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Новости Война
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Каспаров через Bild обратился к Шольцу: "Отдайте Украине военную помощь, в которой она действительно нуждается"

Российский оппозиционер Гарри Каспаров купил в таблоиде Bild страницу и разместил там объявление с призывом предоставить Киеву военную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Объявление оформлено в виде фото, изображающего пожилую женщину на свежей могиле. Вокруг нее на кладбище - много украинских флагов.

Каспаров викупив сторінку Bild та оприлюднив заклик про допомогу Україні

"Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа немецкие СМИ сообщили, что со следующего года ФРГ может сократить военную помощь Вооруженным силам Украины вдвое, а с 2027 - в десять раз. Ссылаясь на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера министру обороны Борису Писториусу, сообщалось, что из-за мер экономии, принимаемых минфином, текущее бюджетное планирование не предусматривает выделение новых средств на финансовую поддержку Украины, тогда как уже утвержденная помощь будет предоставлена.

Впоследствии правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом.

Также читайте: Мы должны поддерживать Украину, чтобы не дать России победить и одновременно думать о перспективах мира, - Шольц

Автор: 

Германия (6939) Каспаров Гарри (72) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+18
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20.08.2024 09:33
+5
Двуяке відчуття. За які ресурси Україна веде війну на Курщині? Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі, Кринки та і Харків, бо довести ворога до Вовчанськ, плануючи Курськ, дивна стратегія. Час покаже,а ось донори працюють,поки слуги пишуть про " мораль " в ЗСУ
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20.08.2024 09:31
+4
"Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі"

хто чекав, де чекав? русня з КАБами чикала? в оце повірю. Під Роботино тогоріч вони нас теж чекали.
Саме тому цього разу наші прийшли там де ніхто не чекав.
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20.08.2024 10:11
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Ну,звернувся і що?
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20.08.2024 09:31 Ответить
Нічого.
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20.08.2024 09:40 Ответить
Двуяке відчуття. За які ресурси Україна веде війну на Курщині? Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі, Кринки та і Харків, бо довести ворога до Вовчанськ, плануючи Курськ, дивна стратегія. Час покаже,а ось донори працюють,поки слуги пишуть про " мораль " в ЗСУ
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20.08.2024 09:31 Ответить
"Ті десять тисяч елітних резервів чекали на Донбасі"

хто чекав, де чекав? русня з КАБами чикала? в оце повірю. Під Роботино тогоріч вони нас теж чекали.
Саме тому цього разу наші прийшли там де ніхто не чекав.
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20.08.2024 10:11 Ответить
А як же Роботине?! Про що ми? Невже Україна це курськ,а не Роботине, Нью-Йорк, Вовчанськ, чи заради амбіцій рахування кв. Метрів Курщини потрібно втрачати км в Україні. Доведіть що це має сенс, на сьогодні нажаль без відчутного результату, бомбили з Курськ і окупованого Запоріжжя
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20.08.2024 10:17 Ответить
"Невже Україна це курськ,а не Роботине,"

Україна зараз - це люди, перш за все. А не Роботине чи ще якийсь мухосранськ за який русня хоче змусити нас класти батальйон за батальйоном.
Ми так не виграємо, а якщо ми не виграємо - ніяки території значення вже не матимумуть.
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27.08.2024 11:25 Ответить
Довго думав.
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20.08.2024 09:32 Ответить
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20.08.2024 09:33 Ответить
Мені здається Німеччина дає все що є. Йому треба було звернутися до США. Німців все штовхають в обличчя, а вони ********* і дякують. Ось і результат.
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20.08.2024 09:44 Ответить
https://x.com/trostyan2020 Trostyan2020

США: Україна бий росіян ось тобі ракети

ЗЕ: так а дозвіл?

США: та дозволяем

ЗЕ..........

США: то чому ви не б'єте по РФ нашими ракетами?

ЗЕ: так дозволяєте, да?

США: так звісно бий чого чекаєш?

ЗЕ: .........

США: не бачимо ударів

ЗЕ: так а дозвіл даєте?

США: -> рука/лице
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20.08.2024 09:55 Ответить
США заперечили, що блокують використання Україною Storm Shadow для ударів по росії.
Співрозмовник видання заявив, що Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по Росії, що вимагатиме використання деяких систем американського виробництва.

У матеріалі The Telegraph йдеться, що будь-яке використання Україною цих ракет вимагатиме згоди не лише Великої Британії та Франції, які спільно їх розробляли, а також США.
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20.08.2024 10:05 Ответить
От дійсно, США яким боком там? То не їх ракети...
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20.08.2024 10:08 Ответить
Не їхні, французько-британські.
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20.08.2024 10:10 Ответить
До чого ці казки

Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. - Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому.

Якби вдарили нам б зупинили допомогу на другий день, як було коли Патріотом збили орківські літаки і вертоліт
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20.08.2024 10:07 Ответить
Хто виробляє Storm Shadow?
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20.08.2024 10:11 Ответить
Британці і французи теж нам не дозволяли.
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20.08.2024 10:13 Ответить
Не треба всюди приплітати США. Вони мають відповідати за СВОЇ дії.
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20.08.2024 10:14 Ответить
В Британії слідкують за штатами, там лиш прем'єр висловився що можна а потім пішли спростування від уряду що це не офіційна політика а особиста думку...

і що вони забороняють використовувати ракети по території раші, а ще пізніше пішли новини що їм штати не дають дозволу тому що там їх технології використані
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20.08.2024 10:19 Ответить
Я показала іншу новину про те, що США не накладали заборону на використання зброї, виробленої не в США.
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20.08.2024 10:21 Ответить
Ну британці говорять що їм штати заборонили давати дозвіл, хоча як на мене то це їх внутрішня політика.... а які ще країни готові продати нам крилаті або балістичні ракети? В Франції також змінилась політика після виборів...

Та і нагадаю вам політику адміністрації при ударах по орківських НПЗ коли вони були проти тому що це підніме інфляцію в штатах а вони хочуть понизити ставку щоб перед виборами росли ринки
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20.08.2024 10:35 Ответить
Дуже багато накидів на США, в тому числі і з ОПи.
Тут також США забороняють українській владі викупити і поставити в ЗСУ НАШІ снаряди?

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20.08.2024 10:24 Ответить
Там кооперація. Достатньо щоб якийсь мікрочіп був виготовлений у них.
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20.08.2024 10:39 Ответить
Тогда бы все спрашивали разрешения у Тайваня, 60% чипов производят там.
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20.08.2024 11:17 Ответить
Там електрона система наведення. Якщо координати заборонені виробником, туди бити не вдасться.
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20.08.2024 10:22 Ответить
Так, Німеччина яка навіть 10 бригад бундесверу озброїти не може - зараз візьме і завалить зброєю.
До речі, Каспаров може вступити в ЗСУ і воювати із своїми громадянами, а не тільки закликати інших воювати.
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20.08.2024 10:32 Ответить
Тому що німці зараз всі кошти витрачають на оновлення авіації та крилаті ракети яких уже 10 років назад у них було 600 шт це коли їх витрати на озброєння були в рази менші

В НАТО інша доктрина війни, вони не збираються воювати м'ясом а перше це здобути перевагу в повітрі та подавити вороже ППО.... для цього до прикладу в штатах є 2600 літаків
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20.08.2024 10:38 Ответить
цього разу нас на край прірви завели сша і англія, які нас роззброїли за пусті обіцянки.
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21.08.2024 02:30 Ответить
 
 