РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7439 посетителей онлайн
Новости Видео
2 568 33

Украина и Италия подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.

Об этом в телеграм-канале сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

Сегодня же обсудили и дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Смотрите также: Украина и Дания официально подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности. ФОТО

Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) соглашение (1342) Джорджа Мелони (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:48
+8
Зрозуміло, що це звичайна піар-акція. Однак сподіваюсь, що хоча б зброю та гроші на неї нам будуть трохи активніше виділяти, маючи хоч такі зобов"язання.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:13
+8
Україна та Італія підписали безпекову угоду вiлли Зеленського в Італії.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Називається-"Гей,макаронники. Якщо хтось образить-кличте українців. Вирішать.")
показать весь комментарий
24.02.2024 17:06 Ответить
Да пусть хоть пока оружие дают и на том спасибо.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:12 Ответить
Дякуємо, пані Президент !
Дякуємо Італіє !
показать весь комментарий
24.02.2024 19:07 Ответить
То не угода, то меморандум!
Угода мали би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
показать весь комментарий
24.02.2024 22:30 Ответить
Тексти цих угод з коментарями фахівців є?
показать весь комментарий
24.02.2024 17:08 Ответить
У Лапіна на ютуб каналі є.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:53 Ответить
Зрозуміло, що це звичайна піар-акція. Однак сподіваюсь, що хоча б зброю та гроші на неї нам будуть трохи активніше виділяти, маючи хоч такі зобов"язання.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:13 Ответить
Мені здається, це все повинно запрацювати після закінчення війни. Взамін Нати.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:23 Ответить
Ні, це якраз про зараз. В безпековій гарантії з Канадої є, наприклад, пункт про виділення 2,2 мільярда доларів в 2024ому році. Нам в будь-якому випадку потрібно в НАТО, ці гарантії в порівнянні з зобов"язаннями НАТО (5ою статтею) - ніщо, новий Будапештський меморандум.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:29 Ответить
Тепер я буду спати спокійно. І *тривогу* виключу.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:22 Ответить
Україна та Італія підписали безпекову угоду вiлли Зеленського в Італії.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:22 Ответить
Це під вибори буквосполученню з е л е н с ь к и й. І більше жодної користі і зобов"язань щодо "безпеки" України. Курям не сміх
показать весь комментарий
24.02.2024 17:33 Ответить
Ну що до підтримки світових лідерів дякую ,все інше піар влади і не більше.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:37 Ответить
Це Джорджа така мала чи в Зелі устілкі такі 10-12см ?
Джорджа красуня.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:43 Ответить
Джорджа мала,але темпераментна
показать весь комментарий
24.02.2024 18:39 Ответить
https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/ Угоди про гарантії безпеки Україні не мають обов'язкової юридичної сили - заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті країни, передає агентство https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/02/22/tajani-presto-accordo-bilaterale-di-sicurezza-con-kiev_6a00f4a2-4e19-4dba-ae46-13aa9761800e.html Ansa .

"Наша угода, як і ті, що вже укладені Францією, Німеччиною та Британією (з Україною), не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.
За його словами, це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.
"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", - зазначив міністр.
показать весь комментарий
24.02.2024 17:48 Ответить
Так це хрінпіду і його зє-банутим не доходить.
показать весь комментарий
24.02.2024 18:00 Ответить
зебіли з думкою глави МЗС Італії абсолютно не погоджуються.
показать весь комментарий
24.02.2024 18:00 Ответить
"Наша угода з Україною, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки"

Міністр МЗС Італії
показать весь комментарий
24.02.2024 18:16 Ответить
Єрмолай, а з яких ****** лаптоносних ти нам "правду" вєщаєш і розказуєш як і шо нам треба робити?
показать весь комментарий
25.02.2024 11:43 Ответить
Ну, то шо ти "базаріш" це вже одразу ясно. Як і те, шо ти прямо з "воєнкомата" базаріш....італьянського...мабуть.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:45 Ответить
Мені, "сцикуну" вже 71, але я не ображаюсь на твій "словєсний понос" - це ж дзеркало твого виховання...донєцкого.
показать весь комментарий
25.02.2024 20:56 Ответить
Я говорю не тебе, дятлу тупому, а людям.
показать весь комментарий
15.03.2024 17:42 Ответить
Блин, какая же она еббательная обаятельная - с ней можно подписывать каждое утро.
Шось навіяло, це вже, мабуть, починається весна....
показать весь комментарий
24.02.2024 19:22 Ответить
добре
показать весь комментарий
25.02.2024 02:04 Ответить
ВСе "безпекові" угоди - стандартній текст не про что...
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-**********-ta-89245
показать весь комментарий
25.02.2024 10:38 Ответить
А якщо не про текст і не про угоду? Мені Джорджія виглядає набагато розумнішою, ніж її перед виборами подавали. Молодець жінка!
показать весь комментарий
26.02.2024 02:57 Ответить
 
 