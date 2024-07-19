РФ розселяє своїх військових у санаторії та пансіонати на ТОТ України, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники використовують пансіонати та санаторії як військові об’єкти.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторій використовуються ворогом як військові об’єкти", - йдеться у матеріалі.
У ЦНС розповіли, що зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці. Такими діями загарбники наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти.
"Російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму. Тому закликаємо ігнорувати відпочинок на захоплених територіях", - додають у ЦНС.
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Смерть рашистам в Україні !
де, ділися?
а Сирський ці обьекти не нищить ? Це ж територія України - можно бити ракетами