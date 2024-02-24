УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4833 відвідувача онлайн
Новини
4 011 15
перемовини (2717) перемир'я (814) Джорджа Мелоні (109)

Мелоні: Плутати поняття "мир" з "капітуляцією" України є лицемірством

Прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент України Володимир Зеленський, Київ 24 лютого 2024 року

Італія вважає лицемірством, коли під словом "мир" мають на увазі капітуляцію України, і ніколи не поділятиме такого підходу.

Про це заявила Прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо надавати безпекову підтримку Україні, тому що я завжди вважала справедливим право її народу захищати себе. Це обов’язково передбачає і військову підтримку. Тому що плутати таке широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як дехто робить, це лицемірний підхід, який ми ніколи не поділятимемо", - сказала Мелоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Італія підписали безпекову угоду. ВIДЕО

Вона додала, що потрібен всеохопний підхід, який допоможе Україні впевнено дивитися в майбутнє. Прем’єрка Італії уточнила, що має на увазі співпрацю в галузі промисловості, економічній сфері, критичній та енергетичній інфраструктурі та надання гуманітарної підтримки.

Мелоні також акцентувала, сьогоднішнім підписанням безпекової угоди Італія підтверджує, що продовжуватиме забезпечувати підтримку свободи та незалежності України, проти якої було здійснено агресію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 730 днів українці показують світу, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися, - Мелоні

"Ми також готові відігравати провідну роль у відбудові України. Ми робитимемо це під час головування у Групі семи, а також коли прийматимемо Конференцію з відбудови України у 2025 році. Тому що говорити про відбудову - означає робити ставку на перемогу України і на її мирне, вільне, європейське майбутнє", - наголосила Прем’єр-міністр Італії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
За останні 20 років це один з найадекватніших прем'єр-міністрів в Італії особливо якщо порівнювати з Берлусконі.
показати весь коментар
24.02.2024 20:55
+7
Пані Мелоні дякуємо за підтримку і розуміння ,але на жаль ті хто очолює українську владу цього не розуміють.
показати весь коментар
24.02.2024 20:49
+5
Це політик, який називає речі своїми іменами, на відміну від китайських товаріщєй.
показати весь коментар
24.02.2024 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плутати поняття "мир" з "капітуляцією" України є лицемірством

Та він у нас постійно плутає "мир" з "вей із мир"!
)))
показати весь коментар
24.02.2024 20:40 Відповісти
Потужно! Зєлєнскій в шоці і в ступорі! Не чекав такого.
показати весь коментар
24.02.2024 20:42 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
25.02.2024 00:07 Відповісти
Коли допомагатимете з відбудовою, підкажіть, як розбудувати народний рух,
що ефективно слідкуватиме за діями влади.
Ефективно - це так, щоб його реакції боялись.
показати весь коментар
24.02.2024 20:45 Відповісти
Ніколи не треба рівняти хер із пальцем -- сказала Мелоні -- / вільнии переклад/
показати весь коментар
24.02.2024 20:47 Відповісти
Пані Мелоні дякуємо за підтримку і розуміння ,але на жаль ті хто очолює українську владу цього не розуміють.
показати весь коментар
24.02.2024 20:49 Відповісти
За останні 20 років це один з найадекватніших прем'єр-міністрів в Італії особливо якщо порівнювати з Берлусконі.
показати весь коментар
24.02.2024 20:55 Відповісти
"...плутати таке широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як дехто робить, це лицемірний підхід..." Джерело:

Для найвеличнішої янетряпки ці слова - набір незрозумілих букафф, а от дєрьмаку - серпом по 17грн...
До речі! А куди воно здриснуло, що не видко й не чутно?
показати весь коментар
24.02.2024 21:15 Відповісти
мабуть саме."капітуляцію" зезрадники, і будуть видавати як "мир"
показати весь коментар
24.02.2024 21:16 Відповісти
Милая женщина 👍
показати весь коментар
24.02.2024 21:18 Відповісти
Це політик, який називає речі своїми іменами, на відміну від китайських товаріщєй.
показати весь коментар
24.02.2024 22:19 Відповісти
так і є, програє Україна і миру вам точно небуде підете вже самі в окопи... італійці , німці, французи давно забули що то таке.
показати весь коментар
24.02.2024 22:38 Відповісти
- я-ні-тряпка..
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт?
- нужно просто пєрістать стрілять.
- хуже нє будєт, вам панравится.
- я вам нічєво нє должен..
- сайтісь пасєрєдінє..
- аружиє убірітє, я-ні-лох..
- рузкіє тоже люді.. ми адінарот..

- Казали: " буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна.." Дивіться.. - нічого не сталося.

Дякую. Дуже дякую..
показати весь коментар
25.02.2024 00:20 Відповісти
Повага пані Мелоні! Нам пощастило із керівником...Італії! Вона не дає 5-6 менеджерам ультраправого коаліційного уряду збити її з обраного курсу.
показати весь коментар
24.02.2024 23:11 Відповісти
НЕТ !!! МЫ СОГЛАСНЫ НА ПРИВСЕЛЮДНУЮ ПОЛЛЮЦИЮ НА ПУТИНА !)
показати весь коментар
25.02.2024 02:44 Відповісти
 
 