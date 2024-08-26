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Боррель отреагировал на сегодняшнюю атаку РФ и призвал снять ограничения на использование западного оружия

боррВисокий представник ЄС Жозеп Боррельель

После массированного обстрела Украины Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель вновь призвал снять ограничения на удары оружием западных союзников по военным целям на территории России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт дипломата в соцсети Х.

"Россия усилила свою агрессию, возобновив массированные атаки на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, включая гидроэлектростанции, что привело к человеческим жертвам. Украине сейчас нужна противовоздушная оборона", - подчеркнул Боррель.

Он также добавил, что обсудит этот вопрос с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главами МИД стран-членов ЕС на неформальной встрече Совета министров иностранных дел ЕС в четверг.

"Повторяю, что снятие ограничений на использование средств (Запада - Ред.) против российских военных, причастных к агрессии против Украины, в соответствии с международным правом усилит украинскую самооборону, сохранит жизни и уменьшит разрушения в Украине", - резюмировал дипломат.

Читайте также: Боррель о возможном сокращении помощи Германии Украине: Вызывает большую обеспокоенность

Что предшествовало?

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и выпустили около сотни ударных дронов-камикадзе.

На прошлой неделе Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на фоне наступления ВСУ в Курской области РФ призвал западные государства отменить ограничения для Украины на использование их оружия по российским военным целям.

Автор: 

оружие (10200) россия (95388) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Одні заклики та за непокоювання .
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26.08.2024 20:13
+2
Там, тобто в Европі, є дорослі люди які відповідають за свої слова, і яких хтось слухає? Здається нема. Демократія це дуже добре, але де відповідальність та дії? Так нам путлера не перемогти.
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26.08.2024 20:36
+1
Глибоке занепокоєння.
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26.08.2024 20:16
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Одні заклики та за непокоювання .
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26.08.2024 20:13 Ответить
Глибоке занепокоєння.
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26.08.2024 20:16 Ответить
Це вже дууууже глибоке занепокоєння
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26.08.2024 20:31 Ответить
Це вже мабуть занепокоєння по самі гланди.
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26.08.2024 20:34 Ответить
У нас є великий орог Рашапараша і є маленький ворог Джейк Саліван, який, на жаль, має вплив на Байдена , він до нього прислухається . А Європа - одні боягузи
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27.08.2024 08:43 Ответить
Ба більше Вам скажу. Світом правлять декілька поодиноких масонів. При чому дуже освічені, грамотні, не бідні, але і не жирують; при чому далеко не молоді. Їм до вподоби мати те, що мають. І вони керують усім без обмежень. Ну хіба що природними катаклізмами, і то!!!
Так ось ці люди усім цим розвинутим Світом і керують, як дитячими іграшками. Той, хто проти того чи іншого наказу - списують, причому жорстко і назавжди.
Що у них в планах відносно нас, можна тільки здогадуватись.
Але ж бо, можна проаналізувати ту ж Югославію в 90-х. Була Федерацією 8 Соц республік і в 1994 розлетілась, як федерація на незалежні країни.
Та що там Югославія. Самий потужний експеримент був з СРСР.
Тут по неволі починаєш задумуватись над Римською імперією...
Ну за підорашку тут усе яснапанятна вже; діло недовговидне, скоро.
А ось що вони приготували Україні, цікаво знати.
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27.08.2024 14:38 Ответить
обмеження видумали бздуни, якщо ця х..ня не зміниться то зло знищить світ
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26.08.2024 20:17 Ответить
два с половиной года ОДНИ призывы и занепокоення !!!((( связались с пид...ми ((((
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26.08.2024 20:22 Ответить
Там, тобто в Европі, є дорослі люди які відповідають за свої слова, і яких хтось слухає? Здається нема. Демократія це дуже добре, але де відповідальність та дії? Так нам путлера не перемогти.
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26.08.2024 20:36 Ответить
лучше отдайте нам одну ядерную боеголовку (неофициально), чтоб было чем давить на кацапов.
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26.08.2024 21:04 Ответить
Класна робота. Ще й гроші за це платять
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26.08.2024 22:03 Ответить
Як добре, що представник не простий, а Високий!
От був би собі просто представник, то він би навіть в закликати не мав би повноважень...
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26.08.2024 22:14 Ответить
 
 