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Новини Війна
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Путін не повинен перемогти у війні проти України, - Шольц

Шольц заявив, що Путін не має перемогти у війні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не має перемогти у війні проти України.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна може розраховувати на нашу солідарність. Путін не має розраховувати на те, що ця солідарність, ця підтримка ослабне – ані через фіскальні проблеми в окремих країнах, ані через те, що політична воля, можливо, не завжди є в наявності в рівному обсязі вид усіх країн… Путін не повинен перемогти в цій війні", - сказав він.

Також Шольц нагадав про консенсус на рівні G7 мобілізувати додатково 50 млрд доларів за рахунок використання доходів від заморожених російських активів

"Це буде дуже швидко узгоджено, цього року", - додав глава німецького уряду.

Читайте: Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7483) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+2
Но и проиграть не должен? А значит ничья? Да, Олаф? А шо такое ничья тода?
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05.07.2024 14:17 Відповісти
+2
Пішов ти *****, кастрований канцлере! Рейхсканцлер Адольф Гітлер перевертається у домовині від таких діянь своїх послідовників - канцлерів і канцлерш.
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05.07.2024 14:25 Відповісти
+1
Дойшло ,через 10 років ?
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05.07.2024 14:17 Відповісти
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Но и проиграть не должен? А значит ничья? Да, Олаф? А шо такое ничья тода?
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05.07.2024 14:17 Відповісти
нічья - це розірвана на шматки срака на німецький прапор.
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05.07.2024 14:25 Відповісти
Дойшло ,через 10 років ?
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05.07.2024 14:17 Відповісти
Шашлычник,агент козырь и агент сивковича имеют другие планы.
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05.07.2024 14:20 Відповісти
... Але й програти не повинен - закінчуй думку. Ви так намагалися увесь час недопустити поразки паРаші, що тепер, коли на горизонті замаячив привид "справєдлівого міра" для України, ви руки заламуєте.
Раніше треба було стратегічно думати. В нас був шанс ********* кацапів у 22 році, а Захід його прогавив, бо "ескалація".
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05.07.2024 14:21 Відповісти
Пішов ти *****, кастрований канцлере! Рейхсканцлер Адольф Гітлер перевертається у домовині від таких діянь своїх послідовників - канцлерів і канцлерш.
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05.07.2024 14:25 Відповісти
Шольц починає радувати. Вже пуйло не має перемогти. А є такі наші партнери, які говорять та ************ нас до переговорів.
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05.07.2024 14:25 Відповісти
Пам'ять дідів , ска .
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05.07.2024 14:32 Відповісти
Так де тауерси? Де танки? Де арта?
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05.07.2024 15:09 Відповісти
"Путін не повинен перемогти у війні проти України, - Шольц = дай ракеты, Шольц!
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05.07.2024 17:38 Відповісти
 
 