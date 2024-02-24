Мелони: Путать понятие "мир" с "капитуляцией" Украины - это лицемерие

Италия считает лицемерием, когда под словом "мир" подразумевают капитуляцию Украины, и никогда не будет разделять такой подход.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем оказывать помощь Украине в сфере безопасности, потому что я всегда считала справедливым право ее народа защищать себя. Это обязательно предполагает и военную поддержку. Потому что путать такое широкоупотребительное слово "мир" с "капитуляцией", как некоторые делают, - это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять", - сказала Мэлони.

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Она добавила, что требуется всеобъемлющий подход, который поможет Украине уверенно смотреть в будущее. Премьер-министр Италии уточнила, что подразумевает сотрудничество в области промышленности, экономической сфере, критической и энергетической инфраструктуре и в оказании гуманитарной поддержки.

Мелони также акцентировала, что сегодняшним подписанием соглашения о безопасности Италия подтверждает, что будет продолжать обеспечивать поддержку свободы и независимости Украины, против которой была совершена агрессия.

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"Мы также готовы играть ведущую роль в восстановлении Украины. Мы будем делать это во время председательства в Группе семи, а также когда будем принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году. Потому что говорить об восстановлении - значит делать ставку на победу Украины и на ее мирное, свободное, европейское будущее", - подчеркнула премьер-министр Италии.