Шольц назвав підтримку України питанням історичної відповідальності Німеччини

Підтримка України - це питання історичної відповідальності Німеччини.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у своїй промові з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера в суботу, 20 липня, пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц заявив, що з огляду на власну історію Німеччина повинна міцно стояти на боці демократії та на боці України, яка за неї бореться сьогодні. У своїй промові політик також згадав про мужність українського народу у боротьбі проти повномасштабної агресії РФ.

"З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які більше двох років чинять опір злочинній російській агресивній війні", - сказав Шольц.

Читайте також: Путін не повинен перемогти у війні проти України, - Шольц

Згадуючи про диктатора РФ Володимира Путіна, Шольц сказав, що нині триває війна, "якою російські правителі відверто переслідують мету завоювання України і знищення її як суверенної країни - через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Очільник уряду ФРН також закликав німців до пильності у питанні захисту демократії.

"Демократія процвітає завдяки участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою та протистояння усім видам людиноненависництва та екстремізму. Ті, хто борються з нашою демократією, завжди зустрінуть наш рішучий опір", - додав Шольц.

Читайте також: Російський "тіньовий флот" треба посадити на ланцюг, - Шольц

Для довідки:

20 липня 1944 року офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом марно намагалися вбити нацистського диктатора Адольфа Гітлера за допомогою вибухівки і повалити націонал-соціалістичний режим. Гітлер вижив і продовжував розпочату Німеччиною війну ще понад дев'ять місяців.