По дитячому кафе у Запорізькій області росіяни вдарили з артилерії 152-мм калібру, - поліція

20 серпня російські окупанти вдарили по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області з артилерії 152-мм калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм канал Поліції Запорізької області.

"На Запоріжжі внаслідок влучання артилерійського снаряда калібру 152 мм по торговельному кіоску поруч з дитячим кафе в селі Малокатеринівка Кушугумської громади поранення отримали четверо дітей. На превеликий жаль, 15-річний хлопчик помер у лікарні під час реанімаційних заходів", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо внаслідок ворожого обстрілу загинув 15-річний підліток, ще четверо дітей зазнали поранень.

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