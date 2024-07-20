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Новини Війна
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Шольц назвав підтримку України питанням історичної відповідальності Німеччини

Шольц назвав підтримку України питанням історичної відповідальності Німеччини

Підтримка України - це питання історичної відповідальності Німеччини.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у своїй промові з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера в суботу, 20 липня, пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц заявив, що з огляду на власну історію Німеччина повинна міцно стояти на боці демократії та на боці України, яка за неї бореться сьогодні. У своїй промові політик також згадав про мужність українського народу у боротьбі проти повномасштабної агресії РФ.

"З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які більше двох років чинять опір злочинній російській агресивній війні", - сказав Шольц.

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Згадуючи про диктатора РФ Володимира Путіна, Шольц сказав, що нині триває війна, "якою російські правителі відверто переслідують мету завоювання України і знищення її як суверенної країни - через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Очільник уряду ФРН також закликав німців до пильності у питанні захисту демократії.

"Демократія процвітає завдяки участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою та протистояння усім видам людиноненависництва та екстремізму. Ті, хто борються з нашою демократією, завжди зустрінуть наш рішучий опір", - додав Шольц.

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Для довідки:

20 липня 1944 року офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом марно намагалися вбити нацистського диктатора Адольфа Гітлера за допомогою вибухівки і повалити націонал-соціалістичний режим. Гітлер вижив і продовжував розпочату Німеччиною війну ще понад дев'ять місяців.

Автор: 

Німеччина (7312) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+1
тому ,Олаф ,яскравім підгрунтьям цей вімови стало б якщо мі додалі Украіні таурусі...
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20.07.2024 18:35
+1
Уже така заява ,дає надію вірити німцям ,здається шо німці не бояться визнавати, свої історичні помилки 🇺🇦❤🇩🇪
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20.07.2024 18:46
+1
Підтримка України - це питання історичної відповідальності .- лицемірний німецький брехун .У німців історична відповідальність перед куйлом у неприйнятті України в НАТО,ЩО Б захистити УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ.
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20.07.2024 18:46
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тому ,Олаф ,яскравім підгрунтьям цей вімови стало б якщо мі додалі Украіні таурусі...
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20.07.2024 18:35 Відповісти
Уже така заява ,дає надію вірити німцям ,здається шо німці не бояться визнавати, свої історичні помилки 🇺🇦❤🇩🇪
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20.07.2024 18:46 Відповісти
ми наші історічни помилкі визнаем в дуже херовій бік...
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20.07.2024 19:17 Відповісти
Підтримка України - це питання історичної відповідальності .- лицемірний німецький брехун .У німців історична відповідальність перед куйлом у неприйнятті України в НАТО,ЩО Б захистити УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ.
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20.07.2024 18:46 Відповісти
ага, заявляли, та заявляти будемо!
наступні вибори в європі, цепіздець євросоюзу!
лєвакі соціалісти популісти докерувались.
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20.07.2024 19:27 Відповісти
Ой, а шо случілась? Уже, чи ще нє?
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20.07.2024 19:29 Відповісти
Шольц лицемір.
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20.07.2024 19:34 Відповісти
Шольц - це продукт денацифікації.
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20.07.2024 19:36 Відповісти
Ого! исторической ответственностью даже кинул. Не от Брестского ли мира историчностью понесло? Тогда впечатлил. Таурусы бы дал---а история потом сложится и скоро забудется. А вот мы бы ракетки эти не забыли ли бы во век веков вам! Бздуны колбасоливерные!
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20.07.2024 20:29 Відповісти
гарно чеше. а на ділі:

- тримайте: музейні леопард1, розхідники для арти та ппо.

- тауруси - ні, удари по сосії - ні, в НАТО - ні, прикрити лавочку з товарами подвійного призначення - ні
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20.07.2024 21:04 Відповісти
Повзрослішав хлоп )
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20.07.2024 23:08 Відповісти
Німеччина, на відміну від США та Британії, не виступала гарантом територіальної цілістності України, але вигоди від роззброєння Україна вона отримала.
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21.07.2024 02:03 Відповісти
 
 