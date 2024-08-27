Білий дім про заклик зняти обмеження на далекобійні удари по РФ: немає змін щодо цих принципів

Переговори з Україною щодо перспектив збільшення глибини ударів по території Росії американськими озброєннями тривають. Проте ці обговорення не мають наміру виносити на публіку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи заклик президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень на далекобійні удари по Росії.

"Це не нове бажання президента Зеленського, він висловлював нам свої занепокоєння приватно, і він, безумовно, оголошував про свої занепокоєння всім публічно. І ми розуміємо, чому він це робить - його країну атакують. Але, як я багато-багато разів казав, - ми будемо продовжувати розмови з українцями, але ми будемо зберігати їх приватними, і я не маю жодних змін щодо нашої політики щодо американського озброєння, про які можна було б говорити сьогодні", - сказав американський високопосадовець.

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