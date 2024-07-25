Росія втратила пораненими та вбитими понад 350 тисяч військових, - Шольц
У повномасштабній війні проти України Росія втратила пораненими та вбитими 350 тисяч солдатів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Він зазначив. що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Путін не лише вбиває безліч мирних жителів України, а й відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.
За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 000 російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше, - уточнив канцлер.
Топ коментарі
+4 Oleg K #589544
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+3 Danger Zone
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+1 Леонід #587957
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Зовсім недієспроможний.
щольц сцикливий.
Тобто посла України треба звільнити
‼️Є щоденні бюлетені штабу ЗСУ о втратах , НО ШОЛЬЦУ посольство України чомусь про це не каже.
до речі - усі посли України мають інформувати влади країн про втрати росіян, щоб зняти розові окуляри з них. Н
І ЩЕ - як посли можуть КОМУНІКУВАТИ , якщо Ермак посаду посла зробив премією для своїх шісток і посилає без знання мови послів
Наприклад - посол у Словенії , Швейцарії, Болгарії.