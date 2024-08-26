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Боррель відреагував на сьогоднішню атаку РФ та закликав зняти обмеження на використання західної зброї

боррВисокий представник ЄС Жозеп Боррельель

Після масованого обстрілу України Високий представник ЄС Жозеп Боррель знову закликав зняти обмеження на удари зброєю західних союзників по військових цілях на території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт дипломата в соцмережі Х.

"Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні, включаючи гідроелектростанції, що призвело до людських жертв. Україні зараз потрібна протиповітряна оборона", - наголосив Боррель.

Він також додав, що обговорить це питання це з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главами МЗС країн-членів ЄС на неформальній зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.

"Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів (Заходу – Ред.) проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні", - резюмував дипломат.

Читайте: Боррель про можливе скорочення німецької допомоги Україні: Викликає велике занепокоєння

Що передувало?

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Минулого тижня Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на фоні наступу ЗСУ в Курській області РФ закликав західні держави скасувати обмеження для України на використання їхньої зброї по російських військових цілях.

Автор: 

зброя (7439) росія (64969) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Одні заклики та за непокоювання .
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26.08.2024 20:13
+2
Там, тобто в Европі, є дорослі люди які відповідають за свої слова, і яких хтось слухає? Здається нема. Демократія це дуже добре, але де відповідальність та дії? Так нам путлера не перемогти.
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26.08.2024 20:36
+1
Глибоке занепокоєння.
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26.08.2024 20:16
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Одні заклики та за непокоювання .
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26.08.2024 20:13 Відповісти
Глибоке занепокоєння.
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26.08.2024 20:16 Відповісти
Це вже дууууже глибоке занепокоєння
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26.08.2024 20:31 Відповісти
Це вже мабуть занепокоєння по самі гланди.
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26.08.2024 20:34 Відповісти
У нас є великий орог Рашапараша і є маленький ворог Джейк Саліван, який, на жаль, має вплив на Байдена , він до нього прислухається . А Європа - одні боягузи
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27.08.2024 08:43 Відповісти
Ба більше Вам скажу. Світом правлять декілька поодиноких масонів. При чому дуже освічені, грамотні, не бідні, але і не жирують; при чому далеко не молоді. Їм до вподоби мати те, що мають. І вони керують усім без обмежень. Ну хіба що природними катаклізмами, і то!!!
Так ось ці люди усім цим розвинутим Світом і керують, як дитячими іграшками. Той, хто проти того чи іншого наказу - списують, причому жорстко і назавжди.
Що у них в планах відносно нас, можна тільки здогадуватись.
Але ж бо, можна проаналізувати ту ж Югославію в 90-х. Була Федерацією 8 Соц республік і в 1994 розлетілась, як федерація на незалежні країни.
Та що там Югославія. Самий потужний експеримент був з СРСР.
Тут по неволі починаєш задумуватись над Римською імперією...
Ну за підорашку тут усе яснапанятна вже; діло недовговидне, скоро.
А ось що вони приготували Україні, цікаво знати.
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27.08.2024 14:38 Відповісти
обмеження видумали бздуни, якщо ця х..ня не зміниться то зло знищить світ
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26.08.2024 20:17 Відповісти
два с половиной года ОДНИ призывы и занепокоення !!!((( связались с пид...ми ((((
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26.08.2024 20:22 Відповісти
Там, тобто в Европі, є дорослі люди які відповідають за свої слова, і яких хтось слухає? Здається нема. Демократія це дуже добре, але де відповідальність та дії? Так нам путлера не перемогти.
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26.08.2024 20:36 Відповісти
лучше отдайте нам одну ядерную боеголовку (неофициально), чтоб было чем давить на кацапов.
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26.08.2024 21:04 Відповісти
Класна робота. Ще й гроші за це платять
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26.08.2024 22:03 Відповісти
Як добре, що представник не простий, а Високий!
От був би собі просто представник, то він би навіть в закликати не мав би повноважень...
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26.08.2024 22:14 Відповісти
 
 