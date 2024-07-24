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В окупантів вилучатимуть гаджети через масові витоки інформації про втрати армії РФ в Україні, - Центр нацспротиву

В окупантів вилучатимуть гаджети

У Держдумі РФ ухвалили рішення про позбавлення російських військових будь-яких засобів зв’язку у зоні "СВО". За недотримання такої вимоги російським терористам загрожуватиме дисциплінарний арешт до 10 діб.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головна причина такого рішення - масові витоки інформації про втрати російської армії в Україні.

"Ті, хто прийшли "визволяти" Україну і українців від нормального та безпечного життя, у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їхніх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках. Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважують, що таким нововведенням незадоволені і російські воєнкори. Кажуть, що такий крок за неухильного виконання в зоні проведення "СВО" призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".

Також читайте: РФ розселяє своїх військових у санаторії та пансіонати на ТОТ України, - ЦНС

Автор: 

армія рф (17250) Центр національного спротиву (811)


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24.07.2024 16:35 Відповісти
Абсолютно правильно .

Наша пропаганда останнім часом така недолуга - ніби розрахована на глядача тєлмарафону ,який немає інших джерел інформації ...
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24.07.2024 16:44 Відповісти
нам від цього легше ?
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24.07.2024 16:39 Відповісти
Це також і "прєдвврільниє ласкі" перед закриттям YouTube. Вєрнай дорогий ідьотє, таваріщі.
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24.07.2024 16:40 Відповісти
жаль,сначала игарь иваніча с его нытьем в швачки убрали,теперь нытье окопных орков не увидим,+ для всу что если ********** радеййка кацыпы будут связь через колокола держать
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24.07.2024 16:44 Відповісти
"У русаків сьогодні бамбалейла, їх госдума хоче заборонити використання гаджетів в зоні бойових дії.

Мінуси для нас:
- Ускладнення розвідки.
- Зменшення кількості відео матеріалу від бійців зс рф.
- Більше не вийде виводити гроші з залутаних телефонів. Скидати тіло кацапа його родичам також не вийде 🥲

Плюси:
- Кацапи не зможуть юзати офлайн карти у складі відділення/взводу чи роти. Доведеться мантулити по старим, добрим паперовим картам.
- Проблеми зі зв'язком. Якщо сяде радейка, крутитимуть в колокол.
- Без телефона займатимуться ******. Може, перестріляють один одного від нудьги."(с)
розвідка ноем_)
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24.07.2024 16:50 Відповісти
Толька газета "звьёздачька"
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24.07.2024 17:01 Відповісти
а в нас наоборот, потрібно всім штурмовикам камери розміщати на касках, і всі вбивства росіян знімати.

а потім завалювати російські пабліки їхніми трупами.

щоб їм не хотілося йти на контракт.
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24.07.2024 19:13 Відповісти
Разве это когото остановит? Будут левые покупать или отжимать
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24.07.2024 20:12 Відповісти
 
 