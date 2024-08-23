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Новости Помощь Украине
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Боррель о возможном сокращении помощи Германии Украине: Вызывает большую обеспокоенность

Боррель про можливе скорочення німецької допомоги Україні: Викликає велике занепокоєння

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на информацию о возможном сокращении немецкой помощи Украине в будущем.

Соответствующее заявление дипломат сделал в пятницу, 23 августа, на конференции в испанском городе Сантандер, пишет Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Борреля, сообщения о том, что Германия может сократить военную поддержку Украине в последующие годы, - "это плохие новости".

"В абсолютном выражении Германия делает очень много, чтобы помочь Украине справиться с российским вторжением. Поэтому будущее сокращение помощи Киеву со стороны Берлина вызывает большое беспокойство", - заявил главный европейский дипломат.

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Что предшествовало?

Напомним, что ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

Комментируя эту информацию, Минфин ФРГ заявил, что двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия намерена продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. В частности, глава немецкого правительства отметил, что на будущий год запланировано около 4 миллиардов евро для Украины.

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Автор: 

Германия (6927) помощь (7760) Боррель Жозеп (784)


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Викликає велике занепокоєння

Не бреши.
По твоїй пиці видно, що тобі абсолютно погуй!
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23.08.2024 16:27 Ответить
Они испытуют ВНУТРЕННЮЮ ТРЕВОГУ
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23.08.2024 17:09 Ответить
Баранєль, главное шоб зарплатка капала, да?
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23.08.2024 16:33 Ответить
занепокоюнню занепокоєнних занепопокоєннями занепокоєнців немає меж...
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23.08.2024 16:36 Ответить
ніфігову котлету путлєр заслав мабуть....
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23.08.2024 16:38 Ответить
 
 