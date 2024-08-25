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В Курской области российские власти объявили набор добровольцев. ФОТО

Россияне объявили набор добровольцев в отряд "Барс - Курск". Уже появилось соответствующее сообщение от региональных властей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Liga.net со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Кампанию проводят под лозунгом: "Стань на защиту курской земли!"

Власти обещают, что контракт будет заключен на полгода, и выполнять задания нужно будет исключительно на территории области.

Найманці у Курській області

Что касается зарплаты, российское Минобороны обещает добровольцам столько же, сколько получают оккупанты в Украине. В описании объявления говорится, что в отряд могут взять всех желающих до 65 лет, которые готовы "выполнять задачи по назначению".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ должна осознавать, что также будет нести потери, - Дуда об операции ВСУ на Курщине

Автор: 

наемники рф (2070) Курск (1077)


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Топ комментарии
+35
чому ще на курщині не має наших ТЦК?
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25.08.2024 10:17
+18
Судячи по поведінці жителів території Курської області, яку зайняли ЗСУ - небагато вони в той "добровольчий підрозділ" нашкребуть!
- Ванька! А ты куда идёшь?
- В дабравольческий батальйон наниматься!
- Так ведь убить могут!
- Не успеют! Главнае - чтобы наши заплатили... А я, пока до фронта ехать буду - ******* домой!
- А если не успеешь?
- Тогда сдамся хахлам в плен! Деньги-то абратна никто не атберёт!
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25.08.2024 10:47
+16
Случілось. Куда-то ісчєзлі всє патріоти. Тєпєр ісчут. 😊
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25.08.2024 10:42
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Правила форума Совет форумчан
чому ще на курщині не має наших ТЦК?
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25.08.2024 10:17 Ответить
А 1 млн 900 тисяч при укладенні контракту будуть платити? Чи все на рюському патріотизмі?
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25.08.2024 10:38 Ответить
Ото ж бо й воно Панове.
Здихати за Курськ кацапи будуть БЕЗКОШТОВНО.
От і подивимося скільки ще дурнів на росії залишилося подихати БЕЗКОШТОВНО.
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25.08.2024 13:21 Ответить
Ви шо!Там може прилетіти.Не для того мама...
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25.08.2024 11:33 Ответить
А кто то вообще контролирует печатный станок на расии?
Чего руб у них не сыпится?
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25.08.2024 10:17 Ответить
поки ще спалюють кубишку
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25.08.2024 10:19 Ответить
Друже - включити "печатний станок" ліліпутіну НЕ МОЖЛИВО.
Здавалось би - парадокс - друкуй "порожні" мільойони та шукай дурнів.
Бо є такий кровожерний звір як ГІПЕР-ІНФЛЯЦІЯ.
Ти сьогодні друкуєш мільйон - завтра за цей мільйон уже не купиш і буханку хліба.
Подібне росія переживала ПІСЛЯ ПРОГРАШУ в Першій чеченські війні - коли МІЛЬЙОН поміщався в двух купюрах....
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25.08.2024 13:27 Ответить
Касаби, берить приклад з мешканців Локотського района яки свого часу створили Лакотську республіку.
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25.08.2024 10:18 Ответить
Назад прочитати = сраБ.
сцарский раб.
до 65 років середній орк і не доживає, а вони мріють врятувати французьких пенсіонерів і платити їм гідні пенсії(був ролик з опитуванням орків, правда чувак-опитуваний просто потролив з серйозним виглядом, навіть Невзоров купився)
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25.08.2024 10:22 Ответить
Кацапи, ідіть краще на москву там ніщаків багато, армії нема, одні мєнти.
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25.08.2024 10:24 Ответить
- Ну-сс, гражданє туніядци алкаголікі прішла разнарядка, кто на м'ясакамбінат?
- Я, - я, - я,...
- Кто на лікьораводачний?
- Я, - я, - я,...
- Кто на защіту курскай зімлі? Ей, а куди всі ********?!!
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25.08.2024 10:25 Ответить
Зачем? В курянской области что-то случилось?
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25.08.2024 10:27 Ответить
Случілось. Куда-то ісчєзлі всє патріоти. Тєпєр ісчут. 😊
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25.08.2024 10:42 Ответить
Хай вербувальники в "Останкіно" їдуть Там "патріотів" повно! Але ті вміють тільки язиком воювать!
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25.08.2024 10:54 Ответить
вербувальників саме слово "Останкіно" кидає в піт.
"Останкіно" - це бувший ското-кацапо-могильник на якому побудували вежу.
КАРМА та НЕГАТИВНА енергія бісів в дії - типовий приклад одержимості бісами коли живеш на кладовищі.
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25.08.2024 13:32 Ответить
А де "добровольці"? Ті, які справжні, а не у лапках? 🤔 Де путенопатріоти? Деее?
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25.08.2024 10:41 Ответить
У російському телевізорі!
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25.08.2024 10:51 Ответить
Ви ж розумієте, що до сраки цей барс, марс. Возні нємєренно а вистачить на 25 хвилин бою, та і чи знайдуть бажаючих теж під питанням.
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25.08.2024 10:44 Ответить
Українці не пуляють по цивільним. Всі містечки цілі, жодного цивільного не вбито. А пуйло гатить КАБами по курянам. Пуйло грабує своє населення і гроші в мацькву. То навіщо куряни будуть йти проти своїх визволителів - українців? Треба записуватись у РДК і йти на моцькву!
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25.08.2024 10:44 Ответить
Чого це УКРАЇНЦІ мають записуватися у РОСІЙСЬКИЙ корпус?? Має бути створено Український Добровольчий Корпус!
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25.08.2024 10:55 Ответить
Через тєлєграм також?)))
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25.08.2024 10:45 Ответить
Судячи по поведінці жителів території Курської області, яку зайняли ЗСУ - небагато вони в той "добровольчий підрозділ" нашкребуть!
- Ванька! А ты куда идёшь?
- В дабравольческий батальйон наниматься!
- Так ведь убить могут!
- Не успеют! Главнае - чтобы наши заплатили... А я, пока до фронта ехать буду - ******* домой!
- А если не успеешь?
- Тогда сдамся хахлам в плен! Деньги-то абратна никто не атберёт!
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25.08.2024 10:47 Ответить
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25.08.2024 10:52 Ответить
Курська область Шредінгера...
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25.08.2024 10:54 Ответить
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25.08.2024 10:57 Ответить
Ага так они все ломанулись быстро перебирая лаптями в военкоматы среди царящей всеобщей паники.
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25.08.2024 10:54 Ответить
Салдатушкі-рєбятушкі, нашому сцарю паказалі фігу! Умрьом же все да паслєднєва. Еть-два!
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25.08.2024 10:57 Ответить
Чому кацапи вдягаються в нескрєпний мультикам?
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25.08.2024 11:11 Ответить
до виборів в США "зелені" здадуть частину території України "хайлу"
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25.08.2024 11:35 Ответить
Що означає "здають"? Відходять без боїв?
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25.08.2024 12:04 Ответить
Кацапе, а хто такий "хайло"?
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25.08.2024 12:05 Ответить
якщо Ти не знаєш хто такий "хайло" ,від українського слова "хай, хаяти" , то твій друг навіть не "кацап",а цап...Можеш поміняти букву "а" на "у" .тоді отримаєш всенародний штамп.чи то тавро рашистського кровопивці української крові...
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25.08.2024 12:18 Ответить
Де ти тут бачиш "путін *****"?
Я харків'янин і одним із перших чув цю пісню від харківських футбольних фанатів.
І слово "*****" походить від слова "***". Так тобі зрозуміліше?
