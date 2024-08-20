Шольц в очередной раз заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину

Германия намерена продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Об этом в интервью телеканалу Sat.1 заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ.

Шольц опровергал сообщения СМИ о якобы планах ФРГ в будущем сократить объемы помощи Украине.

Политик подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину как надежного партнера.

В частности, канцлер отметил, что на будущий год запланировано около 4 миллиардов евро для Украины. По словам Шольца, это "самая большая сумма, которую любая страна в Европе выделила на поддержку Украины".

К слову, накануне в правительстве ФРГ опровергли слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом.

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Напомним, что ранее немецкие СМИ сообщили, что со следующего года ФРГ может сократить военную помощь Вооруженным силам Украины вдвое, а с 2027 - в десять раз.

В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными.

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