Україна та Італія підписали безпекову угоду. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.
Про це у телеграмі повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.
Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.
Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+9 Ан Мур
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+8 Максим Н.
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Дякуємо Італіє !
Угода мали би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Джорджа красуня.
"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Міністр МЗС Італії
ббательнаяобаятельная - с ней можно подписывать каждое утро.
Шось навіяло, це вже, мабуть, починається весна....
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89245