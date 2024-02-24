Мелоні: Плутати поняття "мир" з "капітуляцією" України є лицемірством
Італія вважає лицемірством, коли під словом "мир" мають на увазі капітуляцію України, і ніколи не поділятиме такого підходу.
Про це заявила Прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо надавати безпекову підтримку Україні, тому що я завжди вважала справедливим право її народу захищати себе. Це обов’язково передбачає і військову підтримку. Тому що плутати таке широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як дехто робить, це лицемірний підхід, який ми ніколи не поділятимемо", - сказала Мелоні.
Вона додала, що потрібен всеохопний підхід, який допоможе Україні впевнено дивитися в майбутнє. Прем’єрка Італії уточнила, що має на увазі співпрацю в галузі промисловості, економічній сфері, критичній та енергетичній інфраструктурі та надання гуманітарної підтримки.
Мелоні також акцентувала, сьогоднішнім підписанням безпекової угоди Італія підтверджує, що продовжуватиме забезпечувати підтримку свободи та незалежності України, проти якої було здійснено агресію.
"Ми також готові відігравати провідну роль у відбудові України. Ми робитимемо це під час головування у Групі семи, а також коли прийматимемо Конференцію з відбудови України у 2025 році. Тому що говорити про відбудову - означає робити ставку на перемогу України і на її мирне, вільне, європейське майбутнє", - наголосила Прем’єр-міністр Італії.
Будь ласка, зачекайте...
Та він у нас постійно плутає "мир" з "вей із мир"!
)))
що ефективно слідкуватиме за діями влади.
Ефективно - це так, щоб його реакції боялись.
Для найвеличнішої янетряпки ці слова - набір незрозумілих букафф, а от дєрьмаку - серпом по 17грн...
До речі! А куди воно здриснуло, що не видко й не чутно?
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт?
- нужно просто пєрістать стрілять.
- хуже нє будєт, вам панравится.
- я вам нічєво нє должен..
- сайтісь пасєрєдінє..
- аружиє убірітє, я-ні-лох..
- рузкіє тоже люді.. ми адінарот..
- Казали: " буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна.." Дивіться.. - нічого не сталося.
Дякую. Дуже дякую..