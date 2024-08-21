По детскому кафе в Запорожской области россияне ударили из артиллерии 152-мм калибра, - полиция

20 августа российские оккупанты ударили по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области из артиллерии 152-мм калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм канал Полиции Запорожской области.

"В Запорожье в результате попадания артиллерийского снаряда калибра 152 мм по торговому киоску рядом с детским кафе в селе Малокатериновка Кушугумской громады ранения получили четверо детей. К большому сожалению, 15-летний мальчик умер в больнице во время реанимационных мероприятий", - отмечают правоохранители.

Напомним, в результате вражеского обстрела погиб 15-летний подросток, еще четверо детей получили ранения.

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