Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц

Берлін не підтримає таке припинення вогню, яке матиме на меті капітуляцію України.

Про це під час урядових слухань у Бундестазі заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише ASB Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

Під час слухань, зокрема йшлося і про війну в Україні. Депутатка від Лівої партії Гезіне Лотш запитала у канцлера, коли може бути досягнуто припинення вогню між Україною та РФ.

"На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України - це те, що ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", - заявив очільник німецького уряду.

Шольц нагадав нещодавню пропозицію керманича РФ Володимира Путіна для припинення вогню.

За словами канцлера Німеччини, це показує, "наскільки цинічно там мислять, і що російський лідер не має наміру припиняти свою загарбницьку війну".

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"Путін говорить лише про мирні переговори для продовження війни. Ми не потерпимо цього", - додав Шольц.

Як відомо, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.

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