Шольц в очередной раз заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину
Германия намерена продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.
Об этом в интервью телеканалу Sat.1 заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ.
Шольц опровергал сообщения СМИ о якобы планах ФРГ в будущем сократить объемы помощи Украине.
Политик подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину как надежного партнера.
В частности, канцлер отметил, что на будущий год запланировано около 4 миллиардов евро для Украины. По словам Шольца, это "самая большая сумма, которую любая страна в Европе выделила на поддержку Украины".
К слову, накануне в правительстве ФРГ опровергли слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом.
Напомним, что ранее немецкие СМИ сообщили, что со следующего года ФРГ может сократить военную помощь Вооруженным силам Украины вдвое, а с 2027 - в десять раз.
В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными.
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