УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5453 відвідувача онлайн
Новини
522 0

Обстріл Малокатеринівки: у лікарні 4 постраждалих дітей, двоє - у тяжкому стані

Запоріжжя, обстріл

Внаслідок російського обстрілу кафе в Малокатеринівці Запорізької області 20 серпня у лікарні наразі перебуває четверо дітей. Двоє з них у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Наразі четверо дітей залишаються в лікарні: двоє з них у тяжкому стані, а ще двоє – у стабільному. Є надія, що найближчими днями діти, яких стабілізовано, зможуть повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня, внаслідок російських обстрілів Запорізької області загинув 14-річний хлопець і чоловік, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення дістали і 28-річний чоловік та три жінки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По дитячому кафе у Запорізькій області росіяни вдарили з артилерії 152-мм калібру, - поліція

Автор: 

обстріл (28196) Запорізька область (3560) Федоров Іван (645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 