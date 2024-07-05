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Новости Война
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Путин не должен победить в войне против Украины, - Шольц

Шольц заявив, що Путін не має перемогти у війні

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не должен победить в войне против Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина может рассчитывать на нашу солидарность. Путин не должен рассчитывать на то, что эта солидарность, эта поддержка ослабнет - ни из-за фискальных проблем в отдельных странах, ни из-за того, что политическая воля, возможно, не всегда есть в наличии в равном объеме вид всех стран... Путин не должен победить в этой войне", - сказал он.

Также Шольц напомнил о консенсусе на уровне G7 мобилизовать дополнительно 50 млрд долларов за счет использования доходов от замороженных российских активов

"Это будет очень быстро согласовано, в этом году", - добавил глава немецкого правительства.

Читайте также: Германия не поддержит прекращение огня, которое преследует цель капитуляции Украины, - Шольц

Автор: 

Германия (7070) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+2
Но и проиграть не должен? А значит ничья? Да, Олаф? А шо такое ничья тода?
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05.07.2024 14:17 Ответить
+2
Пішов ти *****, кастрований канцлере! Рейхсканцлер Адольф Гітлер перевертається у домовині від таких діянь своїх послідовників - канцлерів і канцлерш.
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05.07.2024 14:25 Ответить
+1
Дойшло ,через 10 років ?
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05.07.2024 14:17 Ответить
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Но и проиграть не должен? А значит ничья? Да, Олаф? А шо такое ничья тода?
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05.07.2024 14:17 Ответить
нічья - це розірвана на шматки срака на німецький прапор.
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05.07.2024 14:25 Ответить
Дойшло ,через 10 років ?
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05.07.2024 14:17 Ответить
Шашлычник,агент козырь и агент сивковича имеют другие планы.
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05.07.2024 14:20 Ответить
... Але й програти не повинен - закінчуй думку. Ви так намагалися увесь час недопустити поразки паРаші, що тепер, коли на горизонті замаячив привид "справєдлівого міра" для України, ви руки заламуєте.
Раніше треба було стратегічно думати. В нас був шанс ********* кацапів у 22 році, а Захід його прогавив, бо "ескалація".
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05.07.2024 14:21 Ответить
Пішов ти *****, кастрований канцлере! Рейхсканцлер Адольф Гітлер перевертається у домовині від таких діянь своїх послідовників - канцлерів і канцлерш.
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05.07.2024 14:25 Ответить
Шольц починає радувати. Вже пуйло не має перемогти. А є такі наші партнери, які говорять та ************ нас до переговорів.
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05.07.2024 14:25 Ответить
Пам'ять дідів , ска .
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05.07.2024 14:32 Ответить
Так де тауерси? Де танки? Де арта?
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05.07.2024 15:09 Ответить
"Путін не повинен перемогти у війні проти України, - Шольц = дай ракеты, Шольц!
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05.07.2024 17:38 Ответить
 
 