що найближчими днями діти, яких стабілізовано, зможуть повернутися додому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 серпня, внаслідок російських обстрілів Запорізької області загинув 14-річний хлопець і чоловік, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення дістали і 28-річний чоловік та три жінки.
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