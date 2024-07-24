В окупантів вилучатимуть гаджети через масові витоки інформації про втрати армії РФ в Україні, - Центр нацспротиву
У Держдумі РФ ухвалили рішення про позбавлення російських військових будь-яких засобів зв’язку у зоні "СВО". За недотримання такої вимоги російським терористам загрожуватиме дисциплінарний арешт до 10 діб.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, головна причина такого рішення - масові витоки інформації про втрати російської армії в Україні.
"Ті, хто прийшли "визволяти" Україну і українців від нормального та безпечного життя, у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їхніх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках. Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважують, що таким нововведенням незадоволені і російські воєнкори. Кажуть, що такий крок за неухильного виконання в зоні проведення "СВО" призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".
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Наша пропаганда останнім часом така недолуга - ніби розрахована на глядача тєлмарафону ,який немає інших джерел інформації ...
Мінуси для нас:
- Ускладнення розвідки.
- Зменшення кількості відео матеріалу від бійців зс рф.
- Більше не вийде виводити гроші з залутаних телефонів. Скидати тіло кацапа його родичам також не вийде 🥲
Плюси:
- Кацапи не зможуть юзати офлайн карти у складі відділення/взводу чи роти. Доведеться мантулити по старим, добрим паперовим картам.
- Проблеми зі зв'язком. Якщо сяде радейка, крутитимуть в колокол.
- Без телефона займатимуться ******. Може, перестріляють один одного від нудьги."(с)
розвідка ноем_)
а потім завалювати російські пабліки їхніми трупами.
щоб їм не хотілося йти на контракт.