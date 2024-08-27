Украина представит США список целей в РФ, которые можно поразить американским дальнобойным оружием, - Politico
Украинские официальные лица готовятся представить администрации президента США Джо Байдена список целей на территории России, которые могут атаковать ВСУ, если Вашингтон отменит ограничения на применение американского дальнобойного оружия.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения по использованию американского оружия на территории России. Ранее список некоторых потенциальных целей был предоставлен США, но этот будет более конкретным.
По словам трех собеседников издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель ОПУ Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют подать список администрации Байдена во время своих переговоров.
Издание напоминает, что США уже несколько месяцев утверждают, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои важнейшие цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми. Но в Украине с этим не согласны.
Как объясняет Politico, Киев надеется, что этот список поможет убедить президента Джо Байдена изменить свое мнение.
Пока неизвестно, когда именно Умеров и Ермак прибудут в Вашингтон и какие встречи они там планируют.
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