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25.08.2024 14:59 Ответить
ХАЙ. 1. част., у сполуч. з дієсл. 3 https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D0%B0 ос . одн, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або мн. теп. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або майб. ч. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F Уживається https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F утворення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 аналітичної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 форми https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 наказового https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1 способу 3 https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D0%B0 ос . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE дієслова , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8 виражає : а) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7 наказ , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F спонукання . - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5 Христе , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B0%D0%B9 дай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9 отому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D0%B0 бродязі ,- https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 сказала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0 вона , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 вказуючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 головою https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на Івася,- https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA шматок https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1 хліба https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 та https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%B6%D0%B5 уже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD він https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D1%82%D0%B8 іде , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D0%B9 моєї https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96 душі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 мучить (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мирний , І, 1954, 242); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 Перебалакайте https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE по https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83 телефону з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F друкарнею .., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0 вона https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7 зараз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8 вишле https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96 мені 5-6 https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0 прим . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0 книжки (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб ., III, 1956, 330); [https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA Прапорщик :] https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8 Коли https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8 махну https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0 рукою - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80 оркестр https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 грає https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B7%D0%B0 марсельєзу (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD Корн ., І, 1955, 151); б) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB дозвіл , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 згоду . - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D1%83 Ну , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що ж - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 буде https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA поєдинок ! - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A6%D0%B5 Це https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD він https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8 говорить https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81 уголос , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 сідає https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE ліжко й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8 витріщає в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%83 темряву https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%BA%D0%BE очі (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб ., І, 1955, 408): - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D1%96%D0%B1%D0%B0 Хіба я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E знаю , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%96%D0%B1%D0%B0 хіба я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D1%83%D1%82%D0%B8 чую , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F мене https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 кажуть і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 думають ?.. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%8E Знаю ... https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5 добре https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E знаю !.. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 Та https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 кажуть , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 думають ... (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мирний , І, 1949, 275); в) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F побажання , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA заклик . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%B0%D0%B9 Хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5 згине https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%86%D0%B0%D1%80 цар ! (Л. Укр., I, 195І, 253); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%B0%D0%B9 Хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8%D1%80 мир https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5 живе , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D0%B9 хай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 дружби https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE коло
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25.08.2024 15:00 Ответить
"хайло",від слова "хаяти".Отже "куйло" є те "хайло" ,котре за першої кращої нагоди і на протязі довшого дасу "хаяв" і досі "хає" Україну , а за подібну нецензурщину на "цензорі" забанять,якщо адміністратор сайту вважати за потрібне.Ось і все
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25.08.2024 17:48 Ответить
***** не "хає" Україну, а ЗНИЩУЄ!!! Ось і все!!!
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25.08.2024 19:45 Ответить
перед тим, як знищувати Україну,куйло дуже добре "хаяв"Україну по цілому світі і особливо в 3,14дерації.Саме на звинуваченнях України і українського народу.рашистський нелюд отримував і отримує до сьогодні велику підримку "язичників" ,яким Україна і український народ,"як кістка в горлі"Це є взаємопов'язані речі.Ось і все
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25.08.2024 21:44 Ответить
https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%85%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B8#28883 ХА́ЯТИ «чистити; лаяти, ганити, сварити Нед, Шейк; піклуватися (Я. Щоголів); залишати, покидати Бі»
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25.08.2024 19:47 Ответить
росіянці офіційно почнуть грабувати що там є на тій курвщині
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25.08.2024 11:38 Ответить
контракт с Дьяволом не предполагает возможность благоприятного результата и будет действовать до конца их жизни.
для рядового кацапа мясной штурм на территории Курской буферной зоны ничем не отличается от мясного штурма на территории донбасса.
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25.08.2024 11:42 Ответить
А за кого планують воювати?

Чи там як у фільмі «Весілля в Малинівці»?
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25.08.2024 11:43 Ответить
 
 