Білий дім про заклик зняти обмеження на далекобійні удари по РФ: немає змін щодо цих принципів
Переговори з Україною щодо перспектив збільшення глибини ударів по території Росії американськими озброєннями тривають. Проте ці обговорення не мають наміру виносити на публіку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи заклик президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень на далекобійні удари по Росії.
"Це не нове бажання президента Зеленського, він висловлював нам свої занепокоєння приватно, і він, безумовно, оголошував про свої занепокоєння всім публічно. І ми розуміємо, чому він це робить - його країну атакують. Але, як я багато-багато разів казав, - ми будемо продовжувати розмови з українцями, але ми будемо зберігати їх приватними, і я не маю жодних змін щодо нашої політики щодо американського озброєння, про які можна було б говорити сьогодні", - сказав американський високопосадовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
думаю їхні вояки сами хочуть цього 😎
це все-таки не арабів по пустелі гоняти томагавками
америці ще з китаєм воювати, з такою політикою 😁
А от нахера тоді в тих розмовах Зеленський, якщо він ніхера домовитись не може?
В случае нападения на Украину
страны -гаранты
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЮТСЯ В ООН.
Это всё.
Нас кинули ещё тогда.
Имел ли право Кучма подписывать такие "гарантии"????
інша справа, чому ми досі не подали до суду на клінтона?
Саме саліванокірбіостіни винні в тому, що світ з усії боків рашка і Китай підпалюють, відчуваючі цинічну і неприховану слабкість США, як були винні і в тисячах загиблих в Перл Харборі і мільйонів в другій світовій війні.
Іноді мені здається( і чим далі тим більше), що вони настільки ******* росію і особисто захоплюються пуйлом, що це почуття прзбавила їх всіх інших притаманних людині почуттів, як то чесність, людяність, гідність і відповідальність.
Маріонетки власного безумства, згубного для всього Світу.
В Донецьку,Луганську,Севастополі нічого "довбати" ? Наших там уже нема,чому міста-осередки зради не схожі на Бахмут чи Авдіївку ? В багатьох наших містах немає ні електроенергії ні води,а зрадники на окупованих територіях насміхаються і заселяють бурятів і всяких кацаподегенератів?
Може десь на 7 моєму році зрозуміє що з власними ракетами ні в кого дозволу питати не треба
На фоні цієї імпотентної адміністрації навіть такий балабол, як Трамп, виглядає месією-рятівником.
В тренді в Україні чиновник на потоках і на бехє або мерсє, а як ще в пікселі, типо всіх пастроіть, то то взагалі. Мрія кожного. Таке воно українське панство, така вона "еліта".
Тому будемо слухатись що інші кажуть.
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"