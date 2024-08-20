Мы должны поддерживать Украину, чтобы не дать России победить и одновременно думать о перспективах мира, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что одновременно с продолжением помощи Украине стоит думать о перспективах мира.

Об этом он сказал во время встречи с жителями Бремена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы должны поддерживать Украину, чтобы она могла защититься, чтобы Россия не могла победить. Но в то же время мы должны думать о перспективах мира", - заявил Шольц.

Он добавил, что мировое сообщество создает условия для этого - это встречи в Копенгагене, Джидде, Валетте, Саммит мира в Швейцарии и тому подобное. Глава немецкого правительства отметил, что он и Президент Украины Владимир Зеленский придерживаются одного мнения относительно того, что на следующей конференции должна присутствовать и Россия.

При этом Шольц предостерег, что нельзя допустить такого, чтобы после определенных договоренностей российские войска смогли перегруппироваться и начать заново, а у украинцев, возможно, не будет сил поставить заслон.

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Мир не наступит только потому, что Украине перестанут предоставлять оружие, отметил канцлер. "Тогда Украине конец. Так не пойдет", - подчеркнул он.

По мнению немецкого лидера, заявления Путина, который требует для начала мирных переговоров, чтобы Украина не только отказалась от временно оккупированных РФ территорий, но и отдала другие, свидетельствуют о его истинных намерениях.

"Это нечестно. И эту нечестность все заметили еще до войны", - сказал Шольц, вспомнив свой визит в Москву перед началом полномасштабной российской агрессии. Тогда он обсудил с Путиным возможное членство Украины в НАТО и заявил, что это не может стать реальностью в ближайшие 30 лет, к тому же Альянс не собирается размещать на территории Украины свои ракеты.

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"Я сказал ему: никто не собирается размещать в Украине ракеты, которые могут достичь Москвы", - рассказал канцлер. Поэтому, отметил Шольц, эту войну Путин давно готовил, и его не занимали причины, он просто хотел завоеваний.

Шольц добавил, что "днем и ночью" думает о том, как достичь завершения войны в Украине.

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