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Белый дом о призыве снять ограничения на дальнобойные удары по РФ: нет изменений этих принципов

Джон Кірбі

Переговоры с Украиной относительно перспектив увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются. Однако эти обсуждения не намерены выносить на публику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского о снятии ограничений на дальнобойные удары по России.

"Это не новое желание президента Зеленского, он выражал нам свои беспокойства частным образом, и он, безусловно, объявлял о своих беспокойствах всем публично. И мы понимаем, почему он это делает - его страну атакуют. Но, как я много-много раз говорил, - мы будем продолжать разговоры с украинцами, но мы будем сохранять их частными, и я не имею никаких изменений относительно нашей политики в отношении американского вооружения, о которых можно было бы говорить сегодня", - сказал американский чиновник.

Также читайте: Боррель отреагировал на сегодняшнюю атаку РФ и призвал снять ограничения на использование западного оружия

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) россия (95402) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+22
Повертайте нам ядерку!
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27.08.2024 08:37
+21
*****, і знову у зебілів всі навкруги винуваті, але тільки не вони самі...
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27.08.2024 08:40
+15
вас що блд, переклинило?
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27.08.2024 08:37
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Правила форума Совет форумчан
так так.. давайте далі гратись українцями..
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27.08.2024 08:36 Ответить
Українці погрались самі собою, коли кричали у 2019 ну хоч поржом з презом клоуном... Зато буде весело . Дуже не будет..
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27.08.2024 11:12 Ответить
вас що блд, переклинило?
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27.08.2024 08:37 Ответить
ти ще попроси їх прислати на ЛБЗ корпус морської піхоти...
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27.08.2024 08:38 Ответить
ок, на ваше прохання попрошу
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27.08.2024 08:41 Ответить
до речі це їм корисно було б
думаю їхні вояки сами хочуть цього 😎
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27.08.2024 08:45 Ответить
Це як ахмат-чай. 😁 "Дайте нам тигра ми хочемо поборотися. Як дали? У вас тигр не правильний, ми його не бачимо."
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27.08.2024 08:51 Ответить
до речі то дурість не тренувати армію на такому супротивнику як русня
це все-таки не арабів по пустелі гоняти томагавками
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27.08.2024 09:02 Ответить
Так тут на відміну від арабів і втрати можуть бути серьозними і підтримка авіацією не пройде просто так.
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27.08.2024 13:56 Ответить
тяжєло в учєнії - лєгко в баю!
америці ще з китаєм воювати, з такою політикою 😁
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27.08.2024 15:10 Ответить
Повертайте нам ядерку!
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27.08.2024 08:37 Ответить
Нехай заберуть спочатку зелю з єрмаком, бо переговорів про ядерку не буде.
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27.08.2024 08:52 Ответить
Зеленим лайном засрались українці, а прати нам штані мають американці? Самі маємо. Вибори
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27.08.2024 09:28 Ответить
Хто настояв, щоб віддали Крим і підписали Мінські домовленості? А гарантії, що Україна не буде стріляти по території раші хто давав? Обсирають українців тільки вороги, чи місцеві дебіли. Українці мочать кацапів і так буде поки вони не щезнуть з нашої землі.
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27.08.2024 09:56 Ответить
Кірбі: "ми будемо продовжувати розмови з Зеленським, але ми будемо зберігати їх приватними"
А от нахера тоді в тих розмовах Зеленський, якщо він ніхера домовитись не може?
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27.08.2024 08:37 Ответить
А це тому, що українське громадянське суспільство втратило суб'єктність. Шахрайський вислів "неначасі" пошив нас усіх в дурні
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27.08.2024 09:41 Ответить
Повертайте в Киiв кучмО, з Монако!!!
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27.08.2024 08:38 Ответить
шкуру б з падли рижої спустити
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27.08.2024 08:51 Ответить
Значить треба х*ярити без дозволу про Курську операцію вони теж ніби не знали а тепер ніби не проти
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27.08.2024 08:39 Ответить
*****, і знову у зебілів всі навкруги винуваті, але тільки не вони самі...
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27.08.2024 08:40 Ответить
Якого, нахрін, одного? Їх 73%
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27.08.2024 09:35 Ответить
ЛИЦЕМІРИ
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27.08.2024 08:40 Ответить
Гірше вони сцикуни.
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27.08.2024 08:42 Ответить
Гірше таки лицеміри, бо ссикуни просто бояться, а лицеміри - ні. Вони просто діють як їм вигідно
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27.08.2024 08:47 Ответить
лицемірні ссикуни
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28.08.2024 00:43 Ответить
Завжди говорю в таких випадках, що ***** було замість асфальту до Чонгара і Станиці Луганської будквати ракети, а замість комфортабельних шаттлів закуповувати бронетехніку. Але і позиція Штатів також м'яко кажучи дивна, схожа еа позицію поштаря Пєчкіна з одного мультфільму: "Я вам приніс посилку, але я вам її не віддам." Бо і справді, навіщо голодному давати їжу і забороняти її їсти?
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27.08.2024 08:48 Ответить
До виборів у США нічого не зміниться. Піндосам похер, скільки українців загине і скільки міст і сіл зітруть з лиця землі. Головне, щоб вибори пройшли без ускладнень. А то раптом ескалаця трапиться і виборець відволічеться...
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27.08.2024 09:30 Ответить
гаріс точно нічого не змінить на краще
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28.08.2024 00:44 Ответить
Просто ******
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27.08.2024 08:50 Ответить
Не просто а ЗЕ-******.
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27.08.2024 09:59 Ответить
Будапештським меморандумом не тільки підтерлися, на нього ще наклали кучу, все звернули і пропонують нам винести це лайно на смітник....
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27.08.2024 08:50 Ответить
Текст читали тієї писульки?Нє?То прочитайте.Тим папірцем можна було підтертися вже тоді,коли на ньому чорнила на підписах висохли,щоб дупу не вимазати.
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27.08.2024 09:16 Ответить
Будапештский меморандум:
В случае нападения на Украину
страны -гаранты
