Путін не повинен перемогти у війні проти України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не має перемогти у війні проти України.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна може розраховувати на нашу солідарність. Путін не має розраховувати на те, що ця солідарність, ця підтримка ослабне – ані через фіскальні проблеми в окремих країнах, ані через те, що політична воля, можливо, не завжди є в наявності в рівному обсязі вид усіх країн… Путін не повинен перемогти в цій війні", - сказав він.

Також Шольц нагадав про консенсус на рівні G7 мобілізувати додатково 50 млрд доларів за рахунок використання доходів від заморожених російських активів

"Це буде дуже швидко узгоджено, цього року", - додав глава німецького уряду.

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