Україна та Італія підписали безпекову угоду. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.

Про це у телеграмі повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.



Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

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Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - розповів Зеленський.