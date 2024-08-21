По дитячому кафе у Запорізькій області росіяни вдарили з артилерії 152-мм калібру, - поліція
20 серпня російські окупанти вдарили по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області з артилерії 152-мм калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм канал Поліції Запорізької області.
"На Запоріжжі внаслідок влучання артилерійського снаряда калібру 152 мм по торговельному кіоску поруч з дитячим кафе в селі Малокатеринівка Кушугумської громади поранення отримали четверо дітей. На превеликий жаль, 15-річний хлопчик помер у лікарні під час реанімаційних заходів", - зазначають правоохоронці.
Нагадаємо внаслідок ворожого обстрілу загинув 15-річний підліток, ще четверо дітей зазнали поранень.
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колись бачив запис допроса, після 2ї світової, одного нациського ублюдка,
який потрапив у полон до американців.
слідчий - навіщо ви вбивали дітей?
нацик (за навчням врачік) - як ви не розумієте?
вони б виросли і прийшли за нами, за все шо ми зробили...
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абздець і крапка.
те, що кацапня зараз робить в Україні? - нацистська калька 40х років того сторіччя...
це ті які прийдуть за відповідями до всіх - і до русні,
і до 19х виборців клована теж...
бережіть своїх дітей, українці!