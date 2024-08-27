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Білий дім про заклик зняти обмеження на далекобійні удари по РФ: немає змін щодо цих принципів

Джон Кірбі

Переговори з Україною щодо перспектив збільшення глибини ударів по території Росії американськими озброєннями тривають. Проте ці обговорення не мають наміру виносити на публіку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи заклик президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень на далекобійні удари по Росії.

"Це не нове бажання президента Зеленського, він висловлював нам свої занепокоєння приватно, і він, безумовно, оголошував про свої занепокоєння всім публічно. І ми розуміємо, чому він це робить - його країну атакують. Але, як я багато-багато разів казав, - ми будемо продовжувати розмови з українцями, але ми будемо зберігати їх приватними, і я не маю жодних змін щодо нашої політики щодо американського озброєння, про які можна було б говорити сьогодні", - сказав американський високопосадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель відреагував на сьогоднішню атаку РФ та закликав зняти обмеження на використання західної зброї

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) росія (64969) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+22
Повертайте нам ядерку!
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27.08.2024 08:37
+21
*****, і знову у зебілів всі навкруги винуваті, але тільки не вони самі...
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27.08.2024 08:40
+15
вас що блд, переклинило?
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27.08.2024 08:37
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так так.. давайте далі гратись українцями..
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27.08.2024 08:36 Відповісти
Українці погрались самі собою, коли кричали у 2019 ну хоч поржом з презом клоуном... Зато буде весело . Дуже не будет..
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27.08.2024 11:12 Відповісти
вас що блд, переклинило?
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27.08.2024 08:37 Відповісти
ти ще попроси їх прислати на ЛБЗ корпус морської піхоти...
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27.08.2024 08:38 Відповісти
ок, на ваше прохання попрошу
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27.08.2024 08:41 Відповісти
до речі це їм корисно було б
думаю їхні вояки сами хочуть цього 😎
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27.08.2024 08:45 Відповісти
Це як ахмат-чай. 😁 "Дайте нам тигра ми хочемо поборотися. Як дали? У вас тигр не правильний, ми його не бачимо."
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27.08.2024 08:51 Відповісти
до речі то дурість не тренувати армію на такому супротивнику як русня
це все-таки не арабів по пустелі гоняти томагавками
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27.08.2024 09:02 Відповісти
Так тут на відміну від арабів і втрати можуть бути серьозними і підтримка авіацією не пройде просто так.
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27.08.2024 13:56 Відповісти
тяжєло в учєнії - лєгко в баю!
америці ще з китаєм воювати, з такою політикою 😁
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27.08.2024 15:10 Відповісти
Повертайте нам ядерку!
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27.08.2024 08:37 Відповісти
Нехай заберуть спочатку зелю з єрмаком, бо переговорів про ядерку не буде.
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27.08.2024 08:52 Відповісти
Зеленим лайном засрались українці, а прати нам штані мають американці? Самі маємо. Вибори
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27.08.2024 09:28 Відповісти
Хто настояв, щоб віддали Крим і підписали Мінські домовленості? А гарантії, що Україна не буде стріляти по території раші хто давав? Обсирають українців тільки вороги, чи місцеві дебіли. Українці мочать кацапів і так буде поки вони не щезнуть з нашої землі.
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27.08.2024 09:56 Відповісти
Кірбі: "ми будемо продовжувати розмови з Зеленським, але ми будемо зберігати їх приватними"
А от нахера тоді в тих розмовах Зеленський, якщо він ніхера домовитись не може?
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27.08.2024 08:37 Відповісти
А це тому, що українське громадянське суспільство втратило суб'єктність. Шахрайський вислів "неначасі" пошив нас усіх в дурні
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27.08.2024 09:41 Відповісти
Повертайте в Киiв кучмО, з Монако!!!
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27.08.2024 08:38 Відповісти
шкуру б з падли рижої спустити
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27.08.2024 08:51 Відповісти
Значить треба х*ярити без дозволу про Курську операцію вони теж ніби не знали а тепер ніби не проти
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27.08.2024 08:39 Відповісти
*****, і знову у зебілів всі навкруги винуваті, але тільки не вони самі...
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27.08.2024 08:40 Відповісти
Якого, нахрін, одного? Їх 73%
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27.08.2024 09:35 Відповісти
ЛИЦЕМІРИ
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27.08.2024 08:40 Відповісти
Гірше вони сцикуни.
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27.08.2024 08:42 Відповісти
Гірше таки лицеміри, бо ссикуни просто бояться, а лицеміри - ні. Вони просто діють як їм вигідно
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27.08.2024 08:47 Відповісти
лицемірні ссикуни
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28.08.2024 00:43 Відповісти
Завжди говорю в таких випадках, що ***** було замість асфальту до Чонгара і Станиці Луганської будквати ракети, а замість комфортабельних шаттлів закуповувати бронетехніку. Але і позиція Штатів також м'яко кажучи дивна, схожа еа позицію поштаря Пєчкіна з одного мультфільму: "Я вам приніс посилку, але я вам її не віддам." Бо і справді, навіщо голодному давати їжу і забороняти її їсти?
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27.08.2024 08:48 Відповісти
До виборів у США нічого не зміниться. Піндосам похер, скільки українців загине і скільки міст і сіл зітруть з лиця землі. Головне, щоб вибори пройшли без ускладнень. А то раптом ескалаця трапиться і виборець відволічеться...
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27.08.2024 09:30 Відповісти
гаріс точно нічого не змінить на краще
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28.08.2024 00:44 Відповісти
Просто ******
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27.08.2024 08:50 Відповісти
Не просто а ЗЕ-******.
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27.08.2024 09:59 Відповісти
Будапештським меморандумом не тільки підтерлися, на нього ще наклали кучу, все звернули і пропонують нам винести це лайно на смітник....
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27.08.2024 08:50 Відповісти
Текст читали тієї писульки?Нє?То прочитайте.Тим папірцем можна було підтертися вже тоді,коли на ньому чорнила на підписах висохли,щоб дупу не вимазати.
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27.08.2024 09:16 Відповісти
