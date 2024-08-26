Боррель відреагував на сьогоднішню атаку РФ та закликав зняти обмеження на використання західної зброї

Після масованого обстрілу України Високий представник ЄС Жозеп Боррель знову закликав зняти обмеження на удари зброєю західних союзників по військових цілях на території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт дипломата в соцмережі Х.

"Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні, включаючи гідроелектростанції, що призвело до людських жертв. Україні зараз потрібна протиповітряна оборона", - наголосив Боррель.

Він також додав, що обговорить це питання це з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главами МЗС країн-членів ЄС на неформальній зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.

"Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів (Заходу – Ред.) проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні", - резюмував дипломат.

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Що передувало?

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Минулого тижня Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на фоні наступу ЗСУ в Курській області РФ закликав західні держави скасувати обмеження для України на використання їхньої зброї по російських військових цілях.