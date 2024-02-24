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Мелони: Путать понятие "мир" с "капитуляцией" Украины - это лицемерие

Прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент України Володимир Зеленський, Київ 24 лютого 2024 року

Италия считает лицемерием, когда под словом "мир" подразумевают капитуляцию Украины, и никогда не будет разделять такой подход.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем оказывать помощь Украине в сфере безопасности, потому что я всегда считала справедливым право ее народа защищать себя. Это обязательно предполагает и военную поддержку. Потому что путать такое широкоупотребительное слово "мир" с "капитуляцией", как некоторые делают, - это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять", - сказала Мэлони.

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Она добавила, что требуется всеобъемлющий подход, который поможет Украине уверенно смотреть в будущее. Премьер-министр Италии уточнила, что подразумевает сотрудничество в области промышленности, экономической сфере, критической и энергетической инфраструктуре и в оказании гуманитарной поддержки.

Мелони также акцентировала, что сегодняшним подписанием соглашения о безопасности Италия подтверждает, что будет продолжать обеспечивать поддержку свободы и независимости Украины, против которой была совершена агрессия.

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"Мы также готовы играть ведущую роль в восстановлении Украины. Мы будем делать это во время председательства в Группе семи, а также когда будем принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году. Потому что говорить об восстановлении - значит делать ставку на победу Украины и на ее мирное, свободное, европейское будущее", - подчеркнула премьер-министр Италии.
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Топ комментарии
+16
За останні 20 років це один з найадекватніших прем'єр-міністрів в Італії особливо якщо порівнювати з Берлусконі.
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24.02.2024 20:55
+7
Пані Мелоні дякуємо за підтримку і розуміння ,але на жаль ті хто очолює українську владу цього не розуміють.
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24.02.2024 20:49
+5
Це політик, який називає речі своїми іменами, на відміну від китайських товаріщєй.
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24.02.2024 22:19
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Плутати поняття "мир" з "капітуляцією" України є лицемірством

Та він у нас постійно плутає "мир" з "вей із мир"!
)))
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24.02.2024 20:40 Ответить
Потужно! Зєлєнскій в шоці і в ступорі! Не чекав такого.
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24.02.2024 20:42 Ответить
👍👍👍
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25.02.2024 00:07 Ответить
Коли допомагатимете з відбудовою, підкажіть, як розбудувати народний рух,
що ефективно слідкуватиме за діями влади.
Ефективно - це так, щоб його реакції боялись.
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24.02.2024 20:45 Ответить
Ніколи не треба рівняти хер із пальцем -- сказала Мелоні -- / вільнии переклад/
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24.02.2024 20:47 Ответить
Пані Мелоні дякуємо за підтримку і розуміння ,але на жаль ті хто очолює українську владу цього не розуміють.
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24.02.2024 20:49 Ответить
За останні 20 років це один з найадекватніших прем'єр-міністрів в Італії особливо якщо порівнювати з Берлусконі.
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24.02.2024 20:55 Ответить
"...плутати таке широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як дехто робить, це лицемірний підхід..." Джерело:

Для найвеличнішої янетряпки ці слова - набір незрозумілих букафф, а от дєрьмаку - серпом по 17грн...
До речі! А куди воно здриснуло, що не видко й не чутно?
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24.02.2024 21:15 Ответить
мабуть саме."капітуляцію" зезрадники, і будуть видавати як "мир"
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24.02.2024 21:16 Ответить
Милая женщина 👍
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24.02.2024 21:18 Ответить
Це політик, який називає речі своїми іменами, на відміну від китайських товаріщєй.
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24.02.2024 22:19 Ответить
так і є, програє Україна і миру вам точно небуде підете вже самі в окопи... італійці , німці, французи давно забули що то таке.
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24.02.2024 22:38 Ответить
- я-ні-тряпка..
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт?
- нужно просто пєрістать стрілять.
- хуже нє будєт, вам панравится.
- я вам нічєво нє должен..
- сайтісь пасєрєдінє..
- аружиє убірітє, я-ні-лох..
- рузкіє тоже люді.. ми адінарот..

- Казали: " буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна.." Дивіться.. - нічого не сталося.

Дякую. Дуже дякую..
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25.02.2024 00:20 Ответить
Повага пані Мелоні! Нам пощастило із керівником...Італії! Вона не дає 5-6 менеджерам ультраправого коаліційного уряду збити її з обраного курсу.
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24.02.2024 23:11 Ответить
НЕТ !!! МЫ СОГЛАСНЫ НА ПРИВСЕЛЮДНУЮ ПОЛЛЮЦИЮ НА ПУТИНА !)
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25.02.2024 02:44 Ответить
 
 