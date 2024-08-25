В Курской области российские власти объявили набор добровольцев. ФОТО
Россияне объявили набор добровольцев в отряд "Барс - Курск". Уже появилось соответствующее сообщение от региональных властей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Liga.net со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Кампанию проводят под лозунгом: "Стань на защиту курской земли!"
Власти обещают, что контракт будет заключен на полгода, и выполнять задания нужно будет исключительно на территории области.
Что касается зарплаты, российское Минобороны обещает добровольцам столько же, сколько получают оккупанты в Украине. В описании объявления говорится, что в отряд могут взять всех желающих до 65 лет, которые готовы "выполнять задачи по назначению".
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Здихати за Курськ кацапи будуть БЕЗКОШТОВНО.
От і подивимося скільки ще дурнів на росії залишилося подихати БЕЗКОШТОВНО.
Чего руб у них не сыпится?
Здавалось би - парадокс - друкуй "порожні" мільойони та шукай дурнів.
Бо є такий кровожерний звір як ГІПЕР-ІНФЛЯЦІЯ.
Ти сьогодні друкуєш мільйон - завтра за цей мільйон уже не купиш і буханку хліба.
Подібне росія переживала ПІСЛЯ ПРОГРАШУ в Першій чеченські війні - коли МІЛЬЙОН поміщався в двух купюрах....
сцарский раб.
до 65 років середній орк і не доживає, а вони мріють врятувати французьких пенсіонерів і платити їм гідні пенсії(був ролик з опитуванням орків, правда чувак-опитуваний просто потролив з серйозним виглядом, навіть Невзоров купився)
- Я, - я, - я,...
- Кто на лікьораводачний?
- Я, - я, - я,...
- Кто на защіту курскай зімлі? Ей, а куди всі ********?!!
"Останкіно" - це бувший ското-кацапо-могильник на якому побудували вежу.
КАРМА та НЕГАТИВНА енергія бісів в дії - типовий приклад одержимості бісами коли живеш на кладовищі.
- Ванька! А ты куда идёшь?
- В дабравольческий батальйон наниматься!
- Так ведь убить могут!
- Не успеют! Главнае - чтобы наши заплатили... А я, пока до фронта ехать буду - ******* домой!
- А если не успеешь?
- Тогда сдамся хахлам в плен! Деньги-то абратна никто не атберёт!
Я харків'янин і одним із перших чув цю пісню від харківських футбольних фанатів.
І слово "*****" походить від слова "***". Так тобі зрозуміліше?
для рядового кацапа мясной штурм на территории Курской буферной зоны ничем не отличается от мясного штурма на территории донбасса.
Чи там як у фільмі «Весілля в Малинівці»?