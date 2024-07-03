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Новини Війна
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Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц

Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц

Берлін не підтримає таке припинення вогню, яке матиме на меті капітуляцію України.

Про це під час урядових слухань у Бундестазі заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише ASB Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

Під час слухань, зокрема йшлося і про війну в Україні. Депутатка від Лівої партії Гезіне Лотш запитала у канцлера, коли може бути досягнуто припинення вогню між Україною та РФ.

"На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України - це те, що ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", - заявив очільник німецького уряду.

Шольц нагадав нещодавню пропозицію керманича РФ Володимира Путіна для припинення вогню. 

За словами канцлера Німеччини, це показує, "наскільки цинічно там мислять, і що російський лідер не має наміру припиняти свою загарбницьку війну".

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"Путін говорить лише про мирні переговори для продовження війни. Ми не потерпимо цього", - додав Шольц.

Як відомо, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.

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Автор: 

Німеччина (7475) путін володимир (24103) перемир’я (993) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
Пане Шольц! З усією повагою та подякою, а Ви - КОЗАК!
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03.07.2024 17:08 Відповісти
+8
ніхто не хоче вибачитися за "ліверку"?
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03.07.2024 17:14 Відповісти
+7
Слова не мальчика, но мужа…

Доречі, не забудь додати Тауруси, Шольц.
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03.07.2024 17:27 Відповісти
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03.07.2024 17:07 Відповісти
Піду дивитись фільм "Слова"....
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03.07.2024 17:07 Відповісти
Слова не мальчика, но мужа…

Доречі, не забудь додати Тауруси, Шольц.
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03.07.2024 17:27 Відповісти
Пане Шольц! З усією повагою та подякою, а Ви - КОЗАК!
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03.07.2024 17:08 Відповісти
на словах...або вже таурус давай з усіма дозволами
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03.07.2024 17:22 Відповісти
Норм Бундес дає: і по грошах, і по БК, і по залізяччю, а із TAURUS - дотиснемо
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03.07.2024 17:24 Відповісти
дотискуйте там, вся надія на таких, як ви, козаків
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03.07.2024 23:00 Відповісти
Виробництва снярядів запущено, держконтракти підписано - все, "Боржомі" пити пізно !
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03.07.2024 17:14 Відповісти
треба ще трошки почекати.
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03.07.2024 17:29 Відповісти
ніхто не хоче вибачитися за "ліверку"?
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03.07.2024 17:14 Відповісти
Украiна воювала разом з росией проти нiмеччини, та з нiмеччиною проти росii. Ми популярнi!
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03.07.2024 17:34 Відповісти
То таке. Он поляки примудрились воювати одночасно проти Німеччини та СРСР, у складі якого були Росія, Україна та ще 13 республік.
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03.07.2024 18:41 Відповісти
Тауруси летять, пуйло тремтить...
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03.07.2024 17:48 Відповісти
Таурусам бути !

Шольца убедили передать ракеты «Таурус» Украине. Они будут отправлены в ближайшее время. Это не пойдет на пользу стране. Шольц представляет интересы США и Украины, а не Германии, - об этом заявила депутатка Бундестага Сара Вагенкнехт.
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03.07.2024 17:54 Відповісти
Чекаемо Тауруси другий рік…

Може і дасть… колись… може і Україні…

Все залежить від ЗСУ - якщо Україна почне перемагати тоді звісно дасть.
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03.07.2024 18:08 Відповісти
Это где такие новости?

Если это один человек, то 2 дня назад
"Сара Вагенкнехт создала новую партию - новая политическая сила выступает за «нормализацию» отношений с Кремлем"
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03.07.2024 18:20 Відповісти
🇩🇪❤🇺🇦👍
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03.07.2024 18:22 Відповісти
Щось вже не тільки про перемогу не заїкаються, а все частіше про капітуляцію згадують. Вікно Овертона?
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03.07.2024 18:57 Відповісти
Абсолютно правильно підмітили - вже пішли вкиди , про мир . Сьогдній чергови злив через Гордона - про план перемир'я . Випадковість ? Ні професійна робота по підготовці мас.
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03.07.2024 19:19 Відповісти
Війська не сприймуть миру якщо влада хоч пукне в сторону миру військові зроблять держ переворот
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03.07.2024 19:44 Відповісти
Ви про яких саме військових? *про тих що на передку третій рік сидять без будь якого розуміння, коли буде демобілізація і які третій рік не бачать жінок та дітей?
Ви впевнені, що ці будуть робити переворот?
Чи ви про штабних та тилових? Так ті не здатні
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03.07.2024 20:23 Відповісти
Війська проковтнули зняття Залужного, узурпацію влади Єрмаком, проковтнуть і "справедливий мир.
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03.07.2024 23:23 Відповісти
Не хочу розвіювати ілюзії патріотів , але є моменти:

Чогось більшість подумала , що слова Шольца " Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України " - це про те , що він прагне ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ .

Але скоріше за все Шольц говорить про те, що він підтримує ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ ,ЯКЕ НЕ ПРИВЕДЕ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ України .

ЧОМУ ?

ВІДПОВІДЬ ПРОСТА - ХЗАХІД ДАЄ ДОСТАТЬНО ЗБРОЇ ,ЩОБ НЕ ПРОГРАТИ ,АЛЕ НЕ ДОСТАТНЬО ,ЩОБ ПЕРМОГТИ
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03.07.2024 19:18 Відповісти
І шо? Зєрмачня домовиться, і питати не буде.
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03.07.2024 20:59 Відповісти
А Крим?
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03.07.2024 21:45 Відповісти
А якже саміт дЄрьмачатини з очком хйла?
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03.07.2024 22:13 Відповісти
Шольц, як почув яка темрява нависає над Меркель, одразу став нормальним!!! І таке буває!!!
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03.07.2024 22:28 Відповісти
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03.07.2024 22:49 Відповісти
 
 