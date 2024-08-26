Боррель отреагировал на сегодняшнюю атаку РФ и призвал снять ограничения на использование западного оружия
После массированного обстрела Украины Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель вновь призвал снять ограничения на удары оружием западных союзников по военным целям на территории России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт дипломата в соцсети Х.
"Россия усилила свою агрессию, возобновив массированные атаки на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, включая гидроэлектростанции, что привело к человеческим жертвам. Украине сейчас нужна противовоздушная оборона", - подчеркнул Боррель.
Он также добавил, что обсудит этот вопрос с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главами МИД стран-членов ЕС на неформальной встрече Совета министров иностранных дел ЕС в четверг.
"Повторяю, что снятие ограничений на использование средств (Запада - Ред.) против российских военных, причастных к агрессии против Украины, в соответствии с международным правом усилит украинскую самооборону, сохранит жизни и уменьшит разрушения в Украине", - резюмировал дипломат.
Что предшествовало?
В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и выпустили около сотни ударных дронов-камикадзе.
На прошлой неделе Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на фоне наступления ВСУ в Курской области РФ призвал западные государства отменить ограничения для Украины на использование их оружия по российским военным целям.
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Так ось ці люди усім цим розвинутим Світом і керують, як дитячими іграшками. Той, хто проти того чи іншого наказу - списують, причому жорстко і назавжди.
Що у них в планах відносно нас, можна тільки здогадуватись.
Але ж бо, можна проаналізувати ту ж Югославію в 90-х. Була Федерацією 8 Соц республік і в 1994 розлетілась, як федерація на незалежні країни.
Та що там Югославія. Самий потужний експеримент був з СРСР.
Тут по неволі починаєш задумуватись над Римською імперією...
Ну за підорашку тут усе яснапанятна вже; діло недовговидне, скоро.
А ось що вони приготували Україні, цікаво знати.
От був би собі просто представник, то він би навіть в закликати не мав би повноважень...