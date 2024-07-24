В окупантів вилучатимуть гаджети через масові витоки інформації про втрати армії РФ в Україні, - Центр нацспротиву

У Держдумі РФ ухвалили рішення про позбавлення російських військових будь-яких засобів зв’язку у зоні "СВО". За недотримання такої вимоги російським терористам загрожуватиме дисциплінарний арешт до 10 діб.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головна причина такого рішення - масові витоки інформації про втрати російської армії в Україні.

"Ті, хто прийшли "визволяти" Україну і українців від нормального та безпечного життя, у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їхніх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках. Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважують, що таким нововведенням незадоволені і російські воєнкори. Кажуть, що такий крок за неухильного виконання в зоні проведення "СВО" призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".

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