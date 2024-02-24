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Україна та Італія підписали безпекову угоду. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.

Про це у телеграмі повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

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Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) угода (676) Мелоні Джорджа (142)


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Топ коментарі
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https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
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24.02.2024 17:48
+8
Зрозуміло, що це звичайна піар-акція. Однак сподіваюсь, що хоча б зброю та гроші на неї нам будуть трохи активніше виділяти, маючи хоч такі зобов"язання.
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24.02.2024 17:13
+8
Україна та Італія підписали безпекову угоду вiлли Зеленського в Італії.
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24.02.2024 17:22
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Називається-"Гей,макаронники. Якщо хтось образить-кличте українців. Вирішать.")
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24.02.2024 17:06 Відповісти
Да пусть хоть пока оружие дают и на том спасибо.
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24.02.2024 17:12 Відповісти
Дякуємо, пані Президент !
Дякуємо Італіє !
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24.02.2024 19:07 Відповісти
То не угода, то меморандум!
Угода мали би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
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24.02.2024 22:30 Відповісти
Тексти цих угод з коментарями фахівців є?
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24.02.2024 17:08 Відповісти
У Лапіна на ютуб каналі є.
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24.02.2024 17:53 Відповісти
Зрозуміло, що це звичайна піар-акція. Однак сподіваюсь, що хоча б зброю та гроші на неї нам будуть трохи активніше виділяти, маючи хоч такі зобов"язання.
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24.02.2024 17:13 Відповісти
Мені здається, це все повинно запрацювати після закінчення війни. Взамін Нати.
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24.02.2024 17:23 Відповісти
Ні, це якраз про зараз. В безпековій гарантії з Канадої є, наприклад, пункт про виділення 2,2 мільярда доларів в 2024ому році. Нам в будь-якому випадку потрібно в НАТО, ці гарантії в порівнянні з зобов"язаннями НАТО (5ою статтею) - ніщо, новий Будапештський меморандум.
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24.02.2024 17:29 Відповісти
Тепер я буду спати спокійно. І *тривогу* виключу.
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24.02.2024 17:22 Відповісти
Україна та Італія підписали безпекову угоду вiлли Зеленського в Італії.
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24.02.2024 17:22 Відповісти
Це під вибори буквосполученню з е л е н с ь к и й. І більше жодної користі і зобов"язань щодо "безпеки" України. Курям не сміх
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24.02.2024 17:33 Відповісти
Ну що до підтримки світових лідерів дякую ,все інше піар влади і не більше.
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24.02.2024 17:37 Відповісти
Це Джорджа така мала чи в Зелі устілкі такі 10-12см ?
Джорджа красуня.
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24.02.2024 17:43 Відповісти
Джорджа мала,але темпераментна
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24.02.2024 18:39 Відповісти
https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
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24.02.2024 17:48 Відповісти
Так це хрінпіду і його зє-банутим не доходить.
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24.02.2024 18:00 Відповісти
зебіли з думкою глави МЗС Італії абсолютно не погоджуються.
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24.02.2024 18:00 Відповісти
"Наша угода з Україною, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки"

Міністр МЗС Італії
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24.02.2024 18:16 Відповісти
Єрмолай, а з яких ****** лаптоносних ти нам "правду" вєщаєш і розказуєш як і шо нам треба робити?
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25.02.2024 11:43 Відповісти
Ну, то шо ти "базаріш" це вже одразу ясно. Як і те, шо ти прямо з "воєнкомата" базаріш....італьянського...мабуть.
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25.02.2024 15:45 Відповісти
Мені, "сцикуну" вже 71, але я не ображаюсь на твій "словєсний понос" - це ж дзеркало твого виховання...донєцкого.
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25.02.2024 20:56 Відповісти
Я говорю не тебе, дятлу тупому, а людям.
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15.03.2024 17:42 Відповісти
Блин, какая же она еббательная обаятельная - с ней можно подписывать каждое утро.
Шось навіяло, це вже, мабуть, починається весна....
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24.02.2024 19:22 Відповісти
добре
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25.02.2024 02:04 Відповісти
ВСе "безпекові" угоди - стандартній текст не про что...
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89245
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25.02.2024 10:38 Відповісти
А якщо не про текст і не про угоду? Мені Джорджія виглядає набагато розумнішою, ніж її перед виборами подавали. Молодець жінка!
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26.02.2024 02:57 Відповісти
 
 