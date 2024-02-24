Украина и Италия подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.
Об этом в телеграм-канале сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.
Сегодня же обсудили и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.
Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Італіє !
Угода мали би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Джорджа красуня.
"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
Міністр МЗС Італії
ббательнаяобаятельная - с ней можно подписывать каждое утро.
Шось навіяло, це вже, мабуть, починається весна....
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89245