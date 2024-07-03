Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України, - Шольц
Берлін не підтримає таке припинення вогню, яке матиме на меті капітуляцію України.
Про це під час урядових слухань у Бундестазі заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише ASB Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
Під час слухань, зокрема йшлося і про війну в Україні. Депутатка від Лівої партії Гезіне Лотш запитала у канцлера, коли може бути досягнуто припинення вогню між Україною та РФ.
"На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України - це те, що ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", - заявив очільник німецького уряду.
Шольц нагадав нещодавню пропозицію керманича РФ Володимира Путіна для припинення вогню.
За словами канцлера Німеччини, це показує, "наскільки цинічно там мислять, і що російський лідер не має наміру припиняти свою загарбницьку війну".
"Путін говорить лише про мирні переговори для продовження війни. Ми не потерпимо цього", - додав Шольц.
Як відомо, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін знову заявив, що нібито "готовий до мирних перемовин", але для цього вимагає від України вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від наміру вступити до НАТО.
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Доречі, не забудь додати Тауруси, Шольц.
Шольца убедили передать ракеты «Таурус» Украине. Они будут отправлены в ближайшее время. Это не пойдет на пользу стране. Шольц представляет интересы США и Украины, а не Германии, - об этом заявила депутатка Бундестага Сара Вагенкнехт.
Може і дасть… колись… може і Україні…
Все залежить від ЗСУ - якщо Україна почне перемагати тоді звісно дасть.
Если это один человек, то 2 дня назад
"Сара Вагенкнехт создала новую партию - новая политическая сила выступает за «нормализацию» отношений с Кремлем"
Ви впевнені, що ці будуть робити переворот?
Чи ви про штабних та тилових? Так ті не здатні
Чогось більшість подумала , що слова Шольца " Німеччина не підтримає припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України " - це про те , що він прагне ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ .
Але скоріше за все Шольц говорить про те, що він підтримує ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ ,ЯКЕ НЕ ПРИВЕДЕ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ України .
ЧОМУ ?
ВІДПОВІДЬ ПРОСТА - ХЗАХІД ДАЄ ДОСТАТЬНО ЗБРОЇ ,ЩОБ НЕ ПРОГРАТИ ,АЛЕ НЕ ДОСТАТНЬО ,ЩОБ ПЕРМОГТИ