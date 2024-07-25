Росія втратила пораненими та вбитими понад 350 тисяч військових, - Шольц

У повномасштабній війні проти України Росія втратила пораненими та вбитими 350 тисяч солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він зазначив. що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Путін не лише вбиває безліч мирних жителів України, а й відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.

За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 000 російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше, - уточнив канцлер.

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