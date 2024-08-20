Ми маємо підтримувати Україну, щоб не дати Росії перемогти та водночас думати про перспективи миру, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що водночас з продовженням допомоги Україні варто думати про перспективи миру.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Бремена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми маємо підтримувати Україну, щоб вона могла захиститися, щоб Росія не могла перемогти. Але водночас ми маємо думати про перспективи миру", - заявив Шольц.

Він додав, що світова спільнота створює умови для цього – це зустрічі в Копенгагені, Джидді, Валетті, Саміт миру у Швейцарії тощо. Глава німецького уряду зауважив, що він і Президент України Володимир Зеленський дотримуються однієї думки стосовно того, що на наступній конференції має бути присутня і Росія.

При цьому Шольц застеріг, що не можна допустити такого, аби після певних домовленостей російські війська змогли перегрупуватися та почати заново, а в українців, можливо, не буде сил поставити заслін.

Читайте: Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: канцлер Німеччини Шольц особисто зустрів звільнених

Мир не настане тільки тому, що Україні перестануть надавати зброю, зазначив канцлер. "Тоді Україні кінець. Так не піде", - підкреслив він.

На думку німецького лідера, заяви Путіна, який вимагає для початку мирних переговорів, щоб Україна не лише відмовилась від тимчасово окупованих РФ територій, а й віддала інші, свідчать про його справжні наміри.

"Це нечесно. І цю нечесність усі помітили ще до війни", - сказав Шольц, згадавши свій візит у Москву перед початком повномасштабної російської агресії. Тоді він обговорив з Путіним можливе членство України в НАТО та заявив, що це не може стати реальністю у найближчі 30 років, до того ж Альянс не збирається розміщати на території України свої ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втратила пораненими та вбитими понад 350 тисяч військових, - Шольц

"Я сказав йому: ніхто не збирається розміщати в Україні ракети, які можуть досягти Москви", - розповів канцлер. Тож, зауважив Шольц, цю війну Путін давно готував, і його не займали причини, він просто хотів завоювань.

Шольц додав, що "вдень і вночі" думає про те, як досягти завершення війни в Україні.

Читайте також: Шольц назвав підтримку України питанням історичної відповідальності Німеччини