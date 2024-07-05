Путин не должен победить в войне против Украины, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не должен победить в войне против Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Украина может рассчитывать на нашу солидарность. Путин не должен рассчитывать на то, что эта солидарность, эта поддержка ослабнет - ни из-за фискальных проблем в отдельных странах, ни из-за того, что политическая воля, возможно, не всегда есть в наличии в равном объеме вид всех стран... Путин не должен победить в этой войне", - сказал он.
Также Шольц напомнил о консенсусе на уровне G7 мобилизовать дополнительно 50 млрд долларов за счет использования доходов от замороженных российских активов
"Это будет очень быстро согласовано, в этом году", - добавил глава немецкого правительства.
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Раніше треба було стратегічно думати. В нас був шанс ********* кацапів у 22 році, а Захід його прогавив, бо "ескалація".