Мелони: Путать понятие "мир" с "капитуляцией" Украины - это лицемерие
Италия считает лицемерием, когда под словом "мир" подразумевают капитуляцию Украины, и никогда не будет разделять такой подход.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем оказывать помощь Украине в сфере безопасности, потому что я всегда считала справедливым право ее народа защищать себя. Это обязательно предполагает и военную поддержку. Потому что путать такое широкоупотребительное слово "мир" с "капитуляцией", как некоторые делают, - это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять", - сказала Мэлони.
Она добавила, что требуется всеобъемлющий подход, который поможет Украине уверенно смотреть в будущее. Премьер-министр Италии уточнила, что подразумевает сотрудничество в области промышленности, экономической сфере, критической и энергетической инфраструктуре и в оказании гуманитарной поддержки.
Мелони также акцентировала, что сегодняшним подписанием соглашения о безопасности Италия подтверждает, что будет продолжать обеспечивать поддержку свободы и независимости Украины, против которой была совершена агрессия.
"Мы также готовы играть ведущую роль в восстановлении Украины. Мы будем делать это во время председательства в Группе семи, а также когда будем принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году. Потому что говорить об восстановлении - значит делать ставку на победу Украины и на ее мирное, свободное, европейское будущее", - подчеркнула премьер-министр Италии.
Пожалуйста, подождите...
Та він у нас постійно плутає "мир" з "вей із мир"!
)))
що ефективно слідкуватиме за діями влади.
Ефективно - це так, щоб його реакції боялись.
Для найвеличнішої янетряпки ці слова - набір незрозумілих букафф, а от дєрьмаку - серпом по 17грн...
До речі! А куди воно здриснуло, що не видко й не чутно?
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт?
- нужно просто пєрістать стрілять.
- хуже нє будєт, вам панравится.
- я вам нічєво нє должен..
- сайтісь пасєрєдінє..
- аружиє убірітє, я-ні-лох..
- рузкіє тоже люді.. ми адінарот..
- Казали: " буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна.." Дивіться.. - нічого не сталося.
Дякую. Дуже дякую..