По детскому кафе в Запорожской области россияне ударили из артиллерии 152-мм калибра, - полиция
20 августа российские оккупанты ударили по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области из артиллерии 152-мм калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм канал Полиции Запорожской области.
"В Запорожье в результате попадания артиллерийского снаряда калибра 152 мм по торговому киоску рядом с детским кафе в селе Малокатериновка Кушугумской громады ранения получили четверо детей. К большому сожалению, 15-летний мальчик умер в больнице во время реанимационных мероприятий", - отмечают правоохранители.
Напомним, в результате вражеского обстрела погиб 15-летний подросток, еще четверо детей получили ранения.
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колись бачив запис допроса, після 2ї світової, одного нациського ублюдка,
який потрапив у полон до американців.
слідчий - навіщо ви вбивали дітей?
нацик (за навчням врачік) - як ви не розумієте?
вони б виросли і прийшли за нами, за все шо ми зробили...
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абздець і крапка.
те, що кацапня зараз робить в Україні? - нацистська калька 40х років того сторіччя...
це ті які прийдуть за відповідями до всіх - і до русні,
і до 19х виборців клована теж...
бережіть своїх дітей, українці!