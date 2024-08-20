Каспаров через Bild обратился к Шольцу: "Отдайте Украине военную помощь, в которой она действительно нуждается"
Российский оппозиционер Гарри Каспаров купил в таблоиде Bild страницу и разместил там объявление с призывом предоставить Киеву военную помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Объявление оформлено в виде фото, изображающего пожилую женщину на свежей могиле. Вокруг нее на кладбище - много украинских флагов.
"Германия однажды завела мир на край пропасти. Канцлер Шольц, не дайте этому повториться. Предоставьте Украине ту военную помощь, в которой она действительно нуждается", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 августа немецкие СМИ сообщили, что со следующего года ФРГ может сократить военную помощь Вооруженным силам Украины вдвое, а с 2027 - в десять раз. Ссылаясь на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера министру обороны Борису Писториусу, сообщалось, что из-за мер экономии, принимаемых минфином, текущее бюджетное планирование не предусматривает выделение новых средств на финансовую поддержку Украины, тогда как уже утвержденная помощь будет предоставлена.
Впоследствии правительство Германии опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом.
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хто чекав, де чекав? русня з КАБами чикала? в оце повірю. Під Роботино тогоріч вони нас теж чекали.
Саме тому цього разу наші прийшли там де ніхто не чекав.
Україна зараз - це люди, перш за все. А не Роботине чи ще якийсь мухосранськ за який русня хоче змусити нас класти батальйон за батальйоном.
Ми так не виграємо, а якщо ми не виграємо - ніяки території значення вже не матимумуть.
США: Україна бий росіян ось тобі ракети
ЗЕ: так а дозвіл?
США: та дозволяем
ЗЕ..........
США: то чому ви не б'єте по РФ нашими ракетами?
ЗЕ: так дозволяєте, да?
США: так звісно бий чого чекаєш?
ЗЕ: .........
США: не бачимо ударів
ЗЕ: так а дозвіл даєте?
США: -> рука/лице
Співрозмовник видання заявив, що Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по Росії, що вимагатиме використання деяких систем американського виробництва.
У матеріалі The Telegraph йдеться, що будь-яке використання Україною цих ракет вимагатиме згоди не лише Великої Британії та Франції, які спільно їх розробляли, а також США.
Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів. - Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього", - зазначила речниця Білого дому.
Якби вдарили нам б зупинили допомогу на другий день, як було коли Патріотом збили орківські літаки і вертоліт
і що вони забороняють використовувати ракети по території раші, а ще пізніше пішли новини що їм штати не дають дозволу тому що там їх технології використані
Та і нагадаю вам політику адміністрації при ударах по орківських НПЗ коли вони були проти тому що це підніме інфляцію в штатах а вони хочуть понизити ставку щоб перед виборами росли ринки
Тут також США забороняють українській владі викупити і поставити в ЗСУ НАШІ снаряди?
До речі, Каспаров може вступити в ЗСУ і воювати із своїми громадянами, а не тільки закликати інших воювати.
В НАТО інша доктрина війни, вони не збираються воювати м'ясом а перше це здобути перевагу в повітрі та подавити вороже ППО.... для цього до прикладу в штатах є 2600 літаків