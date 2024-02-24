Украина и Италия подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.

Об этом в телеграм-канале сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

Сегодня же обсудили и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

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Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", - рассказал Зеленский.