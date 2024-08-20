Каспаров через Bild обратился к Шольцу: "Отдайте Украине военную помощь, в которой она действительно нуждается"

Российский оппозиционер Гарри Каспаров купил в таблоиде Bild страницу и разместил там объявление с призывом предоставить Киеву военную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Объявление оформлено в виде фото, изображающего пожилую женщину на свежей могиле. Вокруг нее на кладбище - много украинских флагов.

"Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа немецкие СМИ сообщили, что со следующего года ФРГ может сократить военную помощь Вооруженным силам Украины вдвое, а с 2027 - в десять раз. Ссылаясь на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера министру обороны Борису Писториусу, сообщалось, что из-за мер экономии, принимаемых минфином, текущее бюджетное планирование не предусматривает выделение новых средств на финансовую поддержку Украины, тогда как уже утвержденная помощь будет предоставлена.

Впоследствии правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом.

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