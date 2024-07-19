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Новини Війна
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РФ розселяє своїх військових у санаторії та пансіонати на ТОТ України, - ЦНС

РФ розселяє своїх військових у санаторії та пансіонати на ТОТ України, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники використовують пансіонати та санаторії як військові об’єкти. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторій використовуються ворогом як військові об’єкти", - йдеться у матеріалі.

У ЦНС розповіли, що зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці. Такими діями загарбники наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти.

"Російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму. Тому закликаємо ігнорувати відпочинок на захоплених територіях", - додають у ЦНС.

Читайте також: Росіяни планують із 2025 року відбирати авто в українців на ТОТ, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

армія рф (18069) Центр національного спротиву (836)


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Топ коментарі
+5
То шо мішає іх оздоровити? - немає чим?
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19.07.2024 20:11 Відповісти
+4
от коли, хочеться почути, буданова та малюка.
де, ділися?
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19.07.2024 20:14 Відповісти
+4
Вы меньше пи*дите, а давайте координаты ЗСУ.
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19.07.2024 20:27 Відповісти
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19.07.2024 20:10 Відповісти
Це, продовжується рашистами, уже 11 років…
Смерть рашистам в Україні !
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19.07.2024 20:11 Відповісти
То шо мішає іх оздоровити? - немає чим?
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19.07.2024 20:11 Відповісти
******* по Экспрессу,как в том году
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19.07.2024 20:12 Відповісти
от коли, хочеться почути, буданова та малюка.
де, ділися?
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19.07.2024 20:14 Відповісти
Так всерівно вони стоять порожні ,тому і заселяють.
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19.07.2024 20:19 Відповісти
... повинні розселяти в скотомогильниках під шар вапна.
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19.07.2024 20:20 Відповісти
координати невідомі?
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19.07.2024 20:24 Відповісти
О, то це законні цілі щоб влупити. Чи д'єрмаки не дозволяють?
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19.07.2024 20:26 Відповісти
Вы меньше пи*дите, а давайте координаты ЗСУ.
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19.07.2024 20:27 Відповісти
Тобто завозять потягами по керченському мосту і новой жд вдоль півночі АЗОВА ?

а Сирський ці обьекти не нищить ? Це ж територія України - можно бити ракетами
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19.07.2024 21:00 Відповісти
Кучніше нехай заселяють, кучніше! Ракети дорогі.
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19.07.2024 21:18 Відповісти
То добре. Х@ярте їх сапсанами!
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19.07.2024 23:57 Відповісти
 
 