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЮТСЯ В ООН.
Это всё.
Нас кинули ещё тогда.
Имел ли право Кучма подписывать такие "гарантии"????
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27.08.2024 11:49 Ответить
кучма підписав те, що його змусили. Клінтон каявся, що у разі не підписання сша б не визнало незалежність України. Що кучмі лишалося робити?
інша справа, чому ми досі не подали до суду на клінтона?
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28.08.2024 00:46 Ответить
Це іх політика - зберегти рашку - шоб не посипалась - бо Китаи може проковтнути
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27.08.2024 08:57 Ответить
Нещодавно подивилась фільм «Перл Харбер». Дуже добре в цьому фільмі акцентовано увагу на дії отаких «Кірбі- Соліванів» і мінобррон . Не риба ні м'ясо. Жодні доводи їми ніколи не береться до уваги. Натомість вони висувають тисячу причин про «недоцільність» привентивного удару, раціональному використанню зброї і обізнаності війська в поточній ситуації без купюр і скривлення інформації. Завжди в них наготові апокаліптичні наслідки за цілком виправдані дії армії США на випередження, в тому числі і далекобійного характеру. Все для них неможливо або небезпечно.
Саме саліванокірбіостіни винні в тому, що світ з усії боків рашка і Китай підпалюють, відчуваючі цинічну і неприховану слабкість США, як були винні і в тисячах загиблих в Перл Харборі і мільйонів в другій світовій війні.
Іноді мені здається( і чим далі тим більше), що вони настільки ******* росію і особисто захоплюються пуйлом, що це почуття прзбавила їх всіх інших притаманних людині почуттів, як то чесність, людяність, гідність і відповідальність.
Маріонетки власного безумства, згубного для всього Світу.
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27.08.2024 09:03 Ответить
А нахрена нам той Перл з Харбером? достатньо в квітень 19-го повернутись...
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27.08.2024 09:36 Ответить
Нормально відкритий ,амеріканський натяк , для зеленської 🤡 й шобли ...меньше п* здіти ...більше свої ракети робите ...
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27.08.2024 09:05 Ответить
А хто нам заважав виробляти власну зброю? Штати грають у свою гру, а у нас вибору немає. Так що радіймо тому, що дають. А що треба робить? Судити Тарана за саботаж. Поставити адекватного прем'єра.
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27.08.2024 09:05 Ответить
Потрібна спершу адекватна ВР...патріотів а не врємєнщіков-мародерів...
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27.08.2024 09:29 Ответить
Зєля перекидає стрілки на заборони заходу. А штати давно казали, що наша головна проблема - корупція. З усіх грошових потоків йде відсоток наверх в ОП. Цих грошей вистачить, щоб виробити власну зброю.
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27.08.2024 09:05 Ответить
Довбаний зелений окурок занадто уявив себе Наполеоном.Нехай би зайнявся своїми вилупками-однопартійцями.
В Донецьку,Луганську,Севастополі нічого "довбати" ? Наших там уже нема,чому міста-осередки зради не схожі на Бахмут чи Авдіївку ? В багатьох наших містах немає ні електроенергії ні води,а зрадники на окупованих територіях насміхаються і заселяють бурятів і всяких кацаподегенератів?
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27.08.2024 09:07 Ответить
Яка ж вона погана та Америка, зато наше МО вже на 3 році війни зрозуміло що дрони не тільки для весілля.
Може десь на 7 моєму році зрозуміє що з власними ракетами ні в кого дозволу питати не треба
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27.08.2024 09:11 Ответить
ПДРи конченi та лiцемiрнi,але це така полiтика i вона нажаль не змiниться,хтоб не був у вайтхаус
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27.08.2024 09:12 Ответить
Окрім нас самих нікого наші проблеми не цікавлять...а наша влада балаболів клептократів сама не зацікавлена в нашій Перемозі...у них "перемовини" в Катарі...підкилимні...
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27.08.2024 09:27 Ответить
При цьому весь час ідуть новини про десятки мільярдів на дорожнє будівництво.
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27.08.2024 09:13 Ответить
На будівництві доріг можна вкрасти найбільше(50%+) і без наслідків
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27.08.2024 09:33 Ответить
Вони самі дають козирі в руки Трампу.
На фоні цієї імпотентної адміністрації навіть такий балабол, як Трамп, виглядає месією-рятівником.
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27.08.2024 09:22 Ответить
будьте ви прокляті, ****** куколди!
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27.08.2024 09:22 Ответить
"Велике будівництво" повертається: Влада відновила фінансування ремонту траси на Кривий Ріг за сотні мільйонів гривень Джерело: https://biz.censor.net/n3506680
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27.08.2024 09:38 Ответить
Видно у кім чєн члєна.і Ірану більше яйця
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27.08.2024 09:24 Ответить
Ну правильно,давайте почекаємо коли кацаби розіб'ють дамбу Київської ГЕС а потім як змиє пів-Києва та Київщини лише тоді нарешті "дозволимо"..?!!!
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27.08.2024 09:25 Ответить
подолякоскот в висерах сере яка погана та Америка, кончені вафлісти тупорилі серіть на свого zeрьмака
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27.08.2024 09:26 Ответить
Гадаю що в Україні брак власних інженерів щоб побудувати своє. Ті що були, виїхали на трусковки і ябка до Польщі, а ті що могли ними стати, не стали. Бо образ інженера в Україні нє в тренді. Хто за такого піде заміж? )))
В тренді в Україні чиновник на потоках і на бехє або мерсє, а як ще в пікселі, типо всіх пастроіть, то то взагалі. Мрія кожного. Таке воно українське панство, така вона "еліта".
Тому будемо слухатись що інші кажуть.
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27.08.2024 09:36 Ответить
4мо, яке в 2019 закрило всі українські ракетні прогами і великої дальності в тому числі, предявляє претензіїї країні яка 27 разів попереджал потужного боневтіка про напад русні
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27.08.2024 09:38 Ответить
До тих пір ,поки діятимуть приватні домовленості брехливих і лицемірних американців із рашистським окупантом і вбивцею українського народу ,щодо знищення України ,а головне її народу ,і поділу її території згідно умов, котрі виставив рашистський кровопивця американським співучасникам знищення України - принципи не зміняться.
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27.08.2024 09:42 Ответить
************ ЗЕкоМанду мородерів до виготовлення СВОЄЇ далекобійної зброї!
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27.08.2024 09:56 Ответить
Поки Байденовсько-Обаміська шайка занепокоєниї брехунів буде при владі - толку як від козла молока по чайні чожці
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27.08.2024 09:58 Ответить
Боже які труси.
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27.08.2024 10:16 Ответить
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю

продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"
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27.08.2024 10:47 Ответить
було б добре соціаліста-маразматика байдена усунути від влади, бо воно так і америку ухайдокає, дебіл ***
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27.08.2024 10:57 Ответить
Спочатку він повинен підписати залишок PDA 6.2млрд, котрі згорають через місяць - 1 жовтня 2024
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27.08.2024 11:53 Ответить
не підпише
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28.08.2024 00:48 Ответить
ЦЕ ЗАЙВИЙ РАЗ ДОКАЗУЄ ЩО КРІМ НАС, СВІДОМИХ УКРАЇНЦІВ, УКРАЇНА БІЛЬШЕ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНА. ПОТРІБНА ТІЛЬКИ ПУТЛЕРУ І ZE ЩОБ ЗНИЩИТИ.
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27.08.2024 11:25 Ответить
Світовий поліцейський перетворився на світову шльондру
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27.08.2024 12:26 Ответить
Шо б ви так з Гітлером воювали, то він і досі сидів би в своєму бункері!!!
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27.08.2024 13:14 Ответить
Сама сциклива супердержава
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27.08.2024 13:42 Ответить
недодержава
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28.08.2024 00:49 Ответить
Якісь безпринципні, дивись пуйло лідор світу.
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27.08.2024 20:45 Ответить
 
 