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Новости Война
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По детскому кафе в Запорожской области россияне ударили из артиллерии 152-мм калибра, - полиция

запоріжжя

20 августа российские оккупанты ударили по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области из артиллерии 152-мм калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм канал Полиции Запорожской области.

"В Запорожье в результате попадания артиллерийского снаряда калибра 152 мм по торговому киоску рядом с детским кафе в селе Малокатериновка Кушугумской громады ранения получили четверо детей. К большому сожалению, 15-летний мальчик умер в больнице во время реанимационных мероприятий", - отмечают правоохранители.

Напомним, в результате вражеского обстрела погиб 15-летний подросток, еще четверо детей получили ранения.

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дети (6463) обстрел (26835) жертвы (2055) Запорожская область (3031)


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бо українські діти для кацапні то найбільша загроза!
колись бачив запис допроса, після 2ї світової, одного нациського ублюдка,
який потрапив у полон до американців.
слідчий - навіщо ви вбивали дітей?
нацик (за навчням врачік) - як ви не розумієте?
вони б виросли і прийшли за нами, за все шо ми зробили...
-----------
абздець і крапка.
те, що кацапня зараз робить в Україні? - нацистська калька 40х років того сторіччя...
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21.08.2024 01:22 Ответить
бережіть своїх дітей, українці!
це ті які прийдуть за відповідями до всіх - і до русні,
і до 19х виборців клована теж...
бережіть своїх дітей, українці!
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21.08.2024 01:37 Ответить
всі знають хто воює проти України, але частина людей вперто це ігнорує
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21.08.2024 09:33 Ответить
 
 