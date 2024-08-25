В Курской области российские власти объявили набор добровольцев. ФОТО

Россияне объявили набор добровольцев в отряд "Барс - Курск". Уже появилось соответствующее сообщение от региональных властей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Liga.net со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Кампанию проводят под лозунгом: "Стань на защиту курской земли!"

Власти обещают, что контракт будет заключен на полгода, и выполнять задания нужно будет исключительно на территории области.

Что касается зарплаты, российское Минобороны обещает добровольцам столько же, сколько получают оккупанты в Украине. В описании объявления говорится, что в отряд могут взять всех желающих до 65 лет, которые готовы "выполнять задачи по назначению".

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