Белый дом о призыве снять ограничения на дальнобойные удары по РФ: нет изменений этих принципов
Переговоры с Украиной относительно перспектив увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются. Однако эти обсуждения не намерены выносить на публику.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского о снятии ограничений на дальнобойные удары по России.
"Это не новое желание президента Зеленского, он выражал нам свои беспокойства частным образом, и он, безусловно, объявлял о своих беспокойствах всем публично. И мы понимаем, почему он это делает - его страну атакуют. Но, как я много-много раз говорил, - мы будем продолжать разговоры с украинцами, но мы будем сохранять их частными, и я не имею никаких изменений относительно нашей политики в отношении американского вооружения, о которых можно было бы говорить сегодня", - сказал американский чиновник.
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думаю їхні вояки сами хочуть цього 😎
це все-таки не арабів по пустелі гоняти томагавками
америці ще з китаєм воювати, з такою політикою 😁
А от нахера тоді в тих розмовах Зеленський, якщо він ніхера домовитись не може?
В случае нападения на Украину
страны -гаранты
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЮТСЯ В ООН.
Это всё.
Нас кинули ещё тогда.
Имел ли право Кучма подписывать такие "гарантии"????
інша справа, чому ми досі не подали до суду на клінтона?
Саме саліванокірбіостіни винні в тому, що світ з усії боків рашка і Китай підпалюють, відчуваючі цинічну і неприховану слабкість США, як були винні і в тисячах загиблих в Перл Харборі і мільйонів в другій світовій війні.
Іноді мені здається( і чим далі тим більше), що вони настільки ******* росію і особисто захоплюються пуйлом, що це почуття прзбавила їх всіх інших притаманних людині почуттів, як то чесність, людяність, гідність і відповідальність.
Маріонетки власного безумства, згубного для всього Світу.
В Донецьку,Луганську,Севастополі нічого "довбати" ? Наших там уже нема,чому міста-осередки зради не схожі на Бахмут чи Авдіївку ? В багатьох наших містах немає ні електроенергії ні води,а зрадники на окупованих територіях насміхаються і заселяють бурятів і всяких кацаподегенератів?
Може десь на 7 моєму році зрозуміє що з власними ракетами ні в кого дозволу питати не треба
На фоні цієї імпотентної адміністрації навіть такий балабол, як Трамп, виглядає месією-рятівником.
В тренді в Україні чиновник на потоках і на бехє або мерсє, а як ще в пікселі, типо всіх пастроіть, то то взагалі. Мрія кожного. Таке воно українське панство, така вона "еліта".
Тому будемо слухатись що інші кажуть.
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"