Будапештский меморандум:
В случае нападения на Украину
страны -гаранты
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАЮТСЯ В ООН.
Это всё.
Нас кинули ещё тогда.
Имел ли право Кучма подписывать такие "гарантии"????
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27.08.2024 11:49 Відповісти
кучма підписав те, що його змусили. Клінтон каявся, що у разі не підписання сша б не визнало незалежність України. Що кучмі лишалося робити?
інша справа, чому ми досі не подали до суду на клінтона?
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28.08.2024 00:46 Відповісти
Це іх політика - зберегти рашку - шоб не посипалась - бо Китаи може проковтнути
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27.08.2024 08:57 Відповісти
Нещодавно подивилась фільм «Перл Харбер». Дуже добре в цьому фільмі акцентовано увагу на дії отаких «Кірбі- Соліванів» і мінобррон . Не риба ні м'ясо. Жодні доводи їми ніколи не береться до уваги. Натомість вони висувають тисячу причин про «недоцільність» привентивного удару, раціональному використанню зброї і обізнаності війська в поточній ситуації без купюр і скривлення інформації. Завжди в них наготові апокаліптичні наслідки за цілком виправдані дії армії США на випередження, в тому числі і далекобійного характеру. Все для них неможливо або небезпечно.
Саме саліванокірбіостіни винні в тому, що світ з усії боків рашка і Китай підпалюють, відчуваючі цинічну і неприховану слабкість США, як були винні і в тисячах загиблих в Перл Харборі і мільйонів в другій світовій війні.
Іноді мені здається( і чим далі тим більше), що вони настільки ******* росію і особисто захоплюються пуйлом, що це почуття прзбавила їх всіх інших притаманних людині почуттів, як то чесність, людяність, гідність і відповідальність.
Маріонетки власного безумства, згубного для всього Світу.
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27.08.2024 09:03 Відповісти
А нахрена нам той Перл з Харбером? достатньо в квітень 19-го повернутись...
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27.08.2024 09:36 Відповісти
Нормально відкритий ,амеріканський натяк , для зеленської 🤡 й шобли ...меньше п* здіти ...більше свої ракети робите ...
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27.08.2024 09:05 Відповісти
А хто нам заважав виробляти власну зброю? Штати грають у свою гру, а у нас вибору немає. Так що радіймо тому, що дають. А що треба робить? Судити Тарана за саботаж. Поставити адекватного прем'єра.
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27.08.2024 09:05 Відповісти
Потрібна спершу адекватна ВР...патріотів а не врємєнщіков-мародерів...
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27.08.2024 09:29 Відповісти
Зєля перекидає стрілки на заборони заходу. А штати давно казали, що наша головна проблема - корупція. З усіх грошових потоків йде відсоток наверх в ОП. Цих грошей вистачить, щоб виробити власну зброю.
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27.08.2024 09:05 Відповісти
Довбаний зелений окурок занадто уявив себе Наполеоном.Нехай би зайнявся своїми вилупками-однопартійцями.
В Донецьку,Луганську,Севастополі нічого "довбати" ? Наших там уже нема,чому міста-осередки зради не схожі на Бахмут чи Авдіївку ? В багатьох наших містах немає ні електроенергії ні води,а зрадники на окупованих територіях насміхаються і заселяють бурятів і всяких кацаподегенератів?
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27.08.2024 09:07 Відповісти
Яка ж вона погана та Америка, зато наше МО вже на 3 році війни зрозуміло що дрони не тільки для весілля.
Може десь на 7 моєму році зрозуміє що з власними ракетами ні в кого дозволу питати не треба
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27.08.2024 09:11 Відповісти
ПДРи конченi та лiцемiрнi,але це така полiтика i вона нажаль не змiниться,хтоб не був у вайтхаус
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27.08.2024 09:12 Відповісти
Окрім нас самих нікого наші проблеми не цікавлять...а наша влада балаболів клептократів сама не зацікавлена в нашій Перемозі...у них "перемовини" в Катарі...підкилимні...
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27.08.2024 09:27 Відповісти
При цьому весь час ідуть новини про десятки мільярдів на дорожнє будівництво.
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27.08.2024 09:13 Відповісти
На будівництві доріг можна вкрасти найбільше(50%+) і без наслідків
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27.08.2024 09:33 Відповісти
Вони самі дають козирі в руки Трампу.
На фоні цієї імпотентної адміністрації навіть такий балабол, як Трамп, виглядає месією-рятівником.
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27.08.2024 09:22 Відповісти
будьте ви прокляті, ****** куколди!
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27.08.2024 09:22 Відповісти
"Велике будівництво" повертається: Влада відновила фінансування ремонту траси на Кривий Ріг за сотні мільйонів гривень Джерело: https://biz.censor.net/n3506680
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27.08.2024 09:38 Відповісти
Видно у кім чєн члєна.і Ірану більше яйця
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27.08.2024 09:24 Відповісти
Ну правильно,давайте почекаємо коли кацаби розіб'ють дамбу Київської ГЕС а потім як змиє пів-Києва та Київщини лише тоді нарешті "дозволимо"..?!!!
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27.08.2024 09:25 Відповісти
подолякоскот в висерах сере яка погана та Америка, кончені вафлісти тупорилі серіть на свого zeрьмака
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27.08.2024 09:26 Відповісти
Гадаю що в Україні брак власних інженерів щоб побудувати своє. Ті що були, виїхали на трусковки і ябка до Польщі, а ті що могли ними стати, не стали. Бо образ інженера в Україні нє в тренді. Хто за такого піде заміж? )))
В тренді в Україні чиновник на потоках і на бехє або мерсє, а як ще в пікселі, типо всіх пастроіть, то то взагалі. Мрія кожного. Таке воно українське панство, така вона "еліта".
Тому будемо слухатись що інші кажуть.
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27.08.2024 09:36 Відповісти
4мо, яке в 2019 закрило всі українські ракетні прогами і великої дальності в тому числі, предявляє претензіїї країні яка 27 разів попереджал потужного боневтіка про напад русні
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27.08.2024 09:38 Відповісти
До тих пір ,поки діятимуть приватні домовленості брехливих і лицемірних американців із рашистським окупантом і вбивцею українського народу ,щодо знищення України ,а головне її народу ,і поділу її території згідно умов, котрі виставив рашистський кровопивця американським співучасникам знищення України - принципи не зміняться.
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27.08.2024 09:42 Відповісти
************ ЗЕкоМанду мородерів до виготовлення СВОЄЇ далекобійної зброї!
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27.08.2024 09:56 Відповісти
Поки Байденовсько-Обаміська шайка занепокоєниї брехунів буде при владі - толку як від козла молока по чайні чожці
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27.08.2024 09:58 Відповісти
Боже які труси.
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27.08.2024 10:16 Відповісти
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю

продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"
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27.08.2024 10:47 Відповісти
було б добре соціаліста-маразматика байдена усунути від влади, бо воно так і америку ухайдокає, дебіл ***
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27.08.2024 10:57 Відповісти
Спочатку він повинен підписати залишок PDA 6.2млрд, котрі згорають через місяць - 1 жовтня 2024
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27.08.2024 11:53 Відповісти
не підпише
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28.08.2024 00:48 Відповісти
ЦЕ ЗАЙВИЙ РАЗ ДОКАЗУЄ ЩО КРІМ НАС, СВІДОМИХ УКРАЇНЦІВ, УКРАЇНА БІЛЬШЕ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНА. ПОТРІБНА ТІЛЬКИ ПУТЛЕРУ І ZE ЩОБ ЗНИЩИТИ.
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27.08.2024 11:25 Відповісти
Світовий поліцейський перетворився на світову шльондру
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27.08.2024 12:26 Відповісти
Шо б ви так з Гітлером воювали, то він і досі сидів би в своєму бункері!!!
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27.08.2024 13:14 Відповісти
Сама сциклива супердержава
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27.08.2024 13:42 Відповісти
недодержава
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28.08.2024 00:49 Відповісти
Якісь безпринципні, дивись пуйло лідор світу.
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27.08.2024 20:45 Відповісти
 
 