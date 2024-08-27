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Новости Война
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Украина представит США список целей в РФ, которые можно поразить американским дальнобойным оружием, - Politico

Україна дасть США список цілей у росії, які можна уразити американською далекобійною зброєю

Украинские официальные лица готовятся представить администрации президента США Джо Байдена список целей на территории России, которые могут атаковать ВСУ, если Вашингтон отменит ограничения на применение американского дальнобойного оружия.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения по использованию американского оружия на территории России. Ранее список некоторых потенциальных целей был предоставлен США, но этот будет более конкретным.

По словам трех собеседников издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель ОПУ Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют подать список администрации Байдена во время своих переговоров.

Также читайте: Белый дом о призыве снять ограничения на дальнобойные удары по РФ: нет изменений этих принципов

Издание напоминает, что США уже несколько месяцев утверждают, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои важнейшие цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми. Но в Украине с этим не согласны.

Как объясняет Politico, Киев надеется, что этот список поможет убедить президента Джо Байдена изменить свое мнение.

Пока неизвестно, когда именно Умеров и Ермак прибудут в Вашингтон и какие встречи они там планируют.

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Автор: 

оружие (10200) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+5
"Єто какой-то... ПОЗОР!"
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27.08.2024 10:46
+5
Умєров ще куда не йшло прибуде в Вашингтон а дЄрмак з якого боку . Основна задача дЄрмака стругати олівці і розносити різні папірці по кабінетах.
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27.08.2024 10:50
+4
Нє, це Андрій Барісич
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27.08.2024 10:51
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"Єто какой-то... ПОЗОР!"
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27.08.2024 10:46 Ответить
Нє, це Андрій Барісич
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27.08.2024 10:51 Ответить
Ніби США не мали списку цих цілей 🙄
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27.08.2024 10:49 Ответить
Мабуть уточнення, щоб попередити кацапів.
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27.08.2024 10:59 Ответить
Умєров ще куда не йшло прибуде в Вашингтон а дЄрмак з якого боку . Основна задача дЄрмака стругати олівці і розносити різні папірці по кабінетах.
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27.08.2024 10:50 Ответить
Сам, одноособово, не може приїхати. А з штабом Трампа вкрай необхідно зустрітись, бо переживають в гниднику за майбутнє пердаків.
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27.08.2024 12:08 Ответить
Таке погодження нагадує звернення (в радянській армії) до замполіта, щоб посадити солдата-втікача на губу ...
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27.08.2024 10:51 Ответить
О, то морський бій буде? Чи ставки як тоталізаторі? Давай поставлю на ці і ці корлинати.. - ок, погоджено..
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27.08.2024 10:52 Ответить
ДЛЯ того чтобы русня точно знала куда мы будем стрелять.
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27.08.2024 10:56 Ответить
А єрмак туди якого **я ?!
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27.08.2024 11:06 Ответить
США не дозволять, і так зрозуміло, українці будуть терпілами ще довго
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27.08.2024 11:19 Ответить
Ви свій вибір терпіл зробили у 2019 році. І продовжуєте пробачати цим зеленим ********* зраду, мародерство, придушення демократії, засад Конституції, брехню...
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27.08.2024 12:14 Ответить
Шо, діарея в тебе з 2019-го і ніяк не закінчиться?
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27.08.2024 15:08 Ответить
панятна. дєрьмак вже передав ці конкрєтніші протоколи офісних мудрєцов своїм кураторам.
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27.08.2024 11:21 Ответить
Це ******* якийсь! Штати заважають Украіні воювати!
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27.08.2024 11:22 Ответить
Маразм крепчает . Более идиотской ситуации ни в одну войну не было и не будет .
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27.08.2024 11:43 Ответить
У двух примірниках, один для пуйла
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27.08.2024 12:07 Ответить
Саліван не обісциться?
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27.08.2024 12:52 Ответить
хто таке оголошує?тільки телепні
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27.08.2024 19:25 Ответить
 
 