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Новини Війна
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Росія втратила пораненими та вбитими понад 350 тисяч військових, - Шольц

армія рф окупанти

У повномасштабній війні проти України Росія втратила пораненими та вбитими 350 тисяч солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він зазначив. що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Путін не лише вбиває безліч мирних жителів України, а й відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.

За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 000 російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше, - уточнив канцлер.

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Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+4
550 тисяч.
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25.07.2024 06:40
+3
Цифри різняться. Особливо по втритам - у Зеленского - один до семи. У генерала - один до трьох. Хто знає правду - Кулеба, точно знає.
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25.07.2024 06:58
+1
Канцлер з страусячим світоглядом.
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25.07.2024 06:45
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550 тисяч.
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25.07.2024 06:40 Відповісти
на ранок 25 -го понад 571000
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25.07.2024 07:42 Відповісти
Канцлер з страусячим світоглядом.
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25.07.2024 06:45 Відповісти
Так 350 чи 550?
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25.07.2024 06:49 Відповісти
"550" то вже ескалація,Шольц боїться озвучувати такі цифри.
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25.07.2024 06:55 Відповісти
Цифри різняться. Особливо по втритам - у Зеленского - один до семи. У генерала - один до трьох. Хто знає правду - Кулеба, точно знає.
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25.07.2024 06:58 Відповісти
Шольцу пора в чергу за Байденом ставати.
Зовсім недієспроможний.
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25.07.2024 07:06 Відповісти
байден старенький.
щольц сцикливий.
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25.07.2024 07:39 Відповісти
Щольц коли озвучував цифру 350000 в нього губи не тряслися ( я правильно сказав владім владімич)
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25.07.2024 07:35 Відповісти
І шо? Надалі пуйло згоден покласти ще у десятеро більше; це щось змінює?
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25.07.2024 07:55 Відповісти
Як казав вчора Кулеба : посли мають більше спілкуватись з владою країн командировки . Посол України у Німеччіни не дає інфу Шольцу о кількості загиблих росіян . Може він вважає це непотрібним . Ось і виходить що Шольц не в курсі і говорить , що йому пишуть помічники ( може даже проросійські)
Тобто посла України треба звільнити
‼️Є щоденні бюлетені штабу ЗСУ о втратах , НО ШОЛЬЦУ посольство України чомусь про це не каже.

до речі - усі посли України мають інформувати влади країн про втрати росіян, щоб зняти розові окуляри з них. Н

І ЩЕ - як посли можуть КОМУНІКУВАТИ , якщо Ермак посаду посла зробив премією для своїх шісток і посилає без знання мови послів
Наприклад - посол у Словенії , Швейцарії, Болгарії.
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25.07.2024 08:41 Відповісти
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25.07.2024 08:42 Відповісти
10 тисяч вбитими ,і савєцкій саюз змущений був вивести війська з Афганістану.
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25.07.2024 10:01 Відповісти
то це офіційна цифра 15000 загиблих в Афганістані. А по факту, то там насправді точно більше. Комуняки завжди приховували справжні цифри втрат. особливо у війнах, які вони самі розв'язали.
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25.07.2024 12:41 Відповісти
350 тисяч солдатів ?
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25.07.2024 13:09 Відповісти
та хто його знає. хоча 350 тис вбитими, то точно за круто вже. однак дуже багато є випадків, коли русня фактичні свої втрати любить ділити на 10. тобто не 15 000, а 150 000 в Афгані може бути. хоча в інеті гуляють цифри, що загиблих в Афгані було щонайменше 30 тис, а дехто писав, що і 50 тис. а є ще дуже багато зниклих безвісти..
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25.07.2024 13:14 Відповісти
от я і натякаю..що навіть для савєцкого саюза з республіками...нехай 50 тис. це була жопа..
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25.07.2024 13:22 Відповісти
в той час була горбачовська гласність. і ті всі питання трохи бурлили в масах. до того ж у країнах Варшавського блоку уже були запущені процеси падіння комунізму, які з часом мали перекинутись на совок і таки перекинулись у країни Балтії.. тобто там не тільки втрати у війні в Афганістані змусили совок припинити цю безнадійну авантюру, а сукупно усі ці фактори спокукали совєтів прийняти це рішення про вивід своїх військ з Афганістану.
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25.07.2024 13:30 Відповісти
 
 