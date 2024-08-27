Белый дом о призыве снять ограничения на дальнобойные удары по РФ: нет изменений этих принципов

Переговоры с Украиной относительно перспектив увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются. Однако эти обсуждения не намерены выносить на публику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского о снятии ограничений на дальнобойные удары по России.

"Это не новое желание президента Зеленского, он выражал нам свои беспокойства частным образом, и он, безусловно, объявлял о своих беспокойствах всем публично. И мы понимаем, почему он это делает - его страну атакуют. Но, как я много-много раз говорил, - мы будем продолжать разговоры с украинцами, но мы будем сохранять их частными, и я не имею никаких изменений относительно нашей политики в отношении американского вооружения, о которых можно было бы говорить сегодня", - сказал американский чиновник.

Также читайте: Боррель отреагировал на сегодняшнюю атаку РФ и призвал снять ограничения на использование западного